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    Как отпраздновали День Победы в Оше  

    В кыргызстанском Оше 9 мая прошло шествие «Бессмертного полка», студенческий парад и народные гулянья. Ветеранам выделили деньги из бюджета.

    Шествие "Бессмертного полка" в Оше; фото: Ц-1
    Шествие «Бессмертного полка» в Оше; фото: Ц-1

    На центральной площади города Ош на юге Кыргызстана 9 мая праздновали 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

    Сначала ветеранов Великой Отечественной войны через весь город провезли на военных автомобилях УАЗ.

    Затем состоялось возложение венков с цветами к мемориалу «Вечный огонь», прошел митинг-реквием, собравшиеся почтили минутой молчания память погибших.

    На центральной площади прошло театрализованное представление, организованное силами местных творческих коллективов.

    Театрализованное представление на центральной площади Оша; фото: Ц-1
    Театрализованное представление на центральной площади Оша; фото: Ц-1

    В мероприятии участвовали первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев, генконсул РФ в Оше Роман Свистин, руководство города и области, местные депутаты, военные, ветераны, а также жители города.

    После торжественных речей чиновников студенты всех учебных заведений Оша прошли парадным маршем по центральной площади.

    Участники шествия "Бессмертный полк"; фото: Ц-1
    Участники шествия «Бессмертный полк»; фото: Ц-1

    Затем было шествие «Бессмертного полка» – около двух с половиной тысяч горожан всех возрастов пронесли портреты погибших на фронте родственников под девизом «Вечно живые, вечно в строю».

    Позже праздничные мероприятия переместились в летний театр парка имени Т. Сатылганова, где ветеранам предлагалась солдатская каша из военно-полевой кухни Ошского военного гарнизона.

     

    В мероприятиях, посвященных празднику 9 Мая, приняли участие более 15 тысяч горожан.

    Мэрия утверждает, что принуждения не было

    В мэрии Оша подчеркнули, что не принуждали горожан участвовать в шествии «Бессмертного полка». Хотя ранее некоторые участники марша анонимно сообщали Ц-1 о фактах принуждения школьников и местных чиновников. Об этом писали и в соцсетях, где бурно обсуждалась эта тема.

    Однако руководитель отдела по связям с общественностью Ошской мэрии Талант Канатбек уулу опроверг эту информацию:

    «Наоборот, на марш «Бессмертного полка» вышло гораздо больше людей, чем мы ожидали, заявил он. – Мы предполагали, что придет где-то тысяча человек, а вышло почти две с половиной тысячи. Ведь почти у каждого деды воевали на фронте или работали в тылу».

    Из Оша на фронты Великой Отечественной войны было призвано 14 621 человек. Из них 3 118 погибло, 401 – пропали без вести.

    Ветеранам подарили деньги

    Двух ветеранов – 96-летнего Мухтара Нургазиева и 94-летнего Джапара Хакимова с Днем Победы лично поздравили мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, руководитель аппарата Президента Сапар Исаков, а также министр образования и науки республики Гульмира Кудайбердиева.

    Театрализованное представление в День Победы в Оше; фото: Ц-1
    Театрализованное представление в День Победы в Оше; фото: Ц-1

    В честь праздника им, как и всем ветеранам города, вручили по 15 тысяч сомов (примерно 220 долларов США) от мэрии Оша и по столько же – от руководства республики.

    Труженики тыла получили по пять тысяч сомов от мэрии и по десять тысяч – из республиканского бюджета (соответственно 73 и 147 долларов).

    В Оше на сегодняшний день проживает 15 ветеранов Великой Отечественной войны и 38 тружеников тыла.

    Фоторепортаж о праздновании Дня Победы в Оше смотрите здесь.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ош
    Теги: 9 Мая Бессмертный полк День победы Ош парад
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