Сергей Дуванов / 99,5% казахстанцев лишились права баллотироваться в президенты

Парламент Казахстана одобрил поправки в конституционные законы, согласно которым кандидатом в президенты страны может стать человек с опытом госслужбы не менее пяти лет – получается, что людям не из системы путь заказан.

Таким образом, теперь выдвигаться в президенты могут только люди, имеющие опыт работы на государственной службе не менее пяти лет.

Это означает, что всем остальным казахстанцам путь в президенты закрыт. Теперь участвовать в борьбе за власть смогут только те, кто прошел соответствующую «школу», а следовательно, и проверку на лояльность действующему режиму в органах власти.

Пять лет – достаточный срок, чтобы проверить человека и понять его идеологические и политические симпатии и антипатии.

Понятно, что люди демократических убеждений, прогрессивных взглядов и просто нежелающие играть по правилам нынешней власти, пять лет там не проработают. Их вычислят и выдавят из чиновничьей обоймы.

А это значит, что процесс дегенеративной селекции во власти продолжится: все честное, прогрессивное и адекватное будет отторгаться, а продажное, бездарное и ограниченное станет делать успешную карьеру.

К слову, это одна из главных проблем нашей власти, которая все больше пополняется людьми, неспособными соответствовать духу времени.

Таким образом, для всех, кто не прошел апробацию в госорганах, дорога в президенты заказана.

Каким бы сверходаренным ни был претендент, пусть с тремя высшими образованиями, профессорским уровнем эрудиции, с опытом управления большими корпорациями, – этого недостаточно, если у него не будет нужного стажа работы в госорганах.

То есть придуман еще один фильтр отсева не нужных Акорде претендентов на президентскую должность. Логика ясна и понятна.

В Акорде смекнули, что в условиях все большей дискредитации власти люди, «запачканные властью», вряд ли могут пользоваться высоким доверием электората.

В этой ситуации сама логика жизни заставит народ голосовать за «свежих» людей, приход во власть которых и не устраивает Акорду: есть риск оказаться выкинутым из власти. Поэтому и появилась эта норма.

Другой фильтр для «чужих» – это здоровье кандидата. Внесенные в закон изменения предполагают «подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей».

«Фишка» этого фильтра в том, что пригодность кандидата будет определять медицинская комиссия, сформированная из «надежных» специалистов самой властью.

Понятно, что если какой-то «крот-демократ», затесавшийся в госструктуры и тихо там отработавший пять лет, вдруг решится выставлять свою кандидатуру на выборах, то не составит большого труда объявить любое его заболевание препятствующим исполнению президентских обязанностей.

Так что теперь «чужие» точно не пройдут.

Но это означает, что одним росчерком пера чиновники в Акорде и депутаты парламента РК лишили права избираться в президенты 99,5% населения Казахстана, оставив эту привилегию для 0,5% госслужащих.

Вдумайтесь в происшедшее! На глазах у туго соображающих и хлопающих глазами казахстанцев создали касту привилегированных людей, из числа которых они теперь будут избирать себе президента.

Все остальные граждане в один момент лишились этого права. Чтобы его обрести, им теперь требуется пятилетняя трудовая повинность в госорганах. Как вам такой подход?

На мой взгляд, это открытое наступление на права казахстанцев, которых лишили одного из основных конституционных прав, гарантированных Основным законом.

Это противоречит всем международным демократическим стандартам, человеческой логике и просто здравому смыслу.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы