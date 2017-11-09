Почему в Казахстане коррупцию победила… колбаса

Казахстанцев взбудоражили не разоблачения финансовых махинаций, в том числе выявленные в «Райских бумагах», а неправильный вес колбасы в супермаркете Алматы.

Последние дни октября и начало ноября в Казахстане были особенно щедры на коррупционные разоблачения.

В понедельник Счетный комитет РК заявил о финансовых нарушениях у Министерства образования почти на 17 миллиардов тенге.

У главы национальной компании «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева нашлись миллиардные счета в офшорах. Расследование «Тайные миллиардеры Казахстана» было основано на опубликованных в мировых СМИ «Райских бумагах» и вышло 5 ноября.

В конце октября на YouTube появился фильм «Казмунайдиаз». В нем рассказывается о яхтах, виллах и самолетах, которыми якобы владеют приближенные к президенту Казахстана госчиновники.

Но все эти сенсации не вызвали почти никакого отклика у казахстанцев. «Что здесь нового? – пожимали плечами знакомые и друзья. – Все давно известно».

Вес колбасы — важнее

Зато в эти же дни алматинцы бурно обсуждали видеозапись, на которой покупатель в супермаркете Magnum Cash&Carry демонстрирует, что батон колбасы на самом деле весит меньше, чем обозначено на ценнике.

В соцсетях только об этом и говорили. Устраивали конкурс, «кто лучше ответит за «Магнум». Собственноручно проверяли вес и маркировку в магазинах. Находили новые ошибки. Спорили и ругались.

– Слышали, у казахстанских чиновников опять нашли миллиардные счета в офшорах, что думаете?

– Думаю, что колбаса не могла усохнуть на двести граммов, ладно на пятьдесят, надо разобраться с супермаркетом, куда прокуратура смотрит? – иронично оценил ситуацию блогер Ринат Балгабаев.

Почему же 200 граммов колбасы перевесили все миллиардные счета, яхты, взятки и нарушения? Этот вопрос мы задали известному казахстанскому политологу Айдосу Сарыму.

Огласка — не решение

«В свое время, когда «Викиликс» появился, тоже думали, что мир не будет прежним. Но он остался прежним. Здесь, в принципе, то же самое, – ответил он. – Пока не созрело общество, которое будет требовать расследований, собирать миллионные митинги, как в Южной Корее, ничего не изменится».

Любой массив информации, считает Сарым, сам по себе никаких проблем не решает.

В качестве примера он напомнил о прослушках Рахата Алиева, ныне покойного зятя президента Казахстана (он был женат на Дариге – старшей дочери Нурсултана Назарбаева).

Восемь лет назад Алиев выложил в YouTube записи, компрометирующие высшее руководство страны. Однако и тогда они не вызвали «Назарбаевгейта».

«До тех пор, пока информацией не оперируют люди, которые знают внутренний контекст, – это просто гора мусора», – объяснил политолог.

Любые данные, с одной стороны, должны попасть в руки людей, которые этим реально хотят заниматься. А с другой – в обществе должно быть реальное желание бороться с коррупцией, и госорганы должны иметь к этому мотивацию.

«Тогда бы это сыграло. А до тех пор это так, белый шум, не более», – сделал вывод наш собеседник.