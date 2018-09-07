Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Казахстан

    В РК оштрафовали родителей школьниц в хиджабах

    В селе Фердауси Мактааральского района Туркестанской области РК родители 13 девочек, отказавшихся снимать хиджаб в школе, оштрафованы почти на 400 долларов.

    Школьницы из села Фердауси Туркестанской области; фото: Азаттык
    Школьницы из села Фердауси Туркестанской области; фото: Азаттык

    По словам директора школы Жанар Мамыровой, из более чем 350 школьниц снять хиджаб отказались около 40 девочек. На данный момент составлены протоколы об административной ответственности в отношении родителей 13 школьниц. Каждую семью оштрафовали на 141 420 тенге, что составляет 380 долларов.

    Аналогичная участь ждет родителей остальных девочек, заявила Мамырова редакции «Азаттык».

    Директор школы ссылается на приказ № 26 Министерства образования РК об утверждении требований к школьной форме, 13-й пункт которого исключает ношение учащимися элементов одежды религиозной принадлежности.

    Темы: Казахстан, Образование в Казахстане, Права женщин, Права человека в Казахстане, Свобода религий
    Теги: запрет Казахстан хиджаб школа
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    Казахстанец с трибуны ООН призвал запретить ядерные испытания

    Жертва ядерных испытаний, уроженец Семипалатинской области Карипбек Куюков на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 6 сентября призвал Египет, КНДР, Иран и другие страны ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Казахстан

    Выбор редактора

     Права человека

    Суд в Париже рассмотрел иск Атаевой против Таджибаевой

    На слушаниях иска Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой в суде Парижа прокурор поддержал позицию защиты ответчика, заявившей о несостоятельности претензий, предъявленных ее клиенту.

    Мир
    Права человека

    Таджибаева заинтересована в полном судебном рассмотрении иска Атаевой

    Суд в Париже не должен отклонить иск Надежды Атаевой о клевете и оскорблении, судебное рассмотрение претензий должно состояться, заявляет накануне процесса ответчица – Мутабар Таджибаева.

    Мир

    Новости из Казахстанa

     Общество

    Казахстанец с трибуны ООН призвал запретить ядерные испытания

    Жертва ядерных испытаний, уроженец Семипалатинской области Карипбек Куюков на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 6 сентября призвал Египет, КНДР, Иран и другие страны ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Казахстан