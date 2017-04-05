«Таблиги Джамаат» продолжает существовать в Казахстане

Семь членов организации «Таблиги Джамаат» были осуждены накануне в Южном Казахстане и приговорены к срокам лишения свободы от одного года до четырех лет.

Сайрамский районный суд Южно-Казахстанской области (ЮКО) 4 апреля приговорил семерых мужчин за причастность к запрещенному религиозному течению «Таблиги Джамаат» и религиозную пропаганду к различным срокам лишения свободы, сообщило МИА «Казинформ».

Руководитель группы и его помощник приговорены к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Остальным пятерым членам группы было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ко всем подсудимым ранее была применена мера пресечения в виде освобождения под залог, они были взяты под стражу в зале суда.

По материалам суда, осужденные примкнули к деструктивному религиозному течению в 2000-е годы.

«Руководитель группы и его помощник глубоко изучили течение «Таблиги Джамаат», они ездили учиться в Индию и Пакистан», – сказала судья Сайрамского районного суда Салтанат Кабылова. – Затем они в течение четырех месяцев совершенствовали свои знания в государстве Бангладеш, которое считается центром этого деструктивного течения. Кроме того, они установили связи с членами «Таблиги Джамаат» в соседнем Кыргызстане, перенимали опыт. Из Кыргызстана привозили запрещенную литературу и вели агитацию в Сайрамском районе. Они пропагандировали деструктивное течение среди жителей сел Карабулак и Карасу, собиравшихся в намазхане и мечетях. Позднее создали группу, то есть жамагат, и вели агитацию на дому».

Все пятеро членов группы, как установил суд, несмотря на то, что организация «Таблиги Джамаат» запрещена в Казахстане, проявляли активность: участвовали в слушании проповедей, занимались распространением книг, – установил суд.

Все осужденные были арестованы в ноябре прошлого года Комитетом национальной безопасности Казахстана.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 405 Уголовного кодекса РК «Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения, либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма».

В декабре 2016 года дело было передано в Сайрамский районный суд.

Таблиги Джамаат – аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии. Джамаат делает упор не на призыве иноверцев и атеистов в ислам, а работает в среде так называемых этнических мусульман. Движение видит свою цель в оживлении религии в среде народов, традиционно исповедующих ислам.

Однако противники движения рассматривают его как международную закрытую организацию, координирующую радикальных суннитских экстремистов.

Еще 26 февраля 2013 года решением Сарыаркинского районного суда Астаны вынесено решение о запрете деятельности организации «Таблиги Джамаат» в Казахстане.

По мнению экспертов, идеология организации схожа в радикальности с ваххабизмом, так как не приемлет нововведений или инакомыслия в вере. В агентстве отмечают, что «Таблиги Джамаат» осознанно или неосознанно проповедуют версию ислама, почти неотличимую от идеологии джихадистов.

Деятельность организации «Таблиги Джамаат» была официально запрещена в 2006 году в Таджикистане, в 2009 году – в Российской Федерации, затем в Узбекистане, а в 2009 году Совет безопасности Кыргызстана рекомендовал Верховному суду республики рассмотреть вопрос о запрете организации на территории республики.

Однако на фоне отсутствия активных действий кыргызских властей по запрету течения данная организация в Кыргызстане экстремистской и нелегальной не считается, а некоторые открытые источники даже указывают, что в стране за открытую деятельность «Таблиги Джамаат» выступает лично глава государства Алмазбек Атамбаев.