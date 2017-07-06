Сергей Дуванов / Лишен гражданства Казахстана. Возврата нет

Парламент Казахстана принял закон, предусматривающий лишение гражданства, а поводом для этого может стать не только угроза безопасности, но и оппонирование власти.

Граждане Казахстана отныне могут лишаться гражданства: в конце июня парламент страны принял соответствующий закон.

Первоначально предполагалось, что эта мера будет направлена против тех, кто совершил тяжкие преступления против человечности (терроризм, участие в военных конфликтах других стран).

При этом важно уточнить, что лишение гражданства не распространяется на людей, находящихся внутри страны. Это понятно: зачем их лишать гражданства, если можно посадить за решетку.

Тех же преступников, кого правосудие неспособно достать в силу их отсутствия в стране, теперь будут лишать гражданства, дабы исключить возможность их возвращения назад. Логика в целом понятна.

Однако выясняется, что в число лишенных гражданства могут оказаться не только террористы и участники военных конфликтов, но и люди, совершившие преступления против незыблемости конституционного строя, а это угроза независимости, унитарности, президентской форме правления.

Но это существенно меняет ситуацию, ведь лишение гражданства за угрозу президентской форме правления – уже сфера политического оппонирования.

То есть если гражданин Казахстана, находясь вне страны, выскажет свое несогласие с нынешним политическим режимом, который закреплен конституционно, или раскритикует президентскую форму правления, то его легко можно лишить гражданства, оставив коротать свой век на чужбине.

Кроме того, предполагается лишать гражданства за геноцид, сепаратизм и причинение вреда национальным и жизненно важным интересам страны.

Вряд ли кто сегодня может четко описать юридическим языком угрозы «национальным интересам» и «жизненно важным интересам» страны.

Однако есть уверенность, что после принятия данного закона правоведы, работающие на власть, распишут это в лучшем виде.

А это означает, что, учитывая конъюнктурность и расплывчатость понятия «интересов страны», теперь можно лишиться гражданства даже за критику ЭКСПО или, скажем, дизайна валюты.

Покритиковал – и остался без гражданства.

А уж те, кто оппонирует власти, будут лишаться гражданства автоматически – как наносящие злостный ущерб этим самым «национальным интересам».

Я даже знаю, кто будет первым: бывший министр и банкир, а ныне – лидер движения Демократический выбор Казахстана (ДВК) Мухтар Аблязов и прочие оппозиционеры в эмиграции.

Так что это закон вполне адресный. Он будет работать не столько против реальных террористов и преступников, сколько против политических оппонентов нашей власти, которых теперь станут «фильтровать гражданством».

Так что, похоже, скоро в компьютерах всех пограничных постов Казахстана напротив фамилии нежелательного в стране оппонента власти будет выделено красным: «Лишен гражданства, паспорт изъять».