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    • Казахстан

    В мировом рейтинге по трудоустройству выпускников – один вуз из ЦА

    Британская компания Quacquarelli Symonds представила мировой рейтинг вузов по трудоустройству выпускников. Из Центральной Азии туда попал только Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

    Студенты в Казахстане; фото: BNews.kz
    Студенты в Казахстане; фото: BNews.kz

    При составлении рейтинга учитывались такие характеристики, как успешность и трудоустройство выпускников, сотрудничество вузов с работодателями, репутация работодателя.

    Первую строчку впервые занял Массачусетский технологический институт. За ним расположились Стэнфордский и Калифорнийский университеты.

    Казахский национальный университет имени аль-Фараби вошел в третью сотню (251−300-е места).

    Темы: Образование, Образование в Казахстане
    Теги: Казахстан КНУ Рейтинг вузов
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