Таджикистанец устроил дебош на борту самолета Москва – Душанбе

Таджикистанец напал на стюардессу «Уральских авиалиний» во время полета рейса Москва – Душанбе. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорт вылета.

ЧП произошло вечером 29 августа на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего из Москвы в Душанбе. Гражданин Таджикистана, 1993 года рождения, в ходе конфликта с другим пассажиром напал на стюардессу, пытавшуюся разнять их. Дебошир угрожал бомбой и вел себя неадекватно. Командир воздушного судна принял решение вернуться в подмосковный аэропорт «Жуковский» и передать нарушителя правоохранительным органам.

Как пишут российские СМИ, в отношении мужчины заведено уголовное дело о хулиганстве.

Авиадебошира связали на борту самолета с помощью подручных средств. Следственный комитет России опубликовал видео допроса нарушителя. На кадрах видно, что его руки и ноги связаны упаковочной лентой.