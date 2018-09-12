В мировом рейтинге по трудоустройству выпускников – один вуз из ЦА

Британская компания Quacquarelli Symonds представила мировой рейтинг вузов по трудоустройству выпускников. Из Центральной Азии туда попал только Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

При составлении рейтинга учитывались такие характеристики, как успешность и трудоустройство выпускников, сотрудничество вузов с работодателями, репутация работодателя.

Первую строчку впервые занял Массачусетский технологический институт. За ним расположились Стэнфордский и Калифорнийский университеты.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби вошел в третью сотню (251−300-е места).