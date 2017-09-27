В Казахстане не будут штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей

Родители и медики Казахстана победили, убедив власть отказаться от штрафов за непривитых детей, сообщила на «круглом столе» в Алматы группа «Кипр».

Ерлан Смаилов, руководитель аналитической группы «Кипр», продемонстрировал на состоявшейся накануне встрече письмо Министерства по делам религий и гражданского общества Казахстана.

В нем говорилось, что инициированный этим ведомством законопроект об обязательном вакцинировании несовершеннолетних со штрафом в размере 10 МРП в случае отказа снят с обсуждения.

По мнению Смаилова, это важная победа родительской и медицинской общественности. А также достижение самого министерства, которое своевременно отреагировало на критику и резонанс в обществе.

Тем не менее проблема остается. Вопрос вакцинации детей и отказов от прививок остается одним из самых дискутируемых и актуальных для родителей и врачей в Казахстане.

Прививки: «за» и «против»

Айнагул Куатбаева, заместитель директора Департамента эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга МЗ РК, считает, что отказ от вакцинации несет за собой тяжелые последствия.

Сегодня иммунизация рассматривается во всем мире как главный элемент укрепления системы здравоохранения, так как снижает заболеваемость, смертность и инвалидность от вакциноуправляемых инфекционных заболеваний.

И Казахстан должен следовать рекомендациям ВОЗ.

«В Казахстан поставляются сертифицированные Всемирной организацией здравоохранения высокоэффективные, безопасные вакцины. В системе иммунизации Казахстана обеспечивается безопасность прививаемого, вакцинатора и окружающей среды», – заявила Куатбаева на встрече.

Иное мнение у Асии Ахтановой, председателя Ассоциации родителей детей-инвалидов «АРДИ», члена Координационного совета по проблемам инвалидов при акимате Алматы.

По ее словам, сегодня в стране остро не хватает качественных, глубоких исследований для выявления связи между вакцинацией и формированием ряда хронических заболеваний и даже развитием инвалидности.

«На основании нашей собственной статистики мы предполагаем, что подобная связь имеется и должна быть изучена. Прежде чем принимать любые регуляторные решения, особенно предполагающие обязательный характер прививок, необходимо понять всю картину и учесть все риски», – считает она.

Прививки небезопасны?

Ахтанова сообщила, что сегодня в «АРДИ» на учете состоят 354 ребенка с диагнозом ДЦП. Больше 5% из них имеют инвалидность вследствие вакцинации.

По данным Аружан Саин, руководителя благотворительного фонда «Добровольное Общество «Милосердие», инвалидность детей после вакцинации встречается еще более часто.

Фонд провел собственное исследование, основанное на данных медицинских документов, предоставленных родителями.

Проект длился около двух лет, было исследовано более тысячи документов, включающих в себя информацию из казахстанских клиник и роддомов: данные о каждом ребенке, включая оценку по шкале Апгар при рождении, вес, течение физиологических родов, при которых ребенку была поставлена инвалидность.

У 6–7,5% детей, которые вошли в базу исследования, инвалидность проявилась после вакцинации. Среди других причин инвалидности почти у половины детей: врачебная ошибка, неправильно принятые роды, желтуха новорожденных.

Исключить осложнения

По мнению Саин, педиатры, врачи общего профиля, медсестры должны знать все противопоказания, избегать любых возможных осложнений.

Это значит, что как минимум несколько недель перед прививкой ребенок должен быть здоров: не болеть никакими инфекционными заболеваниями, никаких жалоб даже «на живот» и т. п., никаких кожных высыпаний. Прививка должна ставиться на абсолютно здоровом фоне.

«Принципиальная позиция нашего фонда такая: мы не против вакцинации, но мы считаем, что должны быть индивидуальный подход к каждому ребенку и высочайшая степень ответственности каждого медработника за каждую прививку, назначаемую нашим детям. Сегодня такой ответственности у врачей нет», – подчеркнула Саин.

За 2016 год количество отказов от вакцинации в Казахстане увеличилось почти в 2,7 раза по сравнению с 2015-м и составило 8300 случаев.

В 2010 году их было всего около 500. Этот бурный рост отказов от прививок серьезно волнует медиков и общество.