Сергей Дуванов / Транзит в Казахстане, которого нет

Самые любимые темы в политической риторике официоза РК – «транзит демократии» и «транзит власти», а также вытекающая из этого «транзитность» жизни казахстанцев. Это три кита, на которых стоит вся социально-политическая риторика Акорды.

Строго говоря, тема транзита демократии и транзита власти Казахстана – политический заказ. Поэтому – это альфа и омега казахстанской политологии, либо откровенно прикормленной властью, либо формально независимой, но не сумевшей вырваться за пределы заданной парадигмы.

Это принципиально важно для людей во власти. При помощи транзита оправдывается и нынешняя казахстанская автократия, и несменяемость президента Нурсултана Назарбаева, и высокое социальное неравенство, и несправедливость в обществе.

Этим объясняется преследование оппозиции, зажим свободы слова, нарушение прав и свобод граждан и косвенно – даже разгул коррупции.

Короче, все, что обусловливает неспособность Назарбаева и его окружения обеспечить полноценное развитие страны и достойную жизнь казахстанцам, – следствие транзита, в котором страна находится вот уже почти четверть века.

Удобная вещь. Мол, мы в транзите: из тоталитарного прошлого вышли, но в демократию еще не пришли. И, соответственно, у нас еще не может быть так, как в Европе и Америке.

Не может быть высоких зарплат, не могут соблюдаться права человека, не может быть аналогичного качества жизни, ну, и всего прочего. Мы ко всему этому только приближаемся. Это все у нас где-то впереди.

А на вопрос, не затянулся ли данный транзит, идеологи от власти кивают на то, что Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, прежде чем кончился их транзит.

И многие же на это ведутся: мол, всему свое время – не сразу Москва строилась.

На самом деле нет никакого транзита. Есть банальная автократия – с несменяемым президентом, с отсутствием выборности власти и, как следствие, монополия на власть одного человека.

Есть пожизненный президент, есть зависимое от него правительство, парламент, суд и мощный карательный аппарат подавления оппонентов и просто несогласных с этим режимом. Но к транзиту это ровным счетом не имеет никакого отношения.

Разговоры о транзите – не более чем способ оправдания отсутствия демократии и диктаторских замашек Елбасы. Назарбаев и его команда выстроили классическую модель политического авторитаризма со всеми вытекающими из этого ограничениями свободы слова, совести, создания партий и возможности смены власти на честных и справедливых выборах и участия в политической деятельности.

О транзите можно говорить в Грузии, Украине, Молдове, Армении – там действительно наблюдается процесс изменений.

Предпринимаются серьезные попытки поменять социально-политические принципы жизни государства и общества, что-то действительно меняется, что-то еще не получается. Не все идет так, как хотелось бы, и не так быстро. Но в любом случае реформы идут, и изменения ощущаются.

В Казахстане тоже меняется… дизайн тенге, гимн страны, купюры нацвалюты, переносится столица, переименовываются улицы, города, области, меняются названия министерств и ведомств, премьер-министры и министры.

Периодически провозглашаются различные реформы и проводятся модернизации. Создается иллюзия бурной реформаторской деятельности властей. Но при всем при этом в реальности НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ. Изменения, о которых мы сказали выше, никак не отражаются на казахстанских реалиях, на развитии страны и качестве жизни населения.

Отдельный разговор – о тех, кто подыгрывает властям, тиражируя миф про транзит в демократию. На мой взгляд, большинство это делает по недомыслию, в отличие от тех, для кого это работа, за которую хорошо платят.

Точно так же большинство с удовольствием муссирует тему транзита власти. Вот уже десять лет казахстанские политологи и эксперты обсуждают уход Назарбаева и передачу им власти своему преемнику.

Это самая дежурная и всеми любимая тема. Мол, вот-вот это случится, и поэтому любое резонансное событие в политической жизни рассматривается прежде всего в контексте готовящегося транзита власти. И всякий раз начинается традиционное гадание на кофейной гуще: кто преемник?

В Акорде такого рода обсуждения одобряются. Там это рассматривают как один из способов обнадежить казахстанцев, уставших от несменяемости президента, внушить им надежду на то, что вот-вот это должно произойти. Этакая прививка против желания прилагать усилия к его смене.

Этим казахстанцев ориентируют на ожидание скорой смены лидера, с чем у многих связаны надежды на перемены в жизни страны.

Квинтэссенцией такого подхода стало создание политического движения «Жана Казахстан», открыто провозгласившего легитимизацию несменяемости Назарбаева и отказавшегося от политической борьбы за власть при президенте Назарбаеве, перенеся ее на полностью постназарбаевский период.

Идеологически такое «ждунство» работает на власти Казахстана, помогая им закреплять в сознании казахстанцев сакральность и несменяемость Назарбаева.

Анализируя ситуацию, нужно признаться, что большинство казахстанцев подвержено «ждунству» и по умолчанию согласно с тем, что Назарбаев останется президентом до конца. В этом плане данное большинство готово ждать, поэтому не ориентировано на политические изменения при Назарбаеве. Похоже, люди смирились с тем, что этот крест Казахстан должен донести до конца.

В этом плане политический тренд страны рассчитывает именно на постназарбаевский период, в надежде, что именно после ухода первого президента (а уходить он не собирается) появятся возможности для предъявления политических претензий к власти.

Сразу скажу, что это глубочайшее заблуждение, потому что никаких новых возможностей для политических реформ после ухода Назарбаева не предвидится.

Нужно исходить из того, что передача власти, осуществляемая без участия в этом гражданского общества и оппозиционных сил, однозначно приведет к воссозданию прежней политической системы, исключающей любое проявление оппозиционности и инакомыслия.

Среди окружения Назарбаева (а именно из их числа будет новый президент) нет никого, кто бы решился на серьезные политические реформы.

Принципиальные изменения возможны только в том случае, если они будут осуществляться либо с участием широкой общественности, либо под давлением народа, вышедшего на улицы.

В противном случае правящая элита решит вопрос передачи власти полюбовно, оставив все без изменений. То есть в этом случае никакого реального транзита к демократии тоже не ожидается.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы