Как отпраздновали День Победы в Оше  

В кыргызстанском Оше 9 мая прошло шествие «Бессмертного полка», студенческий парад и народные гулянья. Ветеранам выделили деньги из бюджета.

На центральной площади города Ош на юге Кыргызстана 9 мая праздновали 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Сначала ветеранов Великой Отечественной войны через весь город провезли на военных автомобилях УАЗ.

Затем состоялось возложение венков с цветами к мемориалу «Вечный огонь», прошел митинг-реквием, собравшиеся почтили минутой молчания память погибших.

На центральной площади прошло театрализованное представление, организованное силами местных творческих коллективов.

В мероприятии участвовали первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев, генконсул РФ в Оше Роман Свистин, руководство города и области, местные депутаты, военные, ветераны, а также жители города.

После торжественных речей чиновников студенты всех учебных заведений Оша прошли парадным маршем по центральной площади.

Затем было шествие «Бессмертного полка» – около двух с половиной тысяч горожан всех возрастов пронесли портреты погибших на фронте родственников под девизом «Вечно живые, вечно в строю».

Позже праздничные мероприятия переместились в летний театр парка имени Т. Сатылганова, где ветеранам предлагалась солдатская каша из военно-полевой кухни Ошского военного гарнизона.

В мероприятиях, посвященных празднику 9 Мая, приняли участие более 15 тысяч горожан.

Мэрия утверждает, что принуждения не было

В мэрии Оша подчеркнули, что не принуждали горожан участвовать в шествии «Бессмертного полка». Хотя ранее некоторые участники марша анонимно сообщали Ц-1 о фактах принуждения школьников и местных чиновников. Об этом писали и в соцсетях, где бурно обсуждалась эта тема.

Однако руководитель отдела по связям с общественностью Ошской мэрии Талант Канатбек уулу опроверг эту информацию:

«Наоборот, на марш «Бессмертного полка» вышло гораздо больше людей, чем мы ожидали, заявил он. – Мы предполагали, что придет где-то тысяча человек, а вышло почти две с половиной тысячи. Ведь почти у каждого деды воевали на фронте или работали в тылу».

Из Оша на фронты Великой Отечественной войны было призвано 14 621 человек. Из них 3 118 погибло, 401 – пропали без вести.

Ветеранам подарили деньги

Двух ветеранов – 96-летнего Мухтара Нургазиева и 94-летнего Джапара Хакимова с Днем Победы лично поздравили мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, руководитель аппарата Президента Сапар Исаков, а также министр образования и науки республики Гульмира Кудайбердиева.

В честь праздника им, как и всем ветеранам города, вручили по 15 тысяч сомов (примерно 220 долларов США) от мэрии Оша и по столько же – от руководства республики.

Труженики тыла получили по пять тысяч сомов от мэрии и по десять тысяч – из республиканского бюджета (соответственно 73 и 147 долларов).

В Оше на сегодняшний день проживает 15 ветеранов Великой Отечественной войны и 38 тружеников тыла.

Фоторепортаж о праздновании Дня Победы в Оше смотрите здесь.