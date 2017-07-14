Зачем в Алматы поднимают оплату за проезд за наличные?

По карточке «Оңай» проезд в общественном транспорте Алматы будет стоить по-прежнему 80 тенге, а за наличные – 150. Но анализ показывает: выгоды от этого никому не будет.

Маслихат Алматы проголосовал за введение дифференцированного тарифа на общественном транспорте еще 29 июня на внеочередной XVII сессии. И сейчас решение проходит процедуру одобрения и утверждения.

Введение дифференцированного тарифа совет города обосновал желанием поставить заслон теневой экономике: пассажиры будут массово пользоваться карточками «Оңай» (по-казахски – «легко»), если хотят оплачивать проезд по старому тарифу.

А гости города могут приобрести их в аэропорту или на авто- и железнодорожных вокзалах Алматы, а также в специализированных киосках.

Не «Оңай»

Система электронного билетирования «Оңай» работает в крупнейшем городе страны с 1 октября 2015 года. Но ее внедрение шло отнюдь не легко: бастовали водители автобусов, перекрывали улицы пассажиры.

За время работы, а это год и девять месяцев, систему несколько раз модернизировали: ввели льготные проездные для школьников, студентов и пенсионеров, распространили систему на метрополитен, стали продавать бумажные билеты за наличный расчет, хотя изначально предполагался исключительно безналичный, запустили мобильное приложение CityBus…

Не было только самого ожидаемого изменения – увеличения платы за проезд (последний раз цена поднималась в 2012 году – с 50 до 80 тенге).

И вот новость: тариф вырастет, но только при оплате проезда наличными. На карточку «Оңай» по-прежнему можно «закидывать» по 80 тенге за поездку (для льготников – 40 тенге). Для чего это сделано?

У каждого – свое объяснение

По словам депутатов городского маслихата, этот шаг позволит вывести доходы автопарков из тени, сделает проезд более удобным и экономичным для пассажиров, исключит коррупцию.

«Сегодня дифференцированный тариф позволит выбрать гражданам систему оплаты проезда, как во всем мире. Это очень удобно. Не будет теневой экономики», – отметила депутат маслихата Алматы VI созыва Роза Бадаева, пообещав, что вскоре пассажиры смогут в течение часа делать пересадку на другой транспорт бесплатно.

А депутат маслихата Константин Авершин заверил, что карты «Оңай» можно будет приобрести прямо в автобусе.

ТОО «Транспортный холдинг Алматы», инициатор и реализатор внедрения электронной системы, привел только один аргумент: безопасность вождения.

«Почему делают проезд 150 тенге – чтобы человек понимал, зачем ему платить 150 тенге, ездил по карте и не отвлекал водителя», – объяснил агентству КазТАГ директор холдинга Садир Хамраев.

По его словам, ничего удивительного не происходит, ведь система «Оңай» изначально имела целью полностью исключить «кэш» из оборота, и для холдинга необходимость возврата налички пока – под большим вопросом.

А что водителям?

В Ассоциации предприятий пассажирских перевозок Алматы надеялись, что высокий тариф проезда за наличку будет стимулировать водителей.

Перевозчики предлагали отдавать с каждых 150 тенге 50 тенге водителю, но, узнав, что сумму решено делить иначе, взбунтовались и потребовали заменить оператора «Оңай».

Оказалось, что транспортный холдинг будет брать себе не 10 тенге со 150, а 35 – половину разницы между «электронным» и «наличным» проездом.

Если 10 тенге заберет перевозчик, то водителю останется всего ничего: 25 тенге.

По мнению главы ассоциации Сабита Аманбаева, никакого стимулирования в этой «четвертушке» нет.

Садир Хамраев же из ТОО «Транспортный холдинг Алматы», в свою очередь, утверждает, что даже 35 тенге с поездки не окупит затрат его ведомства на внедрение дифференцированного тарифа.

Реакция пассажиров

Отношение пассажиров к нововведению оказалось неоднозначным. Одни, например блогер Руслан Минулин, всецело «за»: «Подход верный. Если пассажиру лень заранее озаботиться приобретением карточки или пополнением баланса, он должен платить вдвое больше».

Другие – «против». Журналистка Лариса Черненко пишет: «Проезд 150 тенге в нашем автотранспорте – это грабеж среди белого дня. За эти деньги пассажир как минимум должен рассчитывать на чистый салон и посадочное место, адекватных водителей и быстрое перемещение в любую точку города и интервал ожидания до 10 минут. Вот когда это предоставят, то это того будет стоить».

Получается, что нововведение не принесет выгоды ни пассажирам, ни водителям, ни общественному транспорту в целом.

Тогда стоило ли огород городить? Тем более что и предыдущие меры: закупка новых автобусов, уничтожение трамваев, выделенные полосы не уменьшили пробок и не заставили горожан отказаться от использования автомобилей.