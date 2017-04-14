Верховный суд Казахстана отказал Бокаеву и Аяну в пересмотре дела

В решении Верховного суда РК от 13 апреля сказано об отсутствии оснований для пересмотра сурового приговора «земельным» активистам из Атырау.

Судья Даулен Нуралин отказал в пересмотре дела в отношении гражданских активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна с формулировкой: «В связи с отсутствием оснований для пересмотра судебных актов». Об этом сообщила сестра Бокаева Акмарал на своей страничке в Фейсбуке.

Гражданские активисты 28 ноября прошлого года были приговорены Атырауским областным судом Казахстана к пятилетнему сроку заключения за организацию в апреле 2016-го несанкционированных митингов против «земельной реформы».

Накануне соратники активистов призывали подписать петицию в их защиту.

Пользователи Фейсбука советуют немедля обращаться в Комитет по правам человека, ЕС, Европарламент, к Верховному комиссару ООН, главам США и европейских государств, а также в Конгресс США.

По словам Акмарал Бокаевой, адвокаты будут писать в Генпрокуратуру с требованием опротестовать решение Верховного суда РК. Правда, как признается родственница заключенного, это скорее формальность – вряд ли прокуратура на это пойдет.

В разных отрядах одной колонии

Акмарал виделась с братом в середине марта – у Макса только закончился карантин, и его перевели в отряд. С Талгатом Аяном они находятся в разных отрядах. По ее словам, Бокаев помещен в большой барак на сто человек.

«В Петропавловске зимой очень холодно – до минус 45 доходит. Было много снега, сейчас там потоп. Подтопило и колонию, которая находится на улице Заречной. Мне местные рассказывали, что, когда половодье, в колонию две-три недели никто не может заехать, и даже сотрудники живут там», – рассказала Ц-1 сестра Бокаева.

Полгода – под следствием, месяц – на этапах

43-летнего Макса Бокаева и 31-летнего Талгата Аяна арестовали 17 мая 2016-го. Их обвинили в публичных призывах к захвату, удержанию власти, а также проведении незаконной демонстрации.

24 апреля они организовали в Атырау несанкционированный митинг против «земельной реформы» в Казахстане и фактической передачи казахстанских земель Китаю.

Поправки в закон позволяли иностранным юридическим лицам арендовать землю на длительные сроки, что, по мнению протестующих, было равносильно ее продаже.

В январе 2017-го Атырауский областной суд отклонил апелляцию, оставив в силе решение о пятилетнем сроке заключения для каждого. В конце февраля активисты добрались в колонию ЕС-164/3 в Петропавловске Северо-Казахстанской области, проведя почти месяц на этапе.