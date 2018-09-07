В РК оштрафовали родителей школьниц в хиджабах

В селе Фердауси Мактааральского района Туркестанской области РК родители 13 девочек, отказавшихся снимать хиджаб в школе, оштрафованы почти на 400 долларов.

По словам директора школы Жанар Мамыровой, из более чем 350 школьниц снять хиджаб отказались около 40 девочек. На данный момент составлены протоколы об административной ответственности в отношении родителей 13 школьниц. Каждую семью оштрафовали на 141 420 тенге, что составляет 380 долларов.

Аналогичная участь ждет родителей остальных девочек, заявила Мамырова редакции «Азаттык».

Директор школы ссылается на приказ № 26 Министерства образования РК об утверждении требований к школьной форме, 13-й пункт которого исключает ношение учащимися элементов одежды религиозной принадлежности.