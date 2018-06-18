Сергей Дуванов / Политические риски китайских кредитов для Казахстана

Я не буду говорить о том, что рост казахстанского долга Китаю – серьезная проблема национальной безопасности. Скоро кредитор потребует возвратить долги, а отдавать-то нечем. Это к вопросу о земле и экономической кабале.

Во время визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай 7 июня между странами был подписан договор о предоставлении китайской стороной кредита в 727 млн долларов для инфраструктурного проекта в РК.

Известно, что брать в долг легче, чем его отдавать. Тем более что отдавать долги Китаю придется не президенту Назарбаеву, а тому, кто придет вслед за ним.

Не исключено, что в Акорде уже все просчитали и понимают, что те, кто их сменит (и необязательно, что это будет оппозиция), окажутся с бюджетом, мало отличимым от пресловутого «разбитого корыта у синего моря». Соответственно, в народе должно сложиться мнение: мол, при Елбасы деньги были, а при новой власти – одни долги.

Не буду я говорить и о том, что заводы, которые построят китайцы, позволят нам рассчитаться с долгами. Это утопия. Лучшее, что они могут дать, – трудоустроить несколько десятков тысяч казахстанцев. Но проблем они могут добавить.

Я хотел бы взглянуть на ситуацию с другого боку – со стороны дееспособности казахстанской власти самой что-то строить и создавать.

По сути, после 25 лет нескончаемых реформ и преобразований, реализации различных проектов, планов и программ улучшения экономики власти расписались в своем бессилии что-то сделать своими руками.

В угаре реформаторства, не меняя принципа единовластия, пытались провести модернизацию политической системы, что само по себе уже смешно.

Дошло до полного маразма: удумали провести модернизацию сознания в нищей, коррумпированной, сползающей в традиционализм стране. Думаю, после этого можно смело выдвигать наше правительство в полном составе в лауреаты Шнобелевской премии.

Наконец-то в Акорде открыто признали, что сами ни строить, ни модернизировать, ни управлять не могут. И поэтому пригласили китайцев. Почему не европейцев и не американцев? Те, во-первых, дороже заряжают, во-вторых, с ними сложно удерживать нужную информацию «в тени», и, в-третьих, там присутствует компонент соблюдения прав человека. Китайцы «мягче стелют».

Во время визита в Пекин Назарбаев сказал: «Между Казахстаном и Китаем сложились доверительные отношения. Он (Си Цзиньпин) столько приятных слов сказал в адрес Казахстана. Меня, в общих переговорах даже старшим братом назвал».

Многое ли надо стареющему автократу: похвалить, братом назвать, пообещать кредиты – и он твой.

В Пекине все грамотно рассчитали: зная слабое место казахстанского президента, они умело играют на его тщеславии.

Назарбаев в этом партнерстве с Китаем решает текущие сиюминутные задачи экономики Казахстана. Тогда как китайцы работают с дальним прицелом на будущее, оформляя свое экономическое (а затем и политическое) влияние на Казахстан.

Понимают ли в Акорде, что, решая сегодняшние экономические проблемы с помощью Пекина, они и закладывают большую политическую мину под будущее Казахстана?

Нет, конечно, что-то команда Назарбаева за эти четверть века сделала. Гимн, флаг, национальная валюта, перенос столицы, председательство в ОБСЕ, Азиада, Универсиада, Экспо и тому подобное.

Это да, хотя к экономике вышеперечисленное не имеет никакого отношения. За все время не построено ничего сопоставимого даже с тем, что было создано в СССР. И по масштабности, и по технологической продвинутости, и по приносимой пользе для страны. НИЧЕГО!

Спрашивается, чем занимались? Ведь тот же Китай стартовал примерно в то же время. Но где Китай и где мы? Что построено за эти годы у них и что у нас – небо и земля.

Кто виноват, что мы 25 лет топтались на месте, в то время как китайцы вывели свою страну в лидеры промышленного производства в мире? Тут либо у казахстанцев руки не из того места растут и мы полные лентяи и бездари, либо у людей во власти головы не в том направлении работали. Выбирайте – третьего не дано!

Как могло такое случиться, что за четверть века мы даже не научились шить тапочки и делать утюги. Какое там, самолеты или телевизоры, компьютеры или автомобили – мы даже яблоки, груши и клубнику завозим из-за рубежа. Если честно, мы разучились работать, а точнее, нас отучили от работы. В части предпринимательства страна превратилась в зону рискованного бизнеса.

Никто не защищен от вымогательств, никому не гарантирована безопасность его бизнеса. Кто в этом виноват?

Наше отставание, наши неудачи в создании собственной промышленности и продуктивного сельского хозяйства полностью лежат на нашей власти, и в первую очередь – на президенте страны Нурсултане Назарбаеве. И это, несмотря на золотой дождь от продажи углеводородов, который вполне позволял, грамотно распорядившись средствами, обеспечить промышленный рывок. Ни фига!

То, что мы имеем, а точнее, НЕ ИМЕЕМ в части отечественного производства, – это дело рук людей во власти. Персональная ответственность за потерянные для экономики страны 25 лет лежит на президенте Назарбаеве.

На мой взгляд, получаемые кредиты в Китае, а также соглашения на строительство в Казахстане промышленных предприятий, заключаемые Назарбаевым, при всей экономической выгодности нужны прежде всего Акорде для того, чтобы скрыть ее провалы в экономической политике.

Но у данного процесса есть и политический аспект – это усиление экономической зависимости Казахстана от Китая, что, в свою очередь, чревато потерей политического суверенитета.

Видимо, обитателей Акорды это не очень волнует, так как они исходят из того, что на их век суверенитета хватит. И это, похоже, действительно так.

Однако на Назарбаеве Казахстан не кончается. Казахстанцам в нем жить и после него, и им суверенитет явно еще пригодится.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы