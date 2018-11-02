Кыргызстанским фермерам помогут фирмы из Узбекистана

Фермеры Кыргызстана оказались на грани банкротства: из-за богатого урожая рынок оказался переполненным, но на выручку пришли фирмы из Узбекистана.

Сегодня в посольстве РУз в Кыргызстане представители узбекистанских фирм провели переговоры с фермерами из соседней республики и заключили первые соглашения.

Фермеры из Иссык-Кульской области договорились с ООО «Наманган Универсал Савдо Инвест» о поставке двух тысяч тонн картофеля. На сегодняшний день из Иссык-Кульской области в Узбекистан отправлено более 65 тонн корнеплода.

Контракты с узбекистанскими фирмами могут стать спасением для фермеров Кыргызстана, которым в этом году из-за богатого урожая просто некуда сбывать свою продукцию, так как рынок переполнен.

Дешевле некуда

На столичном рынке «Сары-Озон» в Бишкеке овощи и фрукты всегда были процентов на 30–40 дешевле, чем в других торговых точках.

Но настолько низкой цены, утверждают продавцы, не было последних лет десять.

Картофель – 7 сомов (10 центов США) за килограмм. Лук – 5–6 сомов (8 центов). Чеснок – 20–25 сомов (30–35 центов). По сравнению с прошлым годом стоимость овощей упала в 3–4 раза.

И даже при таких смешных ценах фермеры не могут сбыть свою продукцию.

«Собрали урожай, привезли сюда – и вот теперь целый день стоим на рынке, – рассказал корреспонденту Ц-1 Руслан Урмамбетов –фермер из Чуйской области КР, выращивающий картофель. – Тут уже не о выгоде думаешь, а как бы свои расходы покрыть».

Для посадки, по его словам, картофель закупали по 30 центов. Сажали, окучивали, поливали, потом собирали и тратились на горючее. Себестоимость корнеплода давно перевалила за цену, которую предлагают на базаре.

Торговли нет…

При таком обильном урожае страдают и кыргызстанские перекупщики. Многие годы они работали с фермерами, сбывали их урожай с небольшой накруткой. Но сейчас из-за отсутствия торговли и низких цен они не могут заработать и 5 долларов в день.

«Мы в день сейчас не можем и одной тонны продать, хотя раньше по 20 тонн уходило, – рассказала корреспонденту Ц-1 оптовый реализатор Гульбара Мадаминова. – Детские сады не берут, школы не берут, воинские части тоже не берут. Куда нам товар девать?»

Виновато правительство?..

Работники сельхозотрасли КР грешат на правительство, что местные фермеры практически оказались в экономической блокаде.

Казахстан, например, из года в год ставит всяческие препоны для ввоза более дешевых овощей из Кыргызстана, чтобы защитить собственных производителей.

Не спасает от блокады даже членство двух стран в ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Не принимая прямые запреты, казахстанские власти то паразитов в кыргызстанской картошке найдут, как это было в прошлом году, то просто держат фуры с товаром по нескольку дней на границе. За это время, естественно, все просто сгнивает.

С другими соседями до сих пор нет никаких договоренностей.

«Надо было заранее договариваться с ближайшими соседями, – утверждает Руслан Урмамбетов. – Узбекистан, Таджикистан у нас все бы забрали по нормальной цене».

В Туркменистане, который не граничит с Кыргызстаном, но находится совсем недалеко, по информации зарубежных СМИ, – вообще дефицит продуктов. Народ стоит в очередях за овощами, которые в Кыргызстане тоннами гниют на рынках.

Неутешительные прогнозы

По словам фермеров, если ситуация не изменится, то цена на картофель и лук в Кыргызстане упадет до 2–3 центов за килограмм. В таком случае не было смысла даже выкапывать урожай из земли. Это позволит сэкономить хотя бы на работе и горючем для техники.

А собранный урожай или сгниет, или замерзнет во время первых холодов.

Пусть и с опозданием, но Министерство сельского хозяйства КР начало переговоры о поставках сельхозпродукции в Узбекистан.

«Наш директор департамента неделю назад был в Ташкенте, – рассказал заместитель министра сельского хозяйства КР Эркинбек Чодуев. – Сейчас 17 фирм обещали, что они будут закупать у нас картофель. Они будут работать с нашим департаментом».

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане