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    Власти Казахстана назвали причину возгорания автобуса с узбекскими мигрантами

    Направлявшийся из Узбекистана в Россию автобус был технически неисправен. Водители обогревали салон паяльными лампами.

    Автобус в огне; фото: МИА "Казинформ"
    Автобус в огне; фото: МИА «Казинформ»

    «Техническая неисправность  автобуса – основная причина гибели 18 января 52 узбекских мигрантов», – цитирует слова министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова «Казинформ»

    «Расследованием установлено, что автобус прекратил движение на 1068-м км  автотрассы Шымкент – Самара из-за технической неисправности.  Не сообщив об этом в экстренные службы, не приняв меры к безопасности пассажиров, водители автобуса с помощью зажженной паяльной лампы стали обогревать салон транспортного средства, где из-за разлитого по неосторожности бензина произошел пожар», – проинформировал Калмуханбет Касымов.

    Ранее в возгорании автобуса обвиняли пассажиров, которые якобы грелись паяльной лампой из-за экстремально низкой температуры.

    Более полусотни пассажиров перевозил автобус, произведенный в 1989 году. Последний техосмотр машина проходила в 2016-м, хотя транспортные средства для перевозки пассажиров обязаны проходить проверку каждые полгода. По международным стандартам «возраст» пассажирского автобуса не должен превышать десять лет.

    Большое количество погибших спровоцировал и багаж, сваленный на первом этаже, в то время как пассажиры размещались на втором. Фактически узбекистанцы оказались в ловушке.

    Спастись из горящего автобуса удалось только двум пассажирам-узбекистанцам и трем водителям, гражданам Казахстана, – Максату Пернебекову, Барату Танатову и Нуржану Кыргызбаеву.

    Водители обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: по ст. 345 ч. 4 УК РК («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и по ст. 348 ч. 4 УК РК («Недоброкачественный ремонт транспортных средств, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц»).

    Источник:Ц-1
    Темы: Автобус с мигрантами в огне, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: гастарбайтеры из Узбекистана Казахстан Наманган Узбекистан
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