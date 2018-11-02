Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Кыргызстанским фермерам помогут фирмы из Узбекистана

    Фермеры Кыргызстана оказались на грани банкротства: из-за богатого урожая рынок оказался переполненным, но на выручку пришли фирмы из Узбекистана.

    29b730b8-2959-40d6-9181-f47e36675ae2_cx0_cy5_cw0_w1200_r1_s
    Фермер в Кыргызстане; фото: открытый источник

    Сегодня в посольстве РУз в Кыргызстане представители узбекистанских фирм провели переговоры с фермерами из соседней республики и заключили первые соглашения.

    Фермеры из Иссык-Кульской области договорились с ООО «Наманган Универсал Савдо Инвест» о поставке двух тысяч тонн картофеля. На сегодняшний день из Иссык-Кульской области в Узбекистан отправлено более 65 тонн корнеплода.

    Контракты с узбекистанскими фирмами могут стать спасением для фермеров Кыргызстана, которым в этом году из-за богатого урожая просто некуда сбывать свою продукцию, так как рынок переполнен.

    Дешевле некуда

    На столичном рынке «Сары-Озон» в Бишкеке овощи и фрукты всегда были процентов на 30–40 дешевле, чем в других торговых точках.

    Но настолько низкой цены, утверждают продавцы, не было последних лет десять.

    Картофель – 7 сомов (10 центов США) за килограмм. Лук – 5–6 сомов (8 центов). Чеснок – 20–25 сомов (30–35 центов). По сравнению с прошлым годом стоимость овощей упала в 3–4 раза.

    И даже при таких смешных ценах фермеры не могут сбыть свою продукцию.

    «Собрали урожай, привезли сюда – и вот теперь целый день стоим на рынке, – рассказал корреспонденту Ц-1 Руслан Урмамбетов –фермер из Чуйской области КР, выращивающий картофель. – Тут уже не о выгоде думаешь, а как бы свои расходы покрыть».

    Для посадки, по его словам, картофель закупали по 30 центов. Сажали, окучивали, поливали, потом собирали и тратились на горючее. Себестоимость корнеплода давно перевалила за цену, которую предлагают на базаре.

    Торговли нет…

    При таком обильном урожае страдают и кыргызстанские перекупщики. Многие годы они работали с фермерами, сбывали их урожай с небольшой накруткой. Но сейчас из-за отсутствия торговли и низких цен они не могут заработать и 5 долларов в день.

    «Мы в день сейчас не можем и одной тонны продать, хотя раньше по 20 тонн уходило, – рассказала корреспонденту Ц-1 оптовый реализатор Гульбара Мадаминова. – Детские сады не берут, школы не берут, воинские части тоже не берут. Куда нам товар девать?»

    Виновато правительство?..

    Работники сельхозотрасли КР грешат на правительство, что местные фермеры практически оказались в экономической блокаде.

    Казахстан, например, из года в год ставит всяческие препоны для ввоза более дешевых овощей из Кыргызстана, чтобы защитить собственных производителей.

    Не спасает от блокады даже членство двух стран в ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Не принимая прямые запреты, казахстанские власти то паразитов в кыргызстанской картошке найдут, как это было в прошлом году, то просто держат фуры с товаром по нескольку дней на границе. За это время, естественно, все просто сгнивает.

    С другими соседями до сих пор нет никаких договоренностей.

    «Надо было заранее договариваться с ближайшими соседями, – утверждает Руслан Урмамбетов. – Узбекистан, Таджикистан у нас все бы забрали по нормальной цене».

    В Туркменистане, который не граничит с Кыргызстаном, но находится совсем недалеко, по информации зарубежных СМИ, – вообще дефицит продуктов. Народ стоит в очередях за овощами, которые в Кыргызстане тоннами гниют на рынках.

    Неутешительные прогнозы

    По словам фермеров, если ситуация не изменится, то цена на картофель и лук в Кыргызстане упадет до 2–3 центов за килограмм. В таком случае не было смысла даже выкапывать урожай из земли. Это позволит сэкономить хотя бы на работе и горючем для техники.

    А собранный урожай или сгниет, или замерзнет во время первых холодов.

    Пусть и с опозданием, но Министерство сельского хозяйства КР начало переговоры о поставках сельхозпродукции в Узбекистан.

    «Наш директор департамента неделю назад был в Ташкенте, – рассказал заместитель министра сельского хозяйства КР Эркинбек Чодуев. – Сейчас 17 фирм обещали, что они будут закупать у нас картофель. Они будут работать с нашим департаментом».

    Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Экономика Кыргызстана, Экономика Узбекистана
    Теги: Кыргызстан торговля фермеры в Кыргызстане
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Экономика

    Запоздалая коммунальная реформа в Узбекистане

    Новая власть РУз расхлебывает последствия отказа Ислама Каримова от коммунальной реформы, теперь же перевод теплоэнергетического комплекса на рыночные отношения будет осуществляться в условиях разрушенной экономики.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Общество

    В Узбекистане хлопок вручную собирает даже глава предприятий сельхозтехники

    Председатель акционерного общества «Узагротехсаноатхолдинг» Мухтор Каримов был запечатлен не за штурвалом комбайна, а собирающим вручную хлопок на грядке в Сырдарьинской области.

    Узбекистан
    Права человека

    Железная дорога «Ангрен – Пап»: наманганец ждет компенсацию за дом

    Батыр Эргашев из кишлака Ханабад Папского района Наманганской области уже четыре года ходит по различным инстанциям, добиваясь компенсации за уничтоженное в 2014 году жилье.

    Узбекистан
    Политика

    Шавкат Мирзиёев уволил вице-премьера оскандалившегося с принудительным трудом

    29 октября президент Узбекистана уволил вице-премьера Зойира Мирзаева после появления в Сети скандальных снимков, где шестеро мужчин подвергаются унизительному наказанию за недостатки в хлопкоуборочной кампании.

    Узбекистан

    Новости из Кыргызстанa