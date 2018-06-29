Сергей Дуванов / Оппозиционный тупик или выход на новый уровень?

В Казахстане, уставшем от старой власти, неспособной решать насущные проблемы страны, самый главный вопрос: «Что делать?» Лично я его слышу все чаще и чаще. Он стоит перед всеми.

И перед теми, кто принципиально не лезет в политику, выживая в условиях полной безнадеги и неуверенности в завтрашнем дне.

Его задают и те, кто решил «делать ноги» из страны, но не знает, как и куда.

Он актуален и для тех, кто, в принципе, неплохо устроился при этой власти, но тревожность ситуации заставляет их думать, как сохранить «нажитое непосильным трудом» в час «х».

Но самый большой напряг – у тех, кто в силу своей гражданской позиции думает, как изменить политическую ситуацию в стране. Что делать, чтобы сменить власть и при этом не промахнуться, – не получить аналогичную или еще хуже. У таких есть несколько вариантов ответа.

Есть точка зрения, что надо терпеливо ждать. Мол, скоро старый правитель естественным образом покинет трон – и тогда начнем менять страну.

Это так называемые «ждуны» – люди, которые по факту откровенно помогут Назарбаеву удержаться во власти еще лет так пятнадцать. Это даже оппозицией трудно назвать – откровенный тупик.

Другие надеются организовать диалог с властью и попытаться убедить находящихся там людей в необходимости политических реформ, которые должны решить основные проблемы страны. Это «конченые идеалисты», абсолютно не понимающие природу казахстанской власти и в силу этого очень напоминающие тот известный предмет в проруби.

Есть те, кто, напротив, призывает не ждать и не разговаривать с властью, а протестовать, выходить на митинги, чтобы, доведя ситуацию до критической, сменить ненавистный режим.

Позиция последних наиболее адекватна в части понимания сути нынешней власти. Но они не учитывают состояния казахстанского общества, которое не созрело в части гражданского самосознания, а стало быть, неспособно на публичные протесты и предъявление политических требований властям.

Отсутствие организованной и влиятельной оппозиции, а также самодостаточного гражданского общества – главная опасность нашей ситуации.

Это, похоже, понимает и власть. Но она сама создала данную проблему, ликвидировав демократическую оппозицию и ограничив возможности гражданского общества.

Из-за этого власть оказалась перед угрозой возможного бунта маргиналов и людей, далеких от либерально-демократических ценностей. На них сегодня и делает ставку лидер «Демократического выбора Казахстана» Мухтар Аблязов, который, похоже, не осознает, что опора на этот сегмент общества очень опасна, а в политическом плане лично ему вряд ли что может дать.

Все, что можно продуцировать,находясь за границей, – это слепой бунт неорганизованной толпы, которая даже в случае успеха может привести к смене власти, но вряд ли – к ликвидации авторитаризма в Казахстане.

Поменять людей во власти, в принципе, можно, но развернуть страну в сторону демократии, опираясь на толпу, – полнейшая химера.

И не стоит кивать на Грузию, Украину и Армению, где как раз были и сильная оппозиция, и влиятельные неправительственные организации, и развитое гражданское общество.

Наша ситуация принципиально отличается от тех стран, где произошла мирная смена автократических режимов.

Жаль, что не все понимают это принципиальное отличие.

У нас это будет, скорее всего, в форме взрыва негодования, который в случае успеха пройдет под популистскими лозунгами: «наказать», «отобрать», «поделить».

Ничего большего от людей «от сохи», которые в основном выступают против частной собственности на землю, а также ратуют за бесплатное образование и за то, чтобы не было богатых, – ожидать не приходится.

Поэтому, на мой взгляд, все три рассмотренных варианта утопичны и в нынешних условиях невозможны для реализации. Рискну предложить свое понимание проблемы, а заодно – пути ее решения.

Начнем с главного: наша власть по определению несменяемая. Что бы мы там ни говорили, но точка возврата пройдена, и нужно исходить из того, что люди, находящиеся сегодня во власти, добровольно из нее не уйдут.

Они к ней прикипели. Стали ее неотъемлемой частью. Более того, они считают эту власть своей собственностью. А потому не отдадут ее ни при каких обстоятельствах. Это аксиома текущего момента, которая и определяет специфику действий в деле смены власти.

То есть пытаться атаковать режим Назарбаева в лоб, как это пытается делать ДВК Аблязова в нынешних условиях, на мой взгляд, абсолютно непродуктивно и главное – очень опасно.

Власти, расстрелявшие мирных забастовщиков Жанаозена в 2011 году, легко могут повторить это против тех, кто угрожает их власти. Это вторая аксиома, не учитывать которую может лишь тот, кто готов рисковать… благополучием и жизнями других людей.

И, наконец, третья аксиома: ради перемен в стране казахстанцы в основной массе не готовы жертвовать своим благополучием и тем более жизнями.

Таким образом, при всем имеющем место недовольстве властью в стране нет достаточной критической массы людей, способных рисковать ради смены власти, которая, в свою очередь, полна решимости отстаивать свое право единолично управлять страной и готова защищать это право всеми доступными ей средствами.

А средства у нее для этого имеются серьезные: и спецслужбы, и полиция, и армия, и послушные суды, и прикормленные СМИ. На это работает даже мощная пропагандистская машина России. Словом, всё работает на несменяемость нынешнего политического режима в РК.

Что в такой ситуации можно противопоставить этой мощи? Если учесть отсутствие политической альтернативы и беспомощность гражданского общества, может показаться, что мы в тупике. Но это не так.

Напротив, сегодня есть уникальная возможность преодолеть коллапс общественной инициативы и начать отстаивать свои интересы, а при необходимости – достойно оппонировать власти.

Я говорю о подарке судьбы, каковым сегодня являются социальные сети. Это мощнейший инструмент воздействия на власть со стороны той части общества, которая созрела до уровня общественного сознания и готова предъявлять требования к власти.

Парадоксально, но «лайки», которые пользователи соцсетей ставят под теми или иными материалами, а также их комментарии уже сегодня в состоянии серьезно влиять на решения властей.

Мы знаем конкретные примеры, когда власти вынуждены были реагировать на возмущения в соцсетях и принимать определенные меры. Значит, фактически они прислушиваются к социальным сетям.

Более того, власти уже сами ведут там серьезную контрпропагандистскую работу, используя подкуп некоторых известных блогеров. Для них соцсети, и в первую очередь Фейсбук, – это очень серьезно.

Как формируется социальный запрос в соцсетях? Сегодня это происходит стихийно, в большинстве случаев – на эмоциональной основе, что не всегда оправданно.

Характерным примером этого может служить недавний резонанс по поводу ложной угрозы эпидемии менингита.

Но в большинстве случаев пользователи поднимают действительно общественно значимые проблемы, на которые власти вплоть до президента Назарбаева вынуждены реагировать.

Пример тому – случай с попыткой замять скандал по поводу надругательства над мальчиком из ЮКО (сейчас – Туркестанская область. – Прим. Ц-1). Хороший пример, когда Акорда вынуждена была согласиться с негативной реакцией общества, хотя это серьезно било по имиджу власти.

Другой пример возможностей и значимости соцсетей – создание движения ДВК, которое благодаря соцсетям за несколько месяцев набрало огромное количество сторонников.

И сегодня практически усилиями одного человека продолжается мощная виртуальная пропагандистская работа по дискредитации действующей власти.

Власти вынуждены на это реагировать и предпринимать шаги по уменьшению влияния Аблязова в Интернете. Но это плохо удается: бороться с соцсетями – бесполезное и неблагодарное дело.

На сегодня соцсети – эффективный с точки зрения охвата аудитории и неуязвимый в части блокирования информации инструмент воздействия как на общественное мнение, так и на власти.

По сути, соцсети стали своеобразной площадкой, где формируется общественное мнение, и каждый пользователь может участвовать в данном процессе.

А так как выше мы доказали, что власти вынуждены реагировать и даже идти на поводу у общественного мнения, выражаемого в соцсетях, то у людей появляется реальная возможность участововать в формировании того или иного социального запроса, а впоследствии – и политического.

Понятно, что мнение одного человека, как, впрочем, и десяти, и даже ста, ничтожно мало, чтобы на это кто-то вообще отреагировал.

Но ситуация меняется, когда счет идет на тысячи: голос одного, многократно усиленный, становится слышен. И чем больше этих тысяч, тем слышнее и авторитетнее мнение. На это реагируют власти – и такой инструмент уже работает.

Значит, это вопрос смены приоритетов в деле политического противостояния. Пришло время отказаться от стереотипов прошлого века, согласно которым любой вопрос смены власти – исключительно прерогатива оппозиции, политических партий во главе с харизматическими лидерами. Это вчерашний день.

Новое время диктует иные подходы и методы как воздействия на власть, так и ее смены.

На авансцену политической борьбы все больше выходит гражданское общество, не собранное в партии и организации, но способное в критические моменты мгновенно консолидироваться и через общенациональные акции гражданского неповиновения заставлять зарвавшуюся власть либо отступать, либо уходить в отставку.

Это уже становится общей схемой, и социальные сети в данном процессе играют коммуникационно-мобилизационную роль.

Удивительно, но мы не заметили, что в руках общества появилось это мощнейшее оружие, по своей силе превосходящее весь арсенал средств подавления в руках власти.

Потому что все спецслужбы, полицейские и бойцы СОБРа в этом случае оказываются не удел. Они абсолютно бесполезны, потому что не могут помешать, скажем, ста тысячам пользователей Фейсбука выдвинуть требование прекратить пытки политзаключенных или ввести бесплатное образование.

Власти могут сорвать митинг, посвященный данной теме, но влезть в ФБ и устроить там задержания им не под силу.

Очень важный момент: для участвующих в виртуальных протестах нет никаких рисков и угроз. И абсолютно не важно, что протест виртуальный, – реакция на него ничем не хуже, чем на митинг на площади. Все, что нужно при этом, – ставить «лайки» под тем, с чем согласен (распространение информации), и писать комментарии, выражая свою поддержку (лоббирование запроса).

Дальше – вопрос прочности нервов и самообладания людей во власти, которые, листая свою ленту (они тоже хотят знать, что о них думают), начинают испытывать психологическое давление от направленной на них волны негатива. Это действительно психологически очень напрягает даже наших толстокожих чиновников.

Предвижу возражения. Мол, десять тысяч протестующих, выведенных на площадь, – это будет посильнее. Согласен, протест «в реале» всегда эффектнее и потому работает сильнее.

Но давайте исходить из реалий. Мы не Армения и не Украина. Мы – Казахстан! И для нас, к сожалению, 10 тысяч на площади – это абсолютно нереально. Именно поэтому мы, отвечая на вопрос «что делать?», говорим о социальных сетях.

Поэтому людям, кому небезразлично будущее своей страны, важно грамотно научиться пользоваться инструментом «виртуального лоббирования».

Оговорюсь: это не означает, что я вовсе исключаю возможность других методов борьбы. Нет. Кто готов рисковать и жертвовать собой – может попробовать и другие способы отстаивания справедливости и борьбы за власть. Бог в помощь!

Но я говорю о десятках, сотнях тысяч, а может, и миллионах тех, кто не созрел сегодня для митингов, опасных в наших условиях.

Речь не о героях-революционерах, а о простых гражданах, которым надоел «транзит в демократию» по-назарбаевски, но они еще не готовы заявлять об этом публично. Вот им Бог и Фейсбук в помощь!

Дерзайте, целенаправленно ставьте «лайки» и активнее выражайте свое мнение по всем вопросам, связанным с воможностью изменения ситуации в стране. Хватит праздно листать ленту, «лайкая» нескончаемые селфи и выясняя, кем вы были в прошлой жизни.

Если вы за демократический выбор Казахстана, то для этого мало кричать «Алга, ДВК» и скулить по поводу того, что не позволяют выйти на митинг. Нужно лоббировать это самое движение.

Примите как должное, что каждый ваш «лайк», каждый комментарий – это маленький кирпичик в фундамент того нового Казахстана, который мы все, за редким исключеним, хотим видеть, но уже без Назарбаева.

Займитесь этими «кирпичиками» всерьез! Сделайте их смыслом вашей общественной деятельности. Не проходите мимо тем и вопросов, которые поднимают другие неравнодушные люди в соцсетях.

Вот только не нужно торопиться и начинать с призывов смены власти. Трезвее оценивайте ситуацию, уровень зрелости общества и свои возможности. Меньше эмоций, необдуманных обвинений и заявлений – чтите законы! Да, может, они и дурацкие, но они есть, и их лучше соблюдать, чтобы не навредить себе и окружающим.

Всему свое время. Все в этой жизни течет, все меняется. Завтра ситуация может кардинально измениться. Но нельзя ждать, нужно пользоваться теми возможностями, которые имеются сегодня.

Соцсети сегодня – это выработка навыков гражданской консолидации, объединения по особо принципиальным и значимым вопросам, чтобы общими усилиями добиваться нужного результата.

В итоге это приведет к росту гражданской сознательности казахстанцев, их понимания, что без реализации политических требований никакие реальные изменения в стране невозможны.

Насколько все будет так, как описал я, не знает никто. Все будет зависеть исключительно от нашей массовости и способности объединять усилия.

P.S. Я попробовал ответить на вопрос: «Что делать?» Кроме того, здесь «между строк» можно узнать, почему я не в рядах ДВК, «Жана Казахстан» и не пытаюсь сотрудничать с властью в надежде, что она вот-вот начнет меняться.

Думаю, для первого раза большинство, скорее всего, воспримут мои мысли достаточно критично. Это нормально – так и должно быть.

В любом случае предлагаю считать сказанное выше приглашением к дискуссии о путях и методах изменения политической ситуации в Казахстане.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы