Ош на юге Кыргызстана строится… с грехом пополам

В Оше мэр города Айтмамат Кадырбаев в торжественной обстановке открыл новый мост, но в тот же день обрушился с критикой на другие строительные объекты.

«В Оше с каждым годом увеличивается количество автотранспорта. Это обуславливает развитие городской инфраструктуры, строительство мостов и дорог. Можно сказать, что в Оше проходит строительная революция. Сегодня мы открываем еще один мост», – говорил с трибуны 18 апреля мэр города Ош на церемонии открытия моста через реку Кайрма.

Сметная стоимость строительства моста длиной 12 метров, а шириной – 11,8, по словам мэра, составила 8 млн сомов, тендерная – 5,4 млн сомов.

Подрядчиком проекта выступило ООО «Элит Аймак Курулуш». Строительство началось в четвертом квартале 2016 года.

«Выражаю уверенность, что данный мост послужит мостом дружбы и взаимопонимания, укрепит отношения между горожанами», – отметил Кадырбаев в своей речи.

Помимо создания инфраструктуры, как говорил градоначальник, Ош обязан решить вопросы чистоты города, и для этого требуется помощь всех горожан, которые должны следить за порядком на своей территории.

Еще бы дорогу и деньги за строительство…

Жители микрорайона «Достук», где появился новый мост, поблагодарили градоначальника и депутатов городского кенеша за реализацию проекта, но в свою очередь обратились к мэру с просьбой асфальтировать дорогу, прилегающую к мосту, длиной в один километр.

После отъезда чиновников города к беседе с журналистами и жильцами подключился один из сотрудников «Элит Аймак Курулуш», который пожаловался, что мэрия до сих пор не перечислила деньги на счет их компании, которые они выиграли в тендере, за строительство моста.

«Вот они пришли, похвалились, сказали, что строим и открываем такие мосты. А нам до сих пор не перечислили деньги. Мы всю эту работу сделали за свой счет», – говорит сотрудник компании, попросив не озвучивать его имя.

Строгий мэр

В этот же день мэр Оша Кадырбаев инспектировал другие строительные объекты в городе. В рамках поездки он посетил строительство единственной в Центральной Азии Футбольной академии ФИФА, интернат и столовую, школу бокса и тяжелой атлетики, велодорожку и другие места.

В ходе поездки Кадырбаев отчитал подрядчика за низкое качество строительства спортивных объектов.

По словам градоначальника, при строительстве ступенек и брусчатки спортивного интерната и столовой не соблюдались нормы и правила работ.

«Брусчатка и ступени при входе некачественные. Условия проекта не соблюдены. Куда смотрит технадзор? По проекту надо работать. И в первую очередь необходимо уделять внимание качеству работ. То, что я сегодня увидел, – не соответствует никаким стандартам. Если так дальше будет продолжаться – объект не будет принят. Даю вам месячный срок на исправление всех недочетов в проведении работ», – заявил мэр.

Спортинтернат и столовая рассчитаны на 50 мест. Общая площадь строительства 2 021 кв. м. Тендерная стоимость работ – 18,9 млн сомов. Проект строительства включает 16 комнат для проживания спортсменов, тренировочный зал, классы для обучения.

Также мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, знакомясь со строительными работами моста через реку Ак-Буура, разгневался на многих строителей и сильно ругался.

«Если это строительство не закончите вовремя, я свяжу вам руки-ноги и выкину в реку!» – предупреждал строителей градоначальник.