Улица Фурманова в Алматы теперь – проспект Назарбаева

Алматинцы всегда знали, что название центральной улицы города «придерживают» для Нурсултана Назарбаева, но не ожидали, что ее переименуют при его жизни.

О переименовании стало известно накануне Дня Первого Президента – 1 декабря, государственного праздника, установленного в Казахстане с 2012 года.

На очередном заседании депутаты городского маслихата (местный представительный орган) единогласно проголосовали за новое название.

Аким Алматы Бауыржан Байбек объяснил решение о переименовании: «В этом году мы празднуем 20-летие Астаны. Если вспомнить, сама история доказала, насколько дальновидным и верным было решение Елбасы о переносе столицы. И не только в связи с созданием нового современного города в центре Евразии, но и с точки зрения развития Алматы, получившего мощнейший импульс в качестве делового центра страны».

На переименованной улице сегодня по-прежнему висели старые адресные таблички, очевидно, что их замена произойдет уже скоро. Корреспондент Ц-1 заметил, что десятки уборщиков приводят улицу в порядок и наводят на ней лоск.

Мы спросили прохожих в Алматы, что они думают о переименовании улицы Фурманова.

«Думаю, что не надо было. Теперь документы менять. А это все деньги!» – вздохнул молодой человек с рюкзаком.

А вышедшая из салона красоты беременная женщина коротко ответила: «Идиотизм!»

«Это сталинизм»

Резко отрицательно относится к инициативе депутатов маслихата краевед и правозащитник из Алматы Андрей Свиридов.

«Я категорический противник переименования чего бы ни было в честь здравствующих лиц, – сказал он. – Это абсолютно недопустимо, это сталинизм, авторитаризм самого позорного совково-азиатского толка».

По мнению Свиридова, давать имена улицам можно только после смерти «наименователя», и только если его деятельность оценивается положительно.

«В данном случае деятельность оценивается положительно властями-подхалимами, что вдвойне позорно», – считает он, напоминая, что есть правила, согласно которым нельзя присваивать улицам имена деятелей ранее, чем через определенное время после их кончины.

В Казахстане же в честь Нурсултана Назарбаева назван университет, сеть школ, аэропорт, горная вершина, есть также парк Первого Президента, установлены несколько памятников, выпущена денежная купюра с портретом действующего президента.

Информационные агентства в сообщениях напомнили, что имя Назарбаева было присвоено улицам в Аммане (Иордания), Грозном (Чечня), Казани (Татарстан) и нескольких городах Турции.

Улица превратилась в проспект

Почему улица Фурманова стала проспектом Назарбаева? Как говорит «Википедия», проспект не имеет каких-то обязательных черт. Это, как правило, длинная, прямая и широкая улица в городе, возможно, обсаженная зеленью.

«Основными признаками для проспекта являются его ширина, длина, место в иерархии других улиц. Как правило, проспектами называют крупные центральные улицы в городах», – сказано в энциклопедической статье.

Таким образом, улица теперь уже Назарбаева вполне подходит под определение проспекта.

Кстати, из шести самых длинных проспектов, названных в «Википедии», три – алматинских: Рыскулова, Райымбека, Сейфуллина. Длина проспекта Назарбаева намного скромнее – около 4 километров.

Первое название улицы – Лепсинская, по наименованию реки Лепсы и села (бывшего города) Лепсинска, где в 1846 году был подписан договор о присоединении Старшего жуза к России.

В улицу Фурманова Лепсинская переименована в 1926 году, после смерти самого Фурманова.

Дмитрий Фурманов – советский писатель, революционер. Был комиссаром у легендарного комдива Чапаева. Во время восстания в гарнизоне города Верного (Алма-Ата) летом 1920 года сыграл ключевую роль в подавлении восстания. Вел с повстанцами переговоры, затягивая время, пока не подошли верные части (этот эпизод описан им в романе «Мятеж»).

По другим данным, с 1920 по 1926 год эта улица носила имя революционера Шагабутдинова, участника подавления Верненского мятежа и одного из главных героев книги Фурманова. Но подтверждений этой версии нет.