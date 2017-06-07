Саммит ШОС в Астане – новый сдвиг в мировой геополитике

Астана готовится к проведению 8–9 июня исторического саммита ШОС: на фоне кризиса в отношениях стран НАТО, США и Европы в организацию вступают Индия и Пакистан.

17-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в столице Казахстана 8–9 июня, генеральный секретарь организации Рашид Алимов назвал историческим.

В интервью российскому агентству ТАСС Алимов сказал, что с вступлением в ШОС Индии и Пакистана население стран – участниц организации будет составлять около 44% людей планеты.

В саммите под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева примут участие председатель КНР, премьер-министры Индии и Пакистана, президенты России, Узбекистана и Таджикистана. Об участии кыргызского лидера Алмазбека Атамбаева пока официально не объявлено.

Изменение мирового баланса сил

Камолиддин Раббимов, узбекский политолог, живущий во Франции, тоже видит значимость готовящегося в Астане саммита.

По его словам, расширение ШОС в период раскола в большой коалиции стран Запада – тектонический сдвиг, который изменит баланс сил в действующем мировом порядке.

По мнению эксперта, после избрания президентом Дональда Трампа США утратили статус идеологического лидера западного мира, главного защитника либеральных ценностей и прав человека.

Примерно к 2030 году США, по прогнозам экспертов, потеряет и статус крупнейшей экономики мира, уступив его Китаю.

«На этом фоне вступление в ШОС двух крупных государств с ядерным потенциалом – шаг на пути к «многополярности мира», о которой так любят сегодня говорить в России и Китае.

Это означает дальнейшее снижение мирового влияния США и дестабилизацию геополитической ситуации в мире», – говорит Раббимов.

Однако политолог считает, что ШОС в будущем все же не превратится в антизападный аналог НАТО – из-за наличия внутренних противовесов.

К частности, нежеланием Китая усиливать антиамериканские настроения в ШОС Раббимов объясняет блокирование вступления в организацию Ирана вопреки стремлению России.

В апреле этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Иран полностью соответствует критериям членства в ШОС после снятия санкций со стороны Совета Безопасности ООН, писал журнал Newsweek.

Лавров обещал, что этот вопрос будет включен в повестку дня саммита в Астане.

Каримов был против расширения ШОС

Вступление Индии и Пакистана в ШОС было намечено еще в 2015–2016 годах, в период председательства Узбекистана в организации.

По словам Раббимова, Каримов много лет блокировал вступление в ШОС двух ядерных держав, имеющих собственные противоречия, мотивируя свою позицию угрозой дестабилизации геополитической ситуации в мире.

На самом деле, по мнению политолога, Каримов немного играл в пользу Запада. Но тем не менее решение о принятии новых стран в ШОС все-таки было принято летом 2016 года на саммите ШОС в Ташкенте – последнем крупном международном мероприятии, проведенным Каримовым.

«Китай – «первая скрипка» в ШОС – пригласил своего партнера по сдерживанию Индии – Пакистан, Россия, «играющая вторую партию», в противовес пригласила Индию, – объясняет ситуацию Раббимов. – Индия и Пакистан – взаимосвязанные конкуренты, для сохранения равновесия в регионе оба государства должны одновременно вступить в ШОС».

Зачем Китаю и России нужна ШОС

Главные ценности ШОС – безопасность и экономические интересы. Китай заинтересован в этой организации, потому что нуждается в новых рынках для наращивания экспорта.

А стабильность в странах Центральной Азии – ключевой фактор безопасности Китая.

Демократические процессы в странах ЦА могли бы вызвать сепаратистские настроения среди уйгуров – близкого к узбекам этноса, компактно проживающего на территории Китая. Поэтому Китай поддерживает режим умеренного авторитаризма в регионе, который будет обеспечивать стабильность и уважение к ключевому инвестору.

Для России, оказавшейся в сложной экономической ситуации из-за санкций и падения цен на нефть, членство в Шанхайской организации сотрудничества – это возможность реализовать главную геополитическую задачу: снизить мировое влияние Запада.

«Через ШОС Путин сможет влиять на Индию и Пакистан, а в случае необходимости – использовать свое влияние в том числе для блокирования определенных интересов Запада», – уверен Раббимов, хотя признает, что новички в ШОС вряд ли станут активно участвовать в создании некой антиамериканской коалиции.

Значение для Центральной Азии

Что означает членство Индии и Пакистана в ШОС для Центральной Азии? Во-первых, констатирует наш собеседник, – это придает дополнительный вес организации, куда входит четыре из пяти стран ЦА.

Но, с другой стороны, с появлением новых сильных игроков в ШОС сокращается доля влияния лидеров ЦА.

Во-вторых, страны-участницы получат доступ к дополнительным ресурсам в сфере экономики и безопасности, что особенно важно для Узбекистана и Таджикистана, граничащих с неспокойным Афганистаном.

«Вступление Пакистана в ШОС дает надежду на стабилизацию ситуации в Афганистане, – объясняет эксперт. – Пакистан имеет определенное влияние на происходящее в Афганистане благодаря контактам с талибами».

Однако Раббимов предупреждает, что переоценивать степень этого влияния не стоит, поскольку «под брендом» «Талибана» сегодня выступают 48 группировок этнических пуштунов, населяющих Пакистан и Афганистан.

Он обращает внимание на то, что Пакистан в определенной степени заинтересован в продолжении регулируемого конфликта в Афганистане, чтобы протестный потенциал пуштунов реализовывался в соседней стране.

Критический взгляд на «шанхайское сотрудничество»

Индийский эксперт Фунчок Стобдан, старший научный сотрудник Института оборонных исследований и анализа в Нью-Дели, бывший посол Индии в Кыргызстане, также считает, что расширение ШОС заметно скажется на глобальном балансе сил в мире.

Однако он не видит особых практических последствий этого события для региона в ближайшем будущем – разве что лучший климат для регионального сотрудничества в будущем.

«До сих пор главным достижением ШОС были заявления о большом охвате территории и количестве населения стран – участниц организации, – говорит эксперт в комментарии для Ц-1. – Прибавление еще 1,5 млрд населения Индии и Пакистана даст новый повод для гордости. Ведь теперь можно говорить о том, что ШОС представляет интересы трех миллиардов человек».

Эксперт считает, что организация используется ее участниками для защиты своих стратегических интересов под видом «развития регионального сотрудничества».

«Честно говоря, это такой эвфемизм, чтобы сделать богатую ресурсами Евразию недостижимой для США», – говорит Стобдан о декларируемом «сотрудничестве».

Одним из реальных достижений ШОС эксперт называет определенное сдерживание местных центральноазиатских режимов и предотвращение их усиления путем межрегионального сотрудничества.

Рост ШОС – итог противоречий

Расширение ШОС дипломат считает в первую очередь результатом внутренних противоречий в организации.

«Когда Россия, Казахстан и Таджикистан, видимо, настаивали на вступлении Индии и ограничении роли Пекина, Китай подключил Пакистан, чтобы сбалансировать влияние России», – такова его версия развития событий.

Включение в организацию участников регионального противостояния – Индии и Пакистана – станет ключевым достижением ШОС, уверен Стобдан. «Даже Вашингтону такое не удавалось», – подчеркивает он.

Индийский эксперт называет участие Пакистана в ШОС «бомбой замедленного действия».

«Зная причудливый характер индийско-пакистанских отношений, многие опасаются смещения центра внимания ШОС из Центральной Азии на юго-восток и усложнение регионального сотрудничества», – говорит эксперт.

По его мнению, Пакистан может использовать ШОС для лоббирования своих интересов в евроазиатском пространстве в ущерб интересам Индии, что тоже несет определенные риски для организации.

ШОС придется выстраивать сотрудничество между странами-участниками, выйдя за рамки прежних аргументов в индийско-пакистанском противостоянии.

США не взяли в ШОС даже наблюдателем

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году главами шести государств – Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Как пишет журнал Newsweek, о намерении претендовать на членство в ШОС заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – на фоне критики из Европы за ущемление гражданских прав и свобод в стране.

В 2004 году в статусе наблюдателя было отказано США, что усилило восприятие ШОС в мире как объединения, созданного в противовес западным политическим и военным блокам.