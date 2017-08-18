Жанболат Мамай: «Спонсорскую помощь получал, но это не отмывание денег»

В Алматы началось судебное разбирательство по делу главреда издания «Саяси калам. Трибуна» Жанболата Мамая об отмывании денег беглого банкира Мухтара Аблязова.

В начале сегодняшнего судебного заседания, проходившего в Медеуском районном суде Алматы, прокурор зачитал обвинительный акт, и подсудимый должен был сказать, признает он вину или нет.

29-летний Жанболат Мамай начал пояснять, что получал спонсорскую помощь, но это не является отмыванием денег.

Адвокаты одернули его, напомнив, что ему требуется лишь сказать: да или нет.

«Нет, с обвинением не согласен», – заявил Мамай.

Затем был допрошен главный свидетель обвинения – Жаксылык Жаримбетов, бывший топ-менеджер БТА-Банка. В июне он был приговорен к пяти годам условного срока по делу о хищении денежных средств из банка.

Он сообщил суду, что с 2011 года передал Жанболату Мамаю около 110 тысяч долларов в качестве спонсорской помощи. Сначала по поручению Мухтара Аблязова, владельца БТА-Банка, а затем уже по собственной инициативе.

Откуда деньги?

Адвокат Мамая задал вопрос Жаримбетову о происхождении переданных денег: это были личные сбережения или деньги БТА-Банка?

«На них же не написано, откуда Аблязов их взял», – сказал свидетель обвинения.

Жаримбетов также сообщил, что деньги, которые он передавал по личной инициативе, – его личные сбережения.

«Я в бизнесе был раньше, до Аблязова же тоже жизнь была», – сказал он.

Тогда прокурор задал аналогичный вопрос: откуда Аблязов взял деньги, с уточнением, что Жаримбетов же уже осужден за хищение денег из БТА-Банка вместе с Аблязовым, который заочно был приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества за хищение порядка 7,5 млрд долларов из страны.

«Да, наверное, из БТА-Банка, я так полагаю», – ответил Жаримбетов.

После Жаримбетова была допрошена его сестра, подтвердившая, что передавала деньги Мамаю от имени своего брата.

Крамольный Аблязов

Сам Жанболат Мамай будет давать показания после всех перед прениями сторон. Журналист находится под арестом с февраля 2017 года.

Этот год в Казахстане ознаменовался особенной борьбой «со следами» в стране Мухтара Аблязова, в настоящее время являющегося единственным политическим оппонентом власти президента Нурсултана Назарбаева.

Проживающий во Франции лидер «Демократического выбора Казахстана» периодически делает заявления в Сети, в том числе о своем намерении в будущем возглавить страну.

Судебный процесс по делу Мамая продолжится в понедельник.