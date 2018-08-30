Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Таджикистан

    Таджикистанец устроил дебош на борту самолета Москва – Душанбе

    Таджикистанец напал на стюардессу «Уральских авиалиний» во время полета рейса Москва – Душанбе. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорт вылета.

    ЧП произошло вечером 29 августа на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего из Москвы в Душанбе. Гражданин Таджикистана, 1993 года рождения, в ходе конфликта с другим пассажиром напал на стюардессу, пытавшуюся разнять их. Дебошир угрожал бомбой и вел себя неадекватно. Командир воздушного судна принял решение вернуться в подмосковный аэропорт «Жуковский» и передать нарушителя правоохранительным органам.

    Как пишут российские СМИ, в отношении мужчины заведено уголовное дело о хулиганстве.

    Авиадебошира связали на борту самолета с помощью подручных средств. Следственный комитет России опубликовал видео допроса нарушителя. На кадрах видно, что его руки и ноги связаны упаковочной лентой.

    Темы: Образование, Происшествия, Россия и Центральная Азия, Таджикистан
    Теги: дебошир Москва Душанбе самолет Таджикистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Происшествия

    Талибы обстреляли автомобиль в приграничном районе Таджикистана

    Боевики движения «Талибан», закрепившиеся в северных провинциях Афганистана, обстреляли автомобиль «Нива» в Хатлонской области Таджикистана. Погибли два человека, один получил ранения.

    Таджикистан

    Выбор редактора

    Новости из Таджикистанa

     Происшествия

    Талибы обстреляли автомобиль в приграничном районе Таджикистана

    Боевики движения «Талибан», закрепившиеся в северных провинциях Афганистана, обстреляли автомобиль «Нива» в Хатлонской области Таджикистана. Погибли два человека, один получил ранения.

    Таджикистан