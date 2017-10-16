Реконструкция Алматы разоряет частный бизнес

Республиканский центр моды «Макпал» и десятки других компаний в Алматы из-за реконструкции города вынуждены сокращать персонал и даже сворачивают бизнес.

Здание, расположенное в Алматы на улице Валиханова, 12, где более двадцати лет работают Республиканский центр моды «Макпал» и еще более двадцати предприятий бизнеса, стало недоступным для клиентов и посетителей.

Реконструкция улицы, с сентября проводимая акиматом (администрацией города), лишила их места въезда-выезда и остановки какого-либо транспорта.

В том числе и специального – пожарные, машины скорой помощи также не в состоянии подъехать к нему, поскольку по всему периметру оно окружено высокими бордюрами. Также заблокирован доступ для инвалидов.

Предприятия, находящиеся в этом здании, вынуждены закрывать свои производства и несут финансовые потери.

Сотрудники компаний говорят, что за последний месяц их обороты упали вдвое, а у некоторых фирм – даже на 70%.

Надежда Хамитова, руководитель ИП «Хамитова» по продаже стекла для автомашин, говорит, что люди не хотят приезжать к их зданию, потому что невозможно не только припарковаться, но даже и пройти в него.

«Мы вынуждены сокращать персонал, отправлять людей в неоплачиваемые отпуска», – говорит она.

И такая же ситуация у других бизнесменов. Вячеслав Устименко, менеджер ТОО «Аскен» по продаже моторного масла и запчастей для автомашин, показывает журналисту Ц-1, во что превратилась родная улица, и говорит, что он уже задумывается о переезде в другое место.

А это неизбежные финансовые потери, потому что здесь он работает более двадцати лет, у него устойчивая база клиентов. Теперь весь бизнес придется создавать заново.

«Мы обеими руками за озеленение, за благоустройство! Но нам не хотят сделать даже небольшой дорожный «карман», чтобы машины могли подъезжать к дому, ни даже дорожку к центральному входу, – говорит Устименко. – Это никак не помешает озеленению, газонам, но сохранило бы работу более ста сотрудникам, люди бы получали зарплату, государство – миллионы тенге налогов… Но нас упорно игнорируют».



Красота требует жертв

Пострадавшие бизнесмены трижды были на приеме у акима Медеуского района Алматы. Там им официально пообещали разобраться. А неофициально посоветовали сидеть тихо, поскольку есть распоряжение акима города и план ни в коем случае меняться не будет.

Ничего не дала и встреча с начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.

И на вопрос о том, каким образом в случае чрезвычайной ситуации (пожар, землетрясение и пр.) будет оказываться необходимая помощь, если нет возможности подъезда к зданию, служба ДЧС молчит.

По словам Базили Абдильмановой, генерального директора ТОО «Республиканский центр моды «Макпал», «созданному годами труда бизнесу десятков людей наносится смертельный удар, но для чиновников – это так, издержки большого дела.

«Красота требует жертв. Вот мы и стали такими жертвами», – горько шутит Абдильманова.

Комментируя эту ситуацию, Любовь Худова, президент Ассоциации предприятий легкой промышленности РК, назвала ее типичной для отношения властей к реальным нуждам предпринимателей.

На словах все чиновники горой стоят за малый и средний бизнес. Но когда дело доходит до реальной помощи, они уходят в тень.

«Совсем небольшие изменения в плане реконструкции улицы, которые ничего не стоят и ничему не мешают, спасли бы работу сотне людей и доходы их семьям. Но чиновники упорно не хотят идти навстречу бизнесу, нарушая не только права людей, но и игнорируя здравый смысл», – говорит она.