Юрий Пак в Казахстане может выйти на свободу

Учитель физики из Караганды Юрий Пак, объявленный «телефонным террористом», может выйти на свободу. Его жена рассказала Ц-1 о борьбе за оправдание супруга.

29 мая состоится заседание Абайского районного суда Карагандинской области – на свободу может выйти учитель Юрий Пак, приговоренный в октябре прошлого года на два года лишения свободы за ложное сообщение по телефону о минировании ЦУМа в Караганде.

Его признали виновным в преступлении, предусмотренном статьей 273 УК РК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Осужденный свою вину не признал.

В марте срок заключения Паку сократили до 18 месяцев, а с апреля он получил право просить о присуждении штрафа 200 тысяч тенге (640 долларов США) вместо оставшегося срока.

Намерены добиваться оправдания

Ольга Пак, жена Юрия, рассказала об их с мужем намерении доказать, что он не совершал тот злополучный звонок и должен быть оправдан.

Семья Пак заказала несколько технических экспертиз, результаты которых доказывают правоту и невиновность осужденного, и будут добиваться, чтобы казахстанский суд принял их во внимание.

А пока Ольге кажутся вечностью две недели, оставшиеся до суда и возможного возвращения мужа домой. Она очень беспокоится о нем, оказавшемся с больными почками в тюремных условиях.

Женщина работает администратором в салоне красоты. Но она могла бы стать детективом или адвокатом – после ареста мужа ей пришлось многое сделать в этой сфере.

Два странных звонка

Наша собеседница говорит, что тысячи раз прокручивала в голове события 14 апреля 2015 года. В тот день с мобильного Юрия – завуча карагандинской школы – кто-то позвонил и сообщил о минировании ЦУМа.

Юрий настаивает, что оставил телефон в кабинете, а сам «таскал парты в другом классе».

Ольга утверждает, что, по данным сотовых операторов, продолжительность звонка с телефона ее мужа составляет всего шесть секунд, а затем включается второй абонент, звонивший с другого номера.

«Мы выяснили, что звонок на 112 с Юриного номера длился шесть секунд. Звонок криминальный: 2 минуты и 43 секунды. Этот длинный звонок был сделан даже в другое время и с номера, который зарегистрирован на Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС)», – утверждает Ольга.

Специалисты ДЧС объяснили, что произошло автоматическое переключение между линиями.

У нашей собеседницы – миллион претензий к следователям и судам. Самая главная: не были проведены следственные эксперименты, которые могли бы разбить аргументы обвинения.

Остался без ответа и главный вопрос общества к суду: мог ли этот звонок быть совершен с номера Юрия Пака без его ведома? Независимые эксперты утверждают, что современные хакерские программы позволяют имитировать звонок с любого номера.

Пак сидит, а ЦУМ всё «минируют»

ЦУМ в Караганде – самый «минируемый» объект. Под него часто «закладывают бомбы»: с предупреждениями звонят пьяные, безработные и только что освободившиеся из тюрьмы.

Кстати, ложные сообщения о минировании универмага поступали и после того, как учитель сел в тюрьму. Однажды телефонные террористы позвонили прямо во время брифинга областного и районного судов по делу Юрия Пака.

Ольга утверждает, что в процессе расследования дела ее мужа правоохранительные органы почему-то не допросили тех, кто обычно звонит с подобными угрозами.

«Мне люди говорили, что единственный шанс оправдать Юру – найти преступника. Но я считаю, что это задача соответствующих органов. Меня беспокоит, что игнорируются доказательства невиновности», – говорит она.

Осудили для отчетности?

По словам Ольги, у ее мужа не было врагов, и вряд ли это преступление было совершено, чтобы ему навредить.

Она связывает историю со злополучным звонком с необходимостью местных правоохранителей дать отчет об успехах в борьбе с терроризмом накануне прошлых президентских выборов.

«Юра рассказывал, что во время задержания полицейские говорили между собой, что дело – на контроле у прокурора области и ведется масштабная антитеррористическая кампания», – вспоминает Ольга.

В пользу этой версии, по ее мнению, говорит и тот факт, что учитель восемь месяцев проходил по делу свидетелем, продолжал преподавать в школе. Обвинение ему предъявили только в ноябре, когда надо было сдавать годовой отчет.

«В то время, когда у нас шел суд, в стране произошел захват воинской части, потом были митинги – все время что-то случается. Я разделяю тревогу государства по этому вопросу, но не должны сидеть невиновные», – резюмирует она.

Защитники в соцсетях

В соцсетях в защиту Юрия развернулась целая кампания – посты о Юрии выходят под тегом #учительневиноват.

Ольга часто выступает в Фейсбуке в защиту мужа, благодарит подписчиков за теплые слова и поддержку.

В комментариях к посту от 16 мая она сообщает, что суд, который решит, можно ли заменить срок штрафом, будет закрытым – на него пригласят только адвоката. Ольга признается, что поражена количеством людей, принявших беду ее семьи как свою.

«Нам помогают не только земляки из Караганды, но и люди из других городов и стран, – рассказывает жена осужденного учителя. – Кто благодарит, кто плачет в трубку, рассказывая о впечатлениях о последнем слове моего мужа в суде, когда он сказал, что не может взять на себя вину за преступление, которого не совершал, – у него дома растет сын, и это будет для него плохим примером».

Даже проведение независимых фоноскопических экспертиз стало возможным благодаря материальной помощи неравнодушных казахстанцев. Инициативные граждане помогли семье осужденного учителя собрать необходимую сумму для оплаты экспертизы.

Анатолий Ким, один из пользователей, которые следят за перипетиями этого дела, предельно точно сформулировал претензию казахстанцев к правоохранительным органам.

«Я не знаю, чем помочь этому человеку, но пока он сидит, у меня стойкое ощущение, что он сидит за меня. Ведь при таком раскладе на его месте мог оказаться и я, и вы, и каждый из нас! Просто задумайтесь над этим», – написал Ким в Фейсбуке

По словам Ольги, мужа поразило, что посты в его поддержку пишут даже троечники. Да и вообще его ученики так рьяно выступали в поддержку преподавателя, что им запретили появляться в судах. Это еще раз доказывает, что вряд ли школьники звонили с телефона завуча, чтобы отомстить учителю или подставить его.

Физик и лирик

В ожидании очередного суда Юрий трудится в колонии помощником завхоза, часто помогает учителям в тюремной школе.

Он преподает сокамерникам уроки истории и немного физики, делится жизненными историями и пересказывает любимые фильмы.

После выхода из колонии учитель хочет попасть на выпускной своего класса и дочери Анны, которая только недавно смогла без слез поговорить с отцом по телефону. Анна собирается стать режиссером и усиленно готовится к поступлению в академию имени Жургенова.

Но первым делом в случае своего освобождения Юрий намерен поехать на могилу к матери, которая скончалась от онкологического заболевания, обострившегося после ареста сына.