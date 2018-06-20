Южно-Казахстанская область РК переименована в Туркестанскую

Шымкент получил статус города республиканского значения, а административным центром Туркестанской области по указу президента Казахстана стал Туркестан.

19 июня глава РК Нурсултан Назарбаев публично подписал Указ о переименовании Южно-Казахстанской области в Туркестанскую и переносе административного центра региона в город Туркестан, веками бывший «сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира».

Назарбаев отметил, что Шымкент как самостоятельная административная единица будет семнадцатым регионом Казахстана.

«Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но и всего Центрально-Азиатского региона», – цитирует главу государства Акорда.