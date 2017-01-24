Кыргызский суд оставил в силе пожизненный приговор Азимжону Аскарову

Сразу после оглашения сегодняшнего решения суда осужденный правозащитник крикнул, обращаясь к журналистам, что объявляет бессрочную голодовку.

Обвинительный приговор против 65-летнего правозащитника и этнического узбека из Южного Кыргызстана огласила сегодня, 24 января, коллегия Чуйского областного суда.

Суд пересматривал его дело после того, как весной 2016 года Комитет ООН по правам человека вынес решение, в котором призвал власти страны немедленно освободить правозащитника из-под стражи и выплатить ему компенсацию.

Якобы убил милиционера

Аскаров, руководитель правозащитной организации «Воздух» из небольшого села Базар-Коргон на юге Кыргызстана, в сентябре 2010 года был приговорен Базар-Коргонским районным судом Джалал-Абадской области к пожизненному сроку.

Его обвинили в покушении на захват в заложники представителя власти, организации массовых беспорядков, соучастии в убийстве сотрудника милиции во время ошских событий в июне 2010 года – межэтнического конфликта между кыргызами и узбеками, унесшего жизни 470 человек.

После того как суды двух высших инстанций оставили приговор о пожизненном заключении в силе, в 2011 году Аскаров написал индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. Свое решение ООН вынесла спустя пять лет – в апреле 2016 года.

Вместе с правозащитником в рамках этого дела осуждены еще семеро его односельчан.

Четверо из них также получили пожизненные сроки, а трое – длительные сроки заключения. Все осужденные, включая Аскарова, заявляли, что не совершали эти преступления, а признательные показания давали под пытками и в результате различных методов психологического давления.

Основными доказательствами вины Аскарова, по версии следствия и суда, являются свидетельские показания около 10 сотрудников Базар-Коргонского РОВД, которые в деле проходили как пострадавшие.

Они подверглись нападению толпы во время июньских событий 2010 года на мосту около села Базар-Коргон. Здесь был убит участковый милиционер Мыктыбек Сулайманов, в чем, в частности, и обвинили Азимжона и его односельчан.

Свидетелей защиты не слушали

Вместе с тем суд не принимал во внимание показания десятков свидетелей, утверждавших, что в момент беспорядков и убийства милиционера Аскаров находился у себя дома. Этих свидетелей просто не пускали в зал суда, а их письменные показания были проигнорированы.

Суд также не рассматривал жалобы на пытки и ходатайства защиты Аскарова. На его адвоката Нурбека Токтакунова толпа нападала, оскорбляла и угрожала сжечь. На свидетелей Аскарова также нападали как за пределами здания суда, так и в зале заседания.

Хотя милиционеры заявляли, что видели Аскарова на месте преступления 13 июня, почему-то его задержали только 15 июня, при этом согласно протоколу задержания он арестован лишь 16 июня.

До своего задержания правозащитник свободно передвигался по селу и фиксировал последствия межэтнического конфликта. Только в его селе погибли более 20 человек, были ограблены и сожжены десятки домов.

Пытки проигнорировали

После задержания в течение трех дней ему не предоставляли адвоката и применяли жестокие пытки, чтобы получить признательные показания.

«Мне сломали четыре ребра, избивали жестоко, о чем говорили синяки на теле, вокруг левого глаза и шрамы на голове», – пишет Аскаров.

Столь жестокое обращение с правозащитником и расправу в суде он сам и коллеги объясняют тем, что Азимжон Аскаров до трагических июньских событий жестко критиковал органы милиции и прокуратуры.

Он также делал репортажи об ужасных фактах нарушений прав человека в своем селе. По результатам его деятельности, в том числе публикаций в СМИ, в разные годы сняты с должности или переведены на другую работу более 10 милиционеров и прокурор района.

Лауреат премий

В 2016 году Азимжон Аскаров удостоен ежегодной награды Госдепартамента США в области защиты прав человека.

В 2012-м Комитет по защите журналистов наградил Аскарова Международной премией за свободу прессы: наградой за стойкость и мужество. В 2011 году чешский фонд «Нуждающиеся люди» (People in Need) наградил правозащитника премией «Homo Homini» («Человек – человеку»).

Ош-2010

Межэтнический конфликт между кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана начался 10 июня 2010 года. Предтечей к кровавой межэтнической резне стала очередная революция в Кыргызстане, когда в апреле был смещен президент Курманбек Бакиев.

По данным Международной независимой комиссии, которую возглавлял финн Киммо Кильюнен, опубликовавшей отчет в 2011 году, в ходе четырех дней этнического конфликта на юге Кыргызстана погибли 470 человек.

74% убитых составили узбеки, 25% – кыргызы и 1% – граждане других национальностей. Более 90% убитых – мужчины. Около 67% убитых имели огнестрельные ранения, среди узбеков – 90%.

Но, анализируя данные о количестве проведенных в итоге арестов и осуждения на длительные сроки заключения за участие в конфликте, комиссия обращала особое внимание, что среди арестованных и обвиненных в убийствах подавляющее большинство – лица узбекской национальности.

В декабре 2010 года, спустя шесть месяцев после кровавых столкновений в Оше, из 71 человека, осужденного или обвиненного в убийстве во время июньских событий, 59 были узбеками (83%) и 7 – кыргызами (9,8%).