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    Таджикским предпринимателям начали выдавать кредиты… в юанях

    Государственный банк Таджикистана «Амонатбанк» (бывший «Сбербанк») объявил о начале выдачи бизнесменам льготных кредитов в китайских юанях.

    Китайские юани; фото с сайта: African Liberty
    Китайские юани; фото с сайта: African Liberty

    Ежегодно Таджикистан и КНР наторговывают на сумму порядка 2 млрд долларов США, и поэтому новость из банка обрадовала таджикских предпринимателей, особенно «челноков».

    Исхокхон Сулейманов, предприниматель с 14-летним стажем с рынка «Султони Кабир» в Душанбе, рассказал Ц-1, что раньше он брал кредит в таджикском банке, а уже в Китае менял доллары на юани.

    «Я покупал доллары перед поездкой в китайский Урумчи по одному курсу, а после реализации товара он уже менялся, – рассказывает Сулейманов. – На курсовой разнице мы теряем определенную прибыль и время на постоянные обменные операции».

    С юанями – в Китай

    Но, судя по рекламе «Амонатбанка», таким мытарствам таджикских «челноков» приходит конец.

    Темур Ёрибек, глава департамента международных связей «Амонатбанка», накануне рассказал Ц-1, что впредь таджикские предприниматели, имеющие деловые отношения с КНР, могут получать кредиты в юанях.

    «У нас соглашение с китайским «Эксимбанком». На начальном этапе нам выделили 60 млн юаней (9,2 млн долларов США) для выдачи кредитов для таджикских бизнесменов. Но выделяемая сумма может быть увеличена в случае возрастания интереса к такому виду кредитов», – отметил Ёрибек.

    Он добавил, что кредиты будут выдаваться на срок от 3 до 5 лет с годовой ставкой до 14% – это ставка рефинансирования, установленная Национальным банком Таджикистана.

    И самое главное: кредиты в юанях нужно возвращать уже в сомони – национальной валюте Таджикистана.

    Юань вытесняет доллар

    Шамсиддин Джалолов, специалист Института экономических проблем АН Республики Таджикистан, в беседе с Ц-1 отметил, что в последние годы в силу мирового финансового кризиса и сокращения денежных переводов таджикских мигрантов в стране ощущается дефицит валюты.

    «В банках в лучшем случае бизнесменам могут обменять только сумму, эквивалентную 200 долларов. Поэтому внедрение такого финансового продукта банками, как предоставление кредитов в юанях, – лучший рецепт решения проблемы», – говорит он.

    Эксперт добавляет, что Таджикистану наряду с китайскими юанями необходимо все больше вводить в оборот денежные единицы соседних стран – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Индии, так как это поможет обезопасить страну от курсового влияния главных валют мира.

    Экономист добавил, что еще в начале нынешнего года, по его данным, Нацбанк Таджикистана заключил соглашение с китайскими коллегами о привлечении порядка 500 млн китайских юаней в оборот на таджикском рынке.

    «Скорее всего, предоставление кредитов в юанях и есть часть того соглашения», – сказал Шамсиддин Джалолов.

    Все более китайский…Таджикистан

    Отношения между КНР и Таджикистаном стали улучшаться после 2006 года, когда Душанбе согласился на передачу порядка одной тысячи своей территории Пекину для решения приграничных претензий Поднебесной.

    Таджикские власти тогда заявляли, что в сравнении с другими странами региона Душанбе понес наименьшие потери в этом споре.
    Теперь же КНР, по мнению экспертов, превращается в нового «старшего брата» таджикской экономики.

    Пекин предоставляет огромные суммы кредитов для реализации различных проектов в Таджикистане, а взамен разрабатывает таджикские месторождения драгметаллов.

    Кстати, глава КНР Си Цзиньпин пару лет назад стал единственным зарубежным лидером, получившим приглашение на ужин в дом таджикского президента Эмомали Рахмона.

    Источник:Ц-1
    Темы: Китай в Центральной Азии, Экономика Таджикистана
    Теги: Китай Таджикистан юань
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