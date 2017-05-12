В Казахстане сокращают домашние задания для школьников

Казахстанские школьники и их родители обрадовались новости о том, что на дом станут задавать меньше уроков, но специалисты не видят повода для оптимизма.

Об ограничении объема домашних заданий для школьников говорится в Методических рекомендациях, разработанных Министерством образования и науки. Они уже утверждены приказом № 182 главы ведомства от 24 апреля 2017 года.

«Впервые в истории казахстанской школы на уровне профильного ведомства принят документ, содержащий методику дозирования домашнего задания школьников страны, – отметили в МОН РК. – Мы надеемся, что Методические рекомендации (по организации и выполнению домашнего задания в школах республики. – Ред.) станут действенным инструментом снижения учебной нагрузки школьников, повышения их мотивации к самостоятельной работе и в целом качества успеваемости».

В течение полугода рекомендации обсуждали во всех подведомственных организациях, в школах регионов путем голосования на официальных сайтах, отмечается в официальном сообщении.

Документ в некотором смысле уникален: редко какой приказ казахстанского Минобра вызывает положительные эмоции. Но специалисты, которые много лет проработали в школе, уверены, что радоваться преждевременно.

Сокращать – правильно…

По данным международного исследования PISA, казахстанские школьники уделяют слишком много времени на подготовку домашнего задания (4-е место из 65 стран), при этом доказано, что небольшой объем домашнего задания лучше сказывается на успеваемости детей.

К тому же при подготовке к урокам казахстанские дети прибегают к помощи родителей чаще своих сверстников из других стран мира (1-е место).

Но, по мнению учителей, нельзя одним документом взять и дозировать домашние задания.

Школьники должны усваивать сложную программу

В казахстанском образовании всем управляет Госстандарт, в соответствии с ним и составляется насыщенная школьная программа, усвоить которую получается далеко не у всех ребят.

Учащиеся, способные легко понять пройденный материал, и с домашним заданием справятся быстро. А те, кто пропустил занятия или не смог сразу разобраться с новым материалом, выбьются из графиков, соответствующих отечественным стандартам.

Учителя давно вывели формулу: часы подготовки дома удлиняются прямо пропорционально количеству непонятого в классе.

Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова (учитель биологии, проработавшая директором больше 20 лет), которую Ц-1 попросил прокомментировать министерские рекомендации, заверила, что считает их полезными и важными, но кое-какие опасения по поводу новшеств подтвердила:

«Я не думаю, что учителя начнут каждое домашнее задание высчитывать по рекомендациям методики. Сегодня часто случается так: его объем больше того, что сделано в классе. И родители вынуждены организовать второй этап обучения дома с привлечением либо членов семьи, либо репетиторского пула. А теперь еще и учителю придется активнее, более качественно, профессионально работать на уроках».

Вас 35, а я одна…

Наполняемость класса в общеобразовательной школе согласно санитарным нормам должна быть не больше 25 человек. В старшем звене и в гимназиях – не больше 20. Но сегодня в стране, как правило, в одном классе учатся по 35–40 детей.

Педагог физически не в состоянии донести до каждого из них за 45 минут материал, заложенный в программу. Вот и остается «на дом».

Кроме того, сейчас образовательная система устроена таким образом, что требует от учителя как можно большего числа «ударников» и отличников. Времени заниматься троечниками или двоечниками у него нет, поэтому таким школьникам и не уделяют внимания.

120 слов в минуту

Казахстанская система образования придает очень большое значение технике чтения. На протяжении всей начальной школы над ней работают, регулярно ее проверяют. К окончанию начального звена ученик должен читать 120 слов в минуту. Но это должны быть 120 слов осмысленного чтения, чтобы ребенок все понял, запомнил и смог пересказать.

А вот умение грамотно говорить, выражать свои мысли, перефразировать, подыскивать точные выражения, чувствовать красоту языка – этим начальная школа не озабочена. И получается так, что плохо читающий и не приученный к осмыслению ребенок все равно будет подолгу сидеть над домашним заданием, даже если в приказном порядке отводить на него полтора часа.

Сначала нужно менять стандарты

Ежедневно до пяти часов школьники проводят на занятиях, затем посещают кружки и секции (или репетиторов, помогающих освоить всю ту же программу), которыми их загрузили взрослые, а потом еще садятся за уроки.

Дети трудятся в три смены, не имея свободного времени и возможности просто погулять. Это не может не сказываться на их здоровье, психике и трудоспособности к концу дня.

«После школы ребенок должен обязательно переодеться, поесть, отдохнуть, заняться своим любимым делом – пусть это даже игра на компьютере. И уже потом, когда его законный перерыв прошел, спустя два-три, а может быть, даже четыре часа – выполнять задания», – уверяет школьный психолог Меруерт Кочерова.

Психолог согласна, что домашние задания нужно уменьшать, оставив объем лишь по таким предметам, как казахский, русский, английский, алгебра, геометрия, физика и химия.

Но школьная программа должна измениться. Нужно внедрять что-то более интересное, например, опережающие домашние задания. «Дети могут приносить какие-то фотографии или статьи, связанные с новой темой следующего урока. Это очень увлекательный процесс: в Интернете прочитать про гуннов или Великую Отечественную войну. Пока ребята будут собирать информацию, изучат тему, прочитают интервью. Они придут в класс уже подготовленными и смогут дополнить рассказ учителя новыми фактами», – говорит школьный психолог.

Педагоги уверены: пока не будет пересмотрен Госстандарт (некоторые называют его «некорректным»), просто сокращать домашнее задание не имеет смысла.

По мнению специалистов, необходим общественный совет (независимый, а не состоящий из подконтрольных чиновникам из Минобразоания директоров школ), который бы изучил соответствие количества материала, заложенного в программе, количеству пройденного в школе и оставленного на дом.

Нужно перекраивать план, научить детей читать и считать, привить любовь к учебе, грамотно вовлекать в процесс родителей. Без этого все приказы с указанием временных рамок по д/з – просто бумажки.