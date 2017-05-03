Сергей Дуванов / Пыль в глаза

Когда власти Казахстана начали создавать общественные советы, вовлекая туда представителей гражданского общества, многие предупреждали, что из этой затеи ничего не получится.

Уже тогда было ясно, что данные советы нужны властям для создания видимости участия граждан в контроле над государственными структурами.

Мол, кто там говорит, что у нас нет демократии? Смотрите, кругом – общественные советы, которые строго контролируют работу госструктур.

Прошло совсем немного времени, и стало понятным, что по большому счету работа общественных советов – это фикция. Ни о каком контроле не может быть и речи.

Чиновники, привыкшие работать «в тени», делают все возможное, чтобы исключить хоть какой-то самый мало-мальский контроль над собой со стороны этих советов.

Наиболее показательный пример – это работа Общественного совета при ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд), о работе которого на своей странице в Фейсбуке рассказал экс-руководитель данного фонда Досым Сатпаев.

Пока говорили и обсуждали проблемы ЕНПФ – все было более-менее гладко. Но как только Общественный совет начал делать запросы по поводу эффективности расходования пенсионных денег, их сохранности и доходности, со стороны руководства пенсионного фонда стали высказываться претензии к активной публичной деятельности самого Общественного совета, которая, видимо, стала мешать чиновникам ЕНПФ и Нацбанка РК.

Так, попытку создать рабочую группу для анализа проблемы фонда и разработки «дорожной карты» по преодолению проблем ЕНПФ чиновники напрочь отвергли. Им это было абсолютно не нужно.

Это и понятно: случись такое, люди бы узнали о порочной практике «подкормки» банков за счет ЕНПФ. Но этого-то, по-видимому, и не нужно руководству пенсионного фонда, которое в данном вопросе объективно выступает подельником Нацбанка. Похоже, там руководствуются принципом, что «деньги любят тишину», поэтому им меньше всего нужен контроль со стороны общества.

Точно так же не получило поддержки предложение Общественного совета о необходимости предоставления возможности в особых случаях гражданам пользоваться своими пенсионными накоплениями досрочно, скажем, в случае серьезных заболеваний.

Чиновники категорично отвергли возможность граждан использовать свои пенсионные накопления в форс-мажорных ситуациях.

Не получилось у активистов Общественного совета придать большую открытость и публичность в работе совета. Чиновники, входящие в состав совета, были против того, чтобы подробно информировать общество о том, чем занимается ЕНПФ и что делает с пенсионными отчислениями казахстанцев.

А это как раз то, чего так не хватает пенсионному фонду для создания доверия со стороны людей. Открытость информации – это наипервейшее – на этом строится доверие граждан к тем, кто распоряжается их деньгами.

А скрывать-то есть что. Ведь неспроста объединили все пенсионные фонды в единый. Этакий денежный пирог, от которого удобнее отрезать лакомые кусочки, используя их для затыкания дыр в бюджете, поддержания штанов дышащих на ладан банков и различных амбициозных имиджевых проектов.

Так, например, правительство Казахстана требует выделить из ЕНПФ 50 млрд тенге на развитие железнодорожного машиностроения. Никакого обоснования, никакой логики – вынь да положь. Общественный совет задает вопрос: почему такое возможно? Но вместо ответа получает возмущение: мол, не лезьте не в свои дела.

Но это действия в рамках некой легитимной формулы, придуманной в Акорде и старательно скрываемой от народа.

А есть еще и криминальная сторона проблемы: полгода назад в ЕНПФ была выявлена ОПГ (организованная преступная группа) во главе с тогдашним председателем фонда, умыкнувшая 5 млрд тенге пенсионных денег. Так что проблем там более чем достаточно, и контроль со стороны общества вполне оправдан и необходим.

Понятно, что члены Общественного совета попытались разобраться во всем этом и стали задавать очень неудобные вопросы чиновникам.

Скажем, почему пенсионными деньгами занимается Национальный банк Казахстана, которому диктует волю Совет по управлению Национальным фондом, вмешивается правительство в лице министерств и окологосударственных структур?

Как получилось, что все они плюс некоторые банки «кормятся» из Единого накопительного пенсионного фонда?

По сути, пенсионные вклады стали этакой палочкой-выручалочкой и для банковской системы и правительства, так как они абсолютно бесконтрольно со стороны общества используются для решения своих проблем. А ведь это и частные банки. По сути, за счет пенсионных вкладов простых казахстанцев сегодня спасают наших банкиров от банкротства.

Попытки разобраться в правомочности таких действий ЕНПФ привели к конфликту в Общественном совете. Не желая быть статистами в сомнительных и подозрительных махинациях с пенсионными деньгами, Досым Сатпаев, Рахим Ошакбаев и Бота Жуманова приняли решение выйти из Общественного совета ЕНПФ.

На мой взгляд, в основе конфликта было противоречие, с одной стороны, между наивным представлением части общества, что в авторитарной стране возможен контроль общества над деятельностью пенсионного фонда, а с другой – желанием власти использовать знаковых общественных фигур, пользующихся авторитетом и доверием в обществе, для прикрытия фактов использования пенсионных денег.

О чем говорит этот пример? О том, что общественные советы, инициированные Акордой, – это откровенная профанация общественного контроля.

Понятно, что власти рассматривают их как способ придания видимости народного участия в контроле над властью. Так сказать, для создания иллюзии демократичности в стране, партнерства власти и общества.

Реально никакого контроля, конечно же, не может быть. В стране, где нет демократии, где все делается по указке «сверху», где работа в госорганах рассматривается как разновидность бизнеса, это в принципе невозможно.

Так что нынешние общественные советы – это пускание пыли в глаза, не более.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы