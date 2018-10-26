Сергей Дуванов / Столетие комсомола, или Пляски на костях соотечественников

В Алматы, в Государственном академическом театре оперы и балета, бывшие комсомольцы отпраздновали 100-летний юбилей ВЛКСМ. Для тех, кто не в курсе, в традиции всех тоталитарных режимов – создавать идеологически жестко ориентированные молодежные организации.

Скажем, в фашистской Германии это был Гитлерюгенд, у Муссолини в Италии – GIL, а в СССР – ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи).

В праздновании, состоявшемся в Алматы 20 октября, участвовали посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, депутаты парламента Бырганым Айтимова, Бакытжан Жумагулов, Куаныш Султанов, Серик Сейдуманов и другие известные в стране деятели.

Для бывших комсомольцев пели группа «Дос-Мукасан», Нагима Ескалиева, Алибек Днишев, Роза Рымбаева и другие.

Социальные сети отреагировали на это достаточно критично, высмеяв и высказав массу возмущения. А затем в Интернете развернулась бурная полемика по поводу данного события. Нашлись как противники этой коммунистической инициативы, так и ее сторонники. Не остались безучастными и сами фигуранты реанимации памяти ВЛКСМ в Казахстане.

Кто-то из них попытался оправдаться, сказав, что они «просто провели съезд», ни на что не претендуя. Кто-то критикам юбилея прямо посоветовал «много не болтать»: мол, помалкивайте лучше. А депутат Мажилиса РК Серик Сейдуманов сказал, что комсомол – это часть нашей славной истории, приведя в качестве примера освоение целины.

Но при этом ни он, ни другие из праздновавших юбилей даже не вспомнили о репрессиях против миллионов соотечественников, к чему комсомольцы как верные ленинцы и преданные помощники партии имели самое непосредственное отношение.

Ведь именно комсомольцы составляли костяк исполнителей, выбивавших признательные показания у «врагов народа», пытавших людей в застенках, охранявших их в лагерях и расстреливающих по приговорам «троек».

Неужели в понимании нынешних казахстанских VIP-персон Голодомор, устроенный в Казахстане их комсомольскими коллегами в партнерстве с коммунистами, – это и есть «славная история» их подвигов?

Хорош «подвиг», после которого страна потеряла более 4 млн человек. Вот только можно ли этим гордиться? А может, этого нужно стыдиться? Или покаяться? Или хотя бы признать ошибки и выразить сожаление?

Нет, молчат комсомольцы. Более того, они полны уверенности, что к ним эта «славная история» не имеет никакого отношения. Мол, а мы-то здесь при чем. Почему мы должны отвечать за преступления коммунистического режима? Мол, мы никого не репрессировали, не пытали, не расстреливали. И к Голодомору 1932–1933 годов не имеем никакого отношения.

И дальше, как правило, следуют демагогические рассуждения о том, что нужно с уважением относиться к своей истории, что нельзя зачеркивать то хорошее, что в ней было.

Насчет хорошего, что сделано комсомольцами, – будут решать потомки. Нам, ныне живущим, это сделать мешают эмоции. А вот плохое никуда не делось, оно осталось в памяти людей, и от этого никто как раз и не собирается отказываться.

Образно говоря, у первого поколения комсомольцев руки по локоть в крови. С этого и начиналась «славная история» комсомола. С крови Гражданской войны, с репрессий раскулачивания, принудительной коллективизации. Затем по всей стране прошли массовые репрессии против так называемых «врагов народа». Счет шел на миллионы.

Война приостановила этот процесс уничтожения инакомыслия и мнимых врагов. Внешняя угроза ослабила репрессии. Комсомольцы в общем потоке беспартийных вынуждены были защищать Отечество от внешних врагов, что называется, на общих основаниях.

Со временем репрессии сошли на нет, и комсомолу осталась идеологическая работа: промывать мозги на предмет коммунистической идейности и верности линии партии. То есть комсомол занимался идеологическим зомбированием советской молодежи, формируя в ней коммунистические установки.

Так что большинство старшего поколения Казахстана в идеологическом плане являются продуктом этой деятельности, и многие в силу того и по сей день находятся под воздействием тех ценностных установок.

И именно эти люди сегодня заявляют: мол, я был комсомольцем, но никого не расстреливал, какие, дескать, ко мне претензии?

Да, действительно, те, кто был комсомольцем после 60-х годов, формально не имеют отношения к тому, что творили их коллеги по ВЛКСМ в довоенные годы. Но они платили взносы в кассу организации, которая до сих пор не открестилась от этих преступлений.

Они были членами организации, запятнавшей себя кровью невинных людей, погибших в годы репрессий.

Так и хочется спросить этих людей: их не смущает, что и у них, и у тех, кто расстреливал, выселял, устраивал Голодомор, – точно такой же комсомольский билет? Их не напрягает, что они были в одной и той же организации с теми, кто совершал все эти преступления?

Ведь, вступая в ВЛКСМ, разделяя их идеи и оплачивая членские взносы, эти люди несут моральную ответственность за все, что творили члены данной организации в нашей стране.

Да, многого в советское время они могли не знать. И это в какой-то степени их оправдывает. Но сегодня, когда глаза открылись, уже можно понять, куда они тогда вляпались в силу идеологической зомбированности, и сделать из этого соответствующие выводы. Но ведь не сделали!

И даже если кто-то идейно остается приверженцем ленинских идей и считает, что репрессии против «врагов народа» были оправданными, а Голодомора не было, все равно надо понимать, что трубить об этом в стране, где еще свежа память о репрессиях и гибели более 3 млн человек от голода, – кощунственно и, по сути, провокационно.

И это не беря во внимание, что в ряде стран коммунизм признан преступной идеологией и все, что связано с его пропагандой, продвижением коммунистических идей и взглядов, является уголовным преступлением.

К сожалению, в нашей стране нет такого закона. И это объясняется тем, что после распада СССР власть оказалась в руках бывшей коммунистической номенклатуры, которая тему покаяния коммунистов сознательно оставила без внимания.

Думаю, что это неправильно. Необходимо, чтобы преступные действия коммунистического режима получили принципиальную оценку.

Очень важно, чтобы на государственном уровне было закреплено, что коммунистические идеи преступны по своей сути, а их пропаганда – запрещена законом.

Чтобы никакая отрыжка прошлого в лице ностальгирующих бывших комсомольских бонз не могла устроить юбилейные пляски на костях своих соотечественников.

P.S. После того как был написан этот материал, пришла информация, что в Семее 25 октября началось празднование 100-летия ВЛКСМ. Новым здесь является то, что юбилейные торжества по случаю рождения комсомола – не просто инициатива ностальгирующих «комсюков», а мероприятие, проходящее в рамках государственной программы «Рухани жангыру». Данная программа предполагает модернизацию общественного сознания казахстанцев.

Так что, похоже, до запрета коммунистической идеологии в Казахстане пока далеко. А учитывая, что юбилейные торжества могут продолжиться и в других городах Казахстана, нам больше светит реинкарнация комсомола. Разумеется, под другим названием, но с тем же содержанием.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы