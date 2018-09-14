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    • Кыргызстан

    17-летнего пастуха из КР отправили… в первый класс

    В Иссык-Кульской области Кыргызстана работники прокуратуры обнаружили семью с подростками, которые никогда не учились в школе, сообщает издание Turmush.

    Классная комната в школе; фото: luxfon.com
    Классная комната в школе; фото: luxfon.com

    Об этом стало известно случайно. Сотрудники прокуратуры Иссык-Кульского района выяснили, что родители отправили сына-подростка отрабатывать долг за аренду пастбища в размере 13 тысяч сомов (почти 190 долларов). Пастух должен был трудиться в счет долга до ноября.

    По результатам проверки оказалось, что 17-летний пастух и его 12-летний младший брат не имеют даже начального образования. Директора местной школы, родителей детей и фермера, на которого работал подросток, привлекли к административной ответственности. Для мальчиков организовано индивидуальное обучение в школе. Социальным работникам объявили выговор.

    По подсчетам Министерства образования КР, в стране не хватает около 600 школ.

    Темы: Дети и права ребенка, Кыргызстан, Образование
    Теги: Кыргызстан образование пастухи школа
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