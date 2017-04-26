«Репортеры без границ» оценили уровень свободы СМИ в мире

Узбекистан и Кыргызстан опустились ниже во Всемирном рейтинге свободы прессы 2017, Таджикистан и Казахстан – «подросли», Туркменистан остается в аутсайдерах.

Сегодня международная организация «Репортеры без границ» опубликовала Всемирный рейтинг свободы прессы 2017.

Авторы документа называют 2017-й годом великого поворота, когда нападки на СМИ становятся повседневным явлением, а «сильные личности» набирают популярность, толкая мир в эпоху постправды, пропаганды и репрессий, в том числе в демократических странах.

Страны Центральной Азии традиционно расположились в нижней части списка – среди государств, где свобода слова жестко ограничена.

Кыргызстан – 89-е место (85-е в 2016 году);

Таджикистан – 149-е (150-е в 2016 году);

Казахстан – 157-е (160-е в 2016 году);

Узбекистан – 169-е (166-е в 2016 году);

Туркменистан – 178-е (без изменений).

Флагман региона – Кыргызстан опустился на четыре позиции, улучшение ситуации в Казахстане авторов не сильно радует – они объясняют это лишь тем, что в других странах ситуация значительно ухудшились.

Хуже Туркменистана – только две страны: Эритрея и Северная Корея. Возглавляет рейтинг Норвегия. Россия занимает 148-е место, США – 43-е.

«Карта мира становится мрачнее»

«Репортеры без границ» заявляют о проблемах даже в ранее благополучных США и Великобритании – в первую очередь из-за усиления слежки и нарушения конфиденциальности источников. И говорят о том, что «карта мира становится все мрачнее». Авторитарные тенденции усилились в Польше, Венгрии и Турции.

«Создается впечатление, что ничто не может остановить падение демократий, которое началось в предыдущие годы», – говорится в сопроводительном комментарии к рейтингу.

«Расшатывание демократических принципов ошеломляет всех, кто считает, что без свободы качественной прессы другие свободы не могут быть гарантированы, – заявил генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар, – куда нас поведёт дальше эта нисходящая спираль?»

«Нулевой» год для узбекистанских СМИ

Авторы отчета отметили, что смерть «вечного диктатора» Ислама Каримова в 2016 году открыла новую страницу в истории страны. Но позволит ли его преемник Шавкат Мирзиёев пользоваться согражданам законным правом на информацию, закрепленным в Конституции, – пока что большой вопрос.

Среди хороших новостей упоминается освобождение журналиста Мухаммада Бекжанова в феврале 2017 года, но отмечается, что еще девять журналистов «остаются гнить в тюрьме в самых отвратительных условиях».

Отмечается, что в последнее время власти Узбекистана стали блокировать доступ не только к независимым новостным сайтам, но и к средствам обхода цензуры и приложениям для обмена сообщениями.

В Казахстане ускоряется «репрессивная спираль»

Небольшой рост индекса свободы прессы в Казахстане пусть не вводит в заблуждение – авторы объясняют его исключительно ухудшением ситуации в других странах.

«Экономические трудности Казахстана и преклонный возраст «Лидера нации» Нурсултана Назарбаева усиливают его паранойю и стремление к контролю», – говорится в документе.

Любое независимое СМИ в Казахстане неизбежно закрывается в течение нескольких месяцев. Журналистов и блогеров часто арестовывают, доступ к Интернету – под тотальным контролем.

Авторитаризм Рахмона – угроза миру в Таджикистане

Авторитаризм Эмомали Рахмона угрожает хрупкому национальному консенсусу, установившемуся в стране после гражданской войны в 1992–1997 годах, считают «Репортеры без границ».

Международная организация обращает внимание на то, что под предлогом борьбы с терроризмом правительство устранило политическую оппозицию и давит на оставшиеся независимые СМИ. Допросы, запугивание и шантаж стали частью ежедневной работы независимых журналистов в Таджикистане.

В прошлом году в стране было закрыто несколько независимых СМИ и принят указ, усиливающий контроль над редакционной политикой.

Туркменистан: растущая «черная дыра»

Медиа в Туркменистане – под тотальным контролем правительства, у интернет-пользователей есть доступ только к строго цензурированному контенту.

«Однако и этого недостаточно президенту Гурбангулы Бердымухамедову, переизбранному в феврале 2017 года с более чем 98% голосов избирателей», – говорится в комментариях авторов к рейтингу. Власти развернули кампанию по запрету спутниковых антенн, чтобы лишить граждан последнего способа получать новости, не контролируемые властью.

Журналистов продолжают арестовывать, пытать и подвергать нападениям.

С июля 2015 года в тюрьме сидит журналист Сапармамед Непескулев. Корреспондентам «Радио Свобода» пришлось прекратить работу из-за постоянных преследований.

В Кыргызстане – поворотный момент?

Уровень плюрализма СМИ в Кыргызстане – исключительный на фоне стран-соседей. Тем не менее в преддверии грядущих осенью 2017 года президентских выборов у «Репортеров без границ» нарастают опасения.

Тревожный маркер – уголовные дела против СМИ и попытки президента Алмазбека Атамбаева взыскать с них десятки тысяч евро в качестве компенсации ущерба, нанесенного их критикой в адрес президента.

Отмечается, что гражданскому обществу в Кыргызстане удалось заблокировать предложенные драконовские законы, но парламент вновь предлагает ввести тюремное заключение как ответственность за публикации в СМИ, а также планирует ограничить иностранные инвестиции и запретить «пропаганду гомосексуализма», как это было сделано ранее в России.

Рейтинг публикуется уже 15 лет

Всемирный рейтинг свободы прессы публикуется ежегодно с 2002 года по инициативе «Репортеров без границ». Он позволяет оценить 180 стран мира в сфере плюрализма мнений, независимости СМИ. В рейтинге 2017 года учтены нарушения, произошедшие в период с 1 января по 31 декабря 2016 года.