Полиция Казахстана занялась блогерами за нахождение ошибок в учебниках

Алматинские блогеры, критиковавшие ошибки в новых школьных учебниках в соцсетях, обвиняются в «распространении заведомо ложной информации».

Пять блогеров 19 октября должны были явиться на допрос в Департаменте внутренних дел (ДВД) Алматы, о чем они сообщили на своих страницах в соцсетях.

Это Андрей Зубов, редактор «Первого канала Евразия», Айгерим Болат, журналист сайта Matritca.kz, руководители PR-агентств Нуркен Халыкберген и россиянин Юрий Дорохов, а также блогер Дмитрий Болдырев. Трое из них на допрос сходили — Зубов, Халыкберген и Дорохов.

Все они публиковали в Facebook посты с критикой новых учебников, а также скриншоты с ошибками и неточностями, которые нашли в них.

Досудебное расследование ведется по статье 274, часть 2, п. 3 УК РК – «Распространение заведомо ложной информации».

Дело находится под личным контролем министра внутренних дел Казахстана. Статус у всех: «свидетели с правом на защиту». То есть их могут переквалифицировать в подозреваемых.



«Не безразлично…»

Юрий Дорохов – директор PR-агентства «Инсайт медиа», работал шеф-редактором журнала «Эксперт-Казахстан», замредактора Forbes – Kazakhstan, главным редактором журнала «Алау» (в партнерстве с российским «Огоньком»).

По образованию – историк, имеет пятилетний педагогический стаж, отец двоих сыновей. Говорит, что по этим учебникам учатся его дети, и ему небезразлично, какие знания они получают.

Он сообщил Ц-1, что консультировался с адвокатом и намерен отстаивать свою точку зрения в рамках закона.

Сейчас ждет развития событий: либо его статус изменят на «свидетель», либо «подозреваемый». От этого будет зависеть дальнейшая стратегия.

Ему уже пришлось закрыть свою страничку от посторонних комментариев: началась атака фейков. Анонимные аккаунты без друзей оставляют агрессивные комментарии.

«Мне скрывать нечего. Рассказал все, как есть. Что писал о том, что учебник по русскому языку за 5-й класс неточен в датах по истории, сам себе иногда противоречит. Что путает разные археологические памятники. И фотки учебника выложил. Что, перед тем как писать посты, сверялся в исторических справочниках (может, не помню что – с универа много лет прошло). Что сам фотографировал страницы учебника. Плюс еще повесил разбор пассажей про ГМО из учебника за 7-й класс от биолога», – написал Юрий Дорохов на своей странице в Facebook.

Критика учебников — опасное деяние

PR-специалист Нуркен Халыкберген, отец четверых детей, намерен освещать ход дела в соцсетях. Защищать его взялась известный казахстанский адвокат Жанна Мухаммади.

«Расследование проводит следственное управление города Астаны под личным контролем министра внутренних дел (!), и дело поставлено на контроль. Похоже, что критика учебников, по которым учатся и получают знания казахстанские дети в учебных заведениях, становится особо опасным деянием, раз столь вопиющим преступлением занимаются столичные мастера сыска под кураторством министра», – сообщил Нуркен Халыкберген.

На новый лад

Школы Казахстана с 2016 года постепенно переходят к обновленным образовательным программам.

Новым стало всё: система оценки – по баллам, без двоек и пятерок, изменились и учебники.

Для первых классов переход прошел относительно безболезненно. Скандал разразился, когда на новую систему перешли вторые, пятые и седьмые классы. Больше всего досталось учебнику 7 класса по русскому языку.

Многие родители вместе со своими детьми нашли неточности в датах, событиях.

Бурно обсуждалась лингвистическая сказка «И-пызява». Начинается она так: «У Калуши – калушата: Канна, Манна, Гуранна и Кукуся. У Бутявки – бутявчонок: Гага Прюшка».

Нужно объяснить, о чем идет речь в тексте. Возмущало родителей и то, что в упражнениях по русскому языку используется интернет-сленг: «лайкнуть», «расшерить», «чатиться».

На одной из страниц учебника напечатан текст о праздновании Дня столицы – Астаны. Авторы скопировали публикацию казахстанского информационного портала. Учебник так и ушел в печать со словами «сообщает корреспондент Tengrinews».

Дошло до президента

Учебники бурно обсуждались не только в соцсетях. В Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях родители открыто выступили против методики преподавания русского языка в пятых и седьмых классах.

Общественники Усть-Каменогорска попросили наложить мораторий на обновленную программу образования и отправили петицию на имя президента РК.

Глава государства распорядился разобраться с конфликтом. Потом было обещано, что учебники переиздадут, правда, случится это только через четыре года.

«Виновные будут наказаны…»

22 сентября, выступая на брифинге перед журналистами, министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев сказал, что скандал раздувается искусственно, и учебники в целом соответствуют мировым стандартам.

«В этот раз мы почувствовали, обычно мы стараемся не обращать внимания на такие факты. Наш юридический департамент почувствовал, что это достаточно организованная работа. Мы обратились в МВД, написали им заявление по этим фактам. Факты мы привели, их гораздо больше, чем мы привели. Поэтому мы надеемся, что, если это все организовано, они во всем разберутся, найдут. У нас эффективные службы, и виновные будут наказаны», – прокомментировал ситуацию Ерлан Сагадиев.

В сентябре Министерство образования и науки (МОН) обратилось с заявлением в Министерство внутренних дел, требуя найти злоумышленников, распространяющих фейковую, не соответствующую действительности информацию о новых учебниках.