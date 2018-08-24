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    В Казахстане займутся борьбой с коррупцией по «грузинскому сценарию»

    Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил начать борьбу с коррупцией в стране с реформы МВД по грузинскому образцу.

    Нурсултан Назарбаев 4 сентября 2017 года; фото: Спутник Казахстан
    Нурсултан Назарбаев; фото: Спутник Казахстан

    Выступая 23 августа на заседании актива Атырауской области, Назарбаев раскритиковал правоохранительные органы Казахстана и привел в пример Грузию, где «уволили всех полицейских и приняли на работу юристов», – сообщает «Мой ГОРОД».

    «Сколько сейчас вузы наштамповали юристов, которые ходят с дипломами и не могут найти работу. Наверное, придется сделать по примеру Грузии: уволить полицейских и взять на работу юристов», – заявил президент.

    Реформы в Грузии под руководством Михаила Саакашвили привели к существенному снижению коррупции в рядах правоохранительных органов. С 2004 по 2006 год были уволены 75 тысяч из 85 тысяч сотрудников МВД, включая руководящий состав. В полицию по открытому конкурсу набрали новых сотрудников, не имевших опыт работы в органах внутренних дел.

    Сейчас в Грузии базовой структурой МВД является патрульная и криминальная полиция. Задерживать и опрашивать граждан разрешается только в секторах, в которых установлены видеокамеры. В грузинской полиции говорят, что из карательного органа она превратилась в сервисную организацию, предоставляющую услуги по обеспечению правопорядка в стране.

    Темы: Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Правосудие в Казахстане
    Теги: Казахстан Назарбаев полиция реформа
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