Атамбаев удивил двойным гражданством… только для кыргызов

В пресс-службе президента КР не комментируют заявление Алмазбека Атамбаева о российско-кыргызском гражданстве только для этнических кыргызов: мол, он это сказал к слову…

Государственное информационное агентство Кыргызстана «Кабар», освещая состоявшийся накануне визит президента Алмазбека Атамбаева в Москву, передало, что кыргызский лидер намерен добиваться двойного гражданства, но только для этнических кыргызов.

Как оказалось, во время пребывания в России Атамбаев услышал от своих граждан, что за просрочку продления регистрации в России им приходится платить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей (33–83 доллара США), а в Кыргызстане – вовсе 10 тысяч сомов (150 долларов). В связи с этим трудовые мигранты подняли вопрос о двойном гражданстве.

«Эту проблему надо рассмотреть и пересмотреть Конституцию, – сказал Атамбаев. – К 2020 году сможем поменять и сделать так, чтобы кыргызы, работающие и живущие за рубежом, могли иметь в том числе и паспорт Кыргызстана. Это будет касаться только этнических кыргызов», – процитировало президента «Кабар».

«Так, к слову…»

В пресс-службе Аппарата президента в Бишкеке не смогли уточнить, действительно ли президент имел в виду только этнических кыргызов. Но заметили, что этот вопрос не обсуждался, и президент мог сказать об этом «так, к слову».

На нашу просьбу представиться мужской голос по телефону ответил, что это «пресс-служба президента». Потом он попросил обратиться письменно для уточнения слов президента. Тогда, мол, они ответят, рассмотрев все юридические стороны, так как «вопрос тонкий и серьезный».

По официальным данным, в Кыргызстане проживают представители более 80 национальностей и этнических групп. По различным данным, только в Российской Федерации на заработках находятся около полумиллиона кыргызстанцев. Основную их часть составляют кыргызы, узбеки и другие национальности.

Многие кыргызстанцы, чтобы избежать сложностей с проживанием в России, получили российские паспорта, но у них возникают проблемы, когда они возвращаются в Кыргызстан.

«Это дискриминация»

По словам известной правозащитницы Азизы Абдирасуловой, на заработки из Кыргызстана уезжают не только кыргызы, но и представители других национальностей.

«Если в словах президента акцент сделан именно на этнических кыргызах, а не на гражданах Кыргызстана, то это дискриминация в отношении представителей других национальностей», – сказал она Ц-1, комментируя вопрос.

Также она отметила, что двойное гражданство не решает проблему мигрантов, а наоборот, приведет страну к политической зависимости.

«Двойное гражданство не бывает односторонним, оно касается и другого государства. Например, если наши граждане получили российское гражданство, то такая же возможность будет и у россиян», – сказала Абдирасулова.