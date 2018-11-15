Азимжон Аскаров окончательно разочаровался в кыргызстанском правосудии

Адвокат и родственники осужденного на пожизненный срок правозащитника из Южного Кыргызстана Азимжона Аскарова рассказали Ц-1, почему он не подал надзорную жалобу в Верховный суд страны.

Азимжон Аскаров, руководитель правозащитной организации «Воздух», узбек из Южного Кыргызстана, отбывающий пожизненный срок после Ошских событий 2010 года, решил пока не использовать последний шанс для доказательства своей невиновности – подавать надзорную жалобу в Верховный суд Кыргызстана.

Адвокат Аскарова Нурбек Токтанов из Оша объяснил Ц-1 мотивы своего подзащитного.

По его словам, Азимжон мог обжаловать в Верховном суде решение Чуйского областного суда, который в январе 2017 года отклонил решение Комитета ООН по правам человека о немедленном освобождении Аскарова.

«У Аскарова нет уверенности, что Верховный суд выполнит решение Комитета ООН и поставит точку в этом деле. Он попросил подождать – обжаловать в Верховном суде можно в любое время: сроками жалоба не ограничена», – говорит Токтанов.

Такое решение политзаключенный, находящийся уже восемь лет за решеткой, принял, понаблюдав за процессом экс-нардепа страны Садыра Жапарова. Последнего обвинили в похищении человека во время беспорядков в Караколе (Иссык-Кульская область) в 2013 году. Верховный суд КР на днях оставил приговор без изменений. Жапаров будет отбывать срок до 2028 года.

«Аскаров говорит, что в стране сложилась такая обстановка, что вряд ли решение ООН по его делу будет выполнено», – говорит адвокат.

На вопрос Ц-1, обсуждался ли вопрос о подаче прошения о помилования президенту Кыргызстана, адвокат отвечает, что Азимжон отказывается признавать вину и сознаваться в убийстве, которого не совершал.

«Аскаров – человек, который не идет на компромиссы в принципиальных вопросах. Тем более что прошения о помиловании ранее подавали правозащитники и семья Аскарова, но их проигнорировали», – резюмирует адвокат.

Средний сын Азимжона – Азизбек говорит, что с каждым годом все труднее бороться за освобождение отца.

«Нам кажется, что мы уже все методы испробовали, но пока ничего не получилось. Иногда опускаются руки», – говорит он.

Узбекистан не помог

Хадича, жена правозащитника Азимжона Аскарова, с четырьмя детьми обращалась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву летом 2018 года с просьбой поспособствовать освобождению Аскарова. Но ответа из Администрации президента РУз так и не последовало.

Хадича посещает мужа шесть раз в год. Женщина всегда старается привезти ему овощи и фрукты из собственного хозяйства. Она рассказала Ц-1, что супруг очень болеет, особенно жалуется на боли в суставах.

Аскаров отбывает срок в СИЗО Бишкека, где находится в одиночной камере размером 1,5 на 3 метра. В помещении холодно и сыро – приходится отапливать ее обогревателем.

Активист в заключении по-прежнему много рисует. Картины передает жене.

«У нас возникла идея провести выставку работ отца. Последняя прошла в 2014 году в Бишкеке. Было бы хорошо, чтобы картины отца увидели и в других странах», – считает Азизбек.

Политзаключенный № 1

Азимжон Аскаров был приговорен осенью 2010 года к пожизненному заключению за убийство милиционера-кыргыза Мыктыбека Сулайманова во время межэтнического конфликта между кыргызами и узбеками, спровоцированного на юге КР.

За прошедшие восемь он стал фигурой международного масштаба.

В июле 2015 года Государственный департамент США наградил Аскарова премией «Защитник прав человека».

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека потребовал освободить Азимжона Аскарова. Эксперты ООН сослались на 41-ю статью Конституции Кыргызстана, которая гласит: в случае ущемления прав человека национальным судом, в стране действует примат международного права.

В решении Комитета ООН по правам человека подчеркивается, что Кыргызстан нарушил несколько статей Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).

Чуйский областной суд пересматривал дело Аскарова как раз по требованию ООН, но его мнение разошлось с заключением международной организации.