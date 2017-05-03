Сегодня – Всемирный день свободы прессы

3 мая, во Всемирный день свободы прессы, в Казахстане устроили акцию «Пресса без пресса».

Сегодня в Казахстане, как и во всем мире, отмечается Всемирный день свободы прессы. Казахстанские активисты и журналисты утром начали публиковать в Фейсбуке фото с хэштэгом #прессабезпресса.

Эта акция – послание властям и сигнал обществу Казахстана о плачевной ситуации, сложившейся со свободой СМИ в стране.

Журналистов арестовывают и сажают за решетку

По данным мониторинга Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз», в 2016 году в Казахстане в отношении журналистов было зафиксировано 96 фактов задержаний, арестов и приговоров, предусматривающих лишение и ограничение свободы.

Среди осужденных – председатель правления Союза журналистов РК, президент Национального пресс-клуба Алматы Сейтказы Матаев.

3 октября прошлого года он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 245 ч. 3 УК РК («Уклонение от уплаты налогов»); ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК («Мошенничество»). Матаев приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Оспорить приговор Матаеву удалось лишь в части лишения права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распределительными и материально ответственными функциями в государственных организациях, – с пожизненного запрета на 10 лет.

В рейтинге свободы прессы – среди «отстающих»

Во Всемирном индексе свободы слова – 2017, опубликованном на прошлой неделе международной организацией «Репортеры без границ», Казахстан традиционно – в нижней части списка: 157-е место из 180 стран мира.

Как сообщал Ц-1, позиция Казахстана в опубликованном индексе – на три пункта выше, чем в прошлом году. Как поясняется на сайте организации, это связано с ухудшением ситуации со свободой слова в других странах, а не с улучшением в Казахстане.

«Экономические трудности Казахстана и возраст Лидера нации Нурсултана Назарбаева усиливают его паранойю и стремление к контролю», – говорится в пояснении.

Всемирный день свободы прессы ежегодно отмечается 3 мая, начиная с 1994 года. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года. Ежегодно по случаю этого праздника публикуются послания Генерального секретаря ООН.