Кыргызские трудовые мигранты богатеют в России

Вступление Кыргызстана в ЕАЭС благотворно сказалось на заработках мигрантов: они шлют родным все больше денег, в отличие от узбеков и таджиков.

За успехом кыргызов, кроме облегченного режима регистрации, стоит трудолюбие и массовый переход в сферу услуг и торговли, где заработки выше, чем в ЖЭКе или на стройке.

Первые девять месяцев 2016-го показывают, что объем денежных переводов из России в Узбекистан и Таджикистан продолжает сокращаться.

Согласно отчетам Центробанка России, за первый-третий кварталы 2016 года объем отправленных узбекскими трудовыми мигрантами из России домой денежных средств составил 2,013 млрд долларов.

Это на 14,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 59,4% меньше, чем в такой период пикового по переводам 2013-го.

Таджикистан также недосчитался денег от трудовых мигрантов: в этом году они перевели 1,432 млрд долларов, что меньше на 14,5% и 53,2% показателей 2015-го и 2013-го.

Стабильно растут только переводы в Кыргызстан, куда было послано 1,286 млрд долларов, что на 21% больше (!), чем за первый-третий кварталы 2015-го, и пока всего на 16,7% меньше, чем за аналогичный показатель 2013-го.

Переводов в Казахстан и Туркменистан традиционно меньше. Казахстан – лидер по экономическому развитию в регионе, граждане этой страны редко ездят на заработки в Россию, а из Туркменистана сложно выехать: чтобы уехать на работу из страны, надо дать взятку.

Размер переводов из России в страны ЦА за девять месяцев 2016-го

Страна Объем переводов, млрд долл. США Сумма среднего перевода, долл. США Узбекистан 2,01 312 Таджикистан 1,43 116 Кыргызстан 1,28 261 Казахстан 0,27 257 Туркменистан 0,005 375

Источник: Центральный банк России

Кыргызам проще устроиться

Российский антрополог Сергей Абашин объясняет успех кыргызских мигрантов вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Договор был ратифицирован в августе 2015-го. «Но и до этого граждане Кыргызстана показывали большую адаптивность к российским условиям», – отметил Абашин.

Российский бизнесмен, владелец сети студий маникюра Александр Н. рассказал Ц-1, что предприниматели России с нетерпением ждали вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз.

Этот документ существенно упрощал процесс законного устройства на работу кыргызов. Были отменены патенты и спецразрешения на работу, экзамены на знание языка, культуры, истории и законодательства.

Мигранты получили право находиться без регистрации на территории России до 30 суток, а на заключение трудового договора им предоставляется 90 дней.

«Я как предприниматель обязан официально устроить на работу мигранта, – рассказывает Александр. – Это означает, что надо уведомить налоговые органы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования».

У официально трудоустроенных мигрантов есть полис медстрахования, индивидуальный налоговый номер, они могут рассчитывать на российскую пенсию в будущем.

По словам Александра, российские бизнесмены исправно оформляют все документы, поскольку штраф за незаконное использование труда мигранта – от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей за каждого нарушителя (более 16 тыс. долларов США).

Работают по 12 часов и читают Тургенева

Собственник сети салонов предпочитает принимать на работу мигрантов из Кыргызстана, поскольку точно знает: они приехали зарабатывать.

«В Москве мастер маникюра у меня получает около 1200–1400 долларов США в месяц. Это огромная сумма для них».

Бизнесмена поражает работоспособность мастеров, которые трудятся по 24–25 рабочих дней по 12 часов.

«Они не болеют, не ленятся, не спорят, стараются, растут профессионально и не жалеют денег на курсы повышения мастерства. Понимают, что это поможет увеличить их заработки», – объясняет Александр.

Нашего собеседника удивило и то, что некоторые его сотрудницы во время коротких перерывов на работе читают Тургенева, чтобы улучшить свой русский.

Большинство мастеров маникюра стараются перевезти в Москву свои большие семьи по 7–8 человек. Их дети ходят в муниципальные школы и детсады – по договору ЕАЭС они имеют на это право. Учатся такие школьники прекрасно, понимая с детства, зачем им хорошее образование, победы в конкурсах и олимпиадах.

Мужчины тоже подались в парикмахеры

Хорошие заработки в индустрии красоты заставили обратить внимание на эту сферу и мужчин. Изначально мужчины традиционно устраивалась на работу в ЖЭКи, дворниками и сантехниками.

Пятеро мужчин устраивались на две ставки в ЖЭК, снимали одну небольшую квартиру и питались дешевым «Дошираком».

Теперь все чаще молодые люди, окончив курсы в Москве, работают парикмахерами, в ресторанах, особенно в азиатских. Есть целые небольшие магазинчики (продуктовые, мини-маркеты), в которых весь (!) персонал – кыргызы. Потому что дворником много не заработаешь, а вот парикмахером или мастером маникюра – вполне.

Александр говорит, что некоторые особо успешные маникюрши уже вернулись в Кыргызстан и открыли собственное дело. «Они знают, как устроен бизнес, прошли ряд тренингов и накопили денег. Начинают с небольшого салончика, где чувствуют себя хозяйкой», – резюмирует Александр.