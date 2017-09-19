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    В Казахстане пропал подросток из Узбекистана – нужна помощь!

    Трудовая мигрантка из Узбекистана разыскивает пропавшего в Атырауской области Казахстана 15-летнего сына, его нет 17 дней, но никто не видит повода для беспокойства.

    Асылбек Хамроев - родился в Бухарской области Узбекистана 17 сентября 2002 года; семейный архив
    Асылбек Хамроев — родился в Бухарской области Узбекистана 17 сентября 2002 года; семейный архив

    Умида Хамроева и ее 15-летний сын Асылбек Хамроев, выходцы из кишлака Хорсафед Жондорского района Бухарской области Узбекистана, работали на ферме в селе Бекжал Жылыойского района Атырауской области Казахстана.

    Как рассказывает мать, 40-летняя Умида, в августе ей нужно было вернуться домой, в Узбекистан, и она оставила Асылбека под присмотром хозяев фермы.

    Во время нахождения в Узбекистане ее тревожил тот факт, что мобильный телефон сына был постоянно отключен, но, когда она перезвонила знакомому из фермы, тот успокоил ее, что с ее ребенком все в порядке.

    Хамроева вернулась в Казахстан 9 сентября, но сына там не нашла.

    Брат хозяина фермы Аслан Жолаев рассказал ей, что Асылбек ушел 2 сентября, но, по его мнению, повода для беспокойства нет, он «шустрый», скорее всего, загулял с друзьями или нашел где-то временную работу.

    Женщине посоветовали не обращаться в полицию. Прождав несколько дней, она не выдержала и обратилась в полицию районного центра Кульсары, где занялись поисками Асылбека, но пока безрезультатно.

    В интервью Ц-1 брат хозяина фермы Аслан Жолаев подтверждает мнение, что с подростком не могло случиться ничего плохого. По его словам, с отъездом матери Асылбек выражал желание съездить в районный центр Кульсары, расположенный от них в 50 км, но взрослые его не отпускали.

    Асылбек с мамой Умидой Хамроевой; фото: семейный архив
    Асылбек с мамой Умидой Хамроевой; фото: семейный архив

    «Он шустрый парень, затем он схитрил: сказал, что отнесет воду на пастбище, и ушел, – рассказывает Жолаев. – Думаю, что гуляет с друзьями или с девочками, а может, перешел границу и уже находится в Узбекистане».

    В разговоре с журналистом Ц-1 Умида Хамроева плачет, она не верит, что ее сын мог загулять и не найти за все это время минуты или возможности для звонка.

    «Помогите, – сквозь слезы говорит мать, – найдите моего сына…»

    17 сентября Асылбеку исполнилось 15 лет. По словам матери, она одна вырастила сына, и это его первый день рождения, когда они не были вместе.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети в Центральной Азии, Дети и права ребенка, Криминал
    Теги: Асылбек Хамроев Атырауская область Казахстан трудовая миграция
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