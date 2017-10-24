Пожарные-байкеры Алматы спешат на помощь

В Алматы действует единственное в Казахстане подразделение пожарных на мотоциклах. В условиях городских пробок это оптимальное решение, чтобы успеть на место.

В преддверии Дня спасателя Казахстана, отмечаемого 19 октября, группа алматинских мотоциклистов-пожарных хорошо выполнила свою работу: потушила пожар в микрорайоне «Мамыр-3»…

Как сообщила пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, возгорание случилось 14 октября, в самый час пик – в 18.02. Ровно семь минут понадобилось экипажам двух мотоциклов, лавируя среди потоков машин, примчаться на место. Еще через семь минут, в 18.14, возгорание было ликвидировано.

Два пожарных колеса

И это не первое чрезвычайное происшествие, в котором отличились пожарные необычного подразделения.

Как рассказал Ц-1 начальник специальной пожарной части № 7 Алматы Ербол Есетов, недавно его байкеры-огнеборцы потушили загоревшуюся из-за короткого замыкания машину прямо на трассе.

А в июне в микрорайоне «Жетысу-3» они ликвидировали пожар в квартире. Входная дверь была закрыта, сотрудники мотоэкипажа, правильно оценив сложившуюся ситуацию, с помощью гидравлических ножниц вскрыли входную дверь квартиры и спасли двоих людей.

Алматы – крупнейший город Казахстана, поэтому из-за многочисленных автомобильных пробок добраться до места ЧП – задача непростая.

Именно поэтому в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы весной этого года внедрен пилотный проект: группа экстренного реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах.

Такие пожарные мотоциклы успешно применяются в подразделениях России, ОАЭ, Китая, Греции, Германии и Турции.

Главная задача – спасение людей

Как рассказал Ербол Есетов, в подразделение поступили пожарно-спасательные мотоциклы «Ява-660», сделанные по спецзаказу ДЧС.

Они оборудованы ручной импульсной системой пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества ранцевого типа, а также имеется жидкостный забрасываемый огнетушитель.

В специальных контейнерах есть инструменты для доврачебной медицинской помощи – так называемый «фельдшерский» комплект.

А также экипажи оснащены комбинированным аварийно-спасательным инструментом с ручным приводом для резки и разжима металла.

На сегодняшний день 18 специалистов-пожарных прошли подготовку и получили сертификаты по экстремальному вождению спецбайков.

Конечно, байкеры ЧС вряд ли смогут заменить пожарные машины и другую тяжелую технику там, где требуется выполнение более серьезных задач. Например, при больших пожарах или техногенных авариях.

«Их задача: оперативное прибытие к месту происшествия, в том числе ДТП, локализация возгораний и спасение людей до прибытия основных сил ДЧС. Как видим, они с ней неплохо справляются», – рассказывает Есетов.

Пока прошло еще мало времени, но в ДЧС Алматы анализируют работу новых байк-подразделений. Если сочтут опыт положительным, возможно увеличение количества пожарных на мотоциклах.