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    Кыргызские трудовые мигранты богатеют в России

    Вступление Кыргызстана в ЕАЭС благотворно сказалось на заработках мигрантов: они шлют родным все больше денег, в отличие от узбеков и таджиков.

    Рисунок:K-news
    Рисунок:K-news

    За успехом кыргызов, кроме облегченного режима регистрации, стоит трудолюбие и массовый переход в сферу услуг и торговли, где заработки выше, чем в ЖЭКе или на стройке.

    Первые девять месяцев 2016-го показывают, что объем денежных переводов из России в Узбекистан и Таджикистан продолжает сокращаться.

    Согласно отчетам Центробанка России, за первый-третий кварталы 2016 года объем отправленных узбекскими трудовыми мигрантами из России домой денежных средств составил 2,013 млрд долларов.

    Это на 14,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 59,4% меньше, чем  в такой период пикового по переводам 2013-го.

    Таджикистан также недосчитался денег от трудовых мигрантов:  в этом году они перевели 1,432 млрд долларов, что меньше на 14,5% и 53,2% показателей 2015-го и 2013-го.

    Стабильно растут только переводы в Кыргызстан, куда было послано  1,286 млрд долларов, что  на 21% больше (!), чем за первый-третий кварталы 2015-го, и пока всего на 16,7% меньше, чем за аналогичный показатель 2013-го.

    Переводов в Казахстан и Туркменистан традиционно меньше. Казахстан – лидер по экономическому развитию в регионе, граждане этой страны редко ездят на заработки в Россию, а из Туркменистана сложно выехать: чтобы уехать на работу из страны, надо дать взятку.

    Размер переводов  из России в страны ЦА за девять месяцев 2016-го

    Страна Объем переводов, млрд долл. США Сумма среднего перевода, долл. США
    Узбекистан 2,01 312
    Таджикистан 1,43 116
    Кыргызстан 1,28 261
    Казахстан 0,27 257
    Туркменистан 0,005 375

    Источник: Центральный банк России

    Кыргызам проще устроиться

    Российский антрополог Сергей Абашин  объясняет успех кыргызских мигрантов вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

    Договор был ратифицирован в  августе 2015-го.  «Но и до этого граждане Кыргызстана показывали большую адаптивность к российским условиям», – отметил Абашин.

    Российский бизнесмен, владелец сети студий маникюра Александр Н. рассказал Ц-1, что   предприниматели России с нетерпением ждали вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз.

    Этот документ существенно упрощал процесс законного устройства на работу кыргызов. Были отменены патенты и спецразрешения на работу, экзамены на знание языка, культуры, истории и законодательства.

    Мигранты получили право находиться без регистрации на территории России до 30 суток, а на заключение трудового договора им предоставляется 90 дней.

    «Я как предприниматель обязан официально устроить на работу мигранта, – рассказывает Александр. – Это означает, что надо уведомить налоговые органы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования».

    У официально трудоустроенных мигрантов есть полис медстрахования, индивидуальный налоговый номер, они могут рассчитывать на российскую пенсию в будущем.

    По словам Александра, российские бизнесмены исправно оформляют все документы, поскольку штраф за незаконное использование труда мигранта – от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей за каждого нарушителя (более 16 тыс. долларов США).

     Работают по 12 часов и читают Тургенева

     Собственник сети салонов предпочитает принимать на работу мигрантов из Кыргызстана, поскольку  точно знает: они приехали зарабатывать.

    Маникюр в московском салоне красоты; фото: Allure.ru
    Маникюр в московском салоне красоты; фото: Allure.ru

    «В Москве мастер маникюра у меня получает около  1200–1400 долларов США в месяц. Это огромная сумма для них».

    Бизнесмена поражает работоспособность мастеров, которые трудятся по 24–25 рабочих дней по 12 часов.

    «Они не болеют, не ленятся, не спорят, стараются, растут профессионально и не жалеют денег на курсы повышения мастерства. Понимают, что это поможет увеличить их заработки», – объясняет Александр.

    Нашего собеседника удивило и то, что некоторые его сотрудницы во время коротких перерывов на работе читают Тургенева, чтобы улучшить свой русский.

    Большинство мастеров маникюра стараются перевезти в Москву свои большие семьи по 7–8 человек. Их дети  ходят в муниципальные школы и  детсады – по договору ЕАЭС они имеют на это право.  Учатся такие школьники прекрасно, понимая с детства, зачем им хорошее образование, победы в конкурсах и олимпиадах.

    Мужчины тоже подались в парикмахеры

    Хорошие заработки в индустрии красоты заставили обратить внимание на эту сферу и мужчин. Изначально мужчины традиционно устраивалась на работу в ЖЭКи,  дворниками и сантехниками.

    Пятеро мужчин устраивались на две ставки в ЖЭК, снимали одну небольшую квартиру и питались дешевым «Дошираком».

    Теперь все чаще молодые люди, окончив курсы в Москве,  работают парикмахерами, в ресторанах, особенно в азиатских. Есть целые небольшие магазинчики (продуктовые, мини-маркеты), в которых  весь (!) персонал – кыргызы. Потому что дворником много не заработаешь, а вот парикмахером или мастером маникюра – вполне.

    Александр говорит, что некоторые особо успешные маникюрши уже вернулись в Кыргызстан и открыли собственное дело. «Они знают, как устроен бизнес, прошли  ряд тренингов и накопили денег. Начинают с небольшого салончика, где чувствуют  себя хозяйкой», – резюмирует Александр.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Кыргызстана, Экономика Центральной Азии
    Теги: Кыргызстан Россия трудовые мигранты трудовые мигранты в Кыргызстане экономика Кыргызстана
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