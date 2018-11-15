Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Азимжон Аскаров окончательно разочаровался в кыргызстанском правосудии

    Адвокат и родственники осужденного на пожизненный срок правозащитника из Южного Кыргызстана Азимжона Аскарова рассказали Ц-1, почему он не подал надзорную жалобу в Верховный суд страны.

    azimzhon-askarov-prigovor-suda
    Азимжон Аскаров во время вынесения приговора коллегией Чуйского суда в Бишкеке; фото: Ц-1

    Азимжон Аскаров, руководитель правозащитной организации «Воздух», узбек из Южного Кыргызстана, отбывающий пожизненный срок после Ошских событий 2010 года, решил пока не использовать последний шанс для доказательства своей невиновности – подавать надзорную жалобу в Верховный суд Кыргызстана.

    Адвокат Аскарова Нурбек Токтанов из Оша объяснил Ц-1 мотивы своего подзащитного.

    По его словам, Азимжон мог обжаловать в Верховном суде решение Чуйского областного суда, который в январе 2017 года отклонил решение Комитета ООН по правам человека о немедленном освобождении Аскарова.

    «У Аскарова нет уверенности, что Верховный суд выполнит решение Комитета ООН и поставит точку в этом деле. Он попросил подождать – обжаловать в Верховном суде можно в любое время: сроками жалоба не ограничена», – говорит Токтанов.

    Такое решение политзаключенный, находящийся уже восемь лет за решеткой, принял, понаблюдав за процессом экс-нардепа страны Садыра Жапарова. Последнего обвинили в похищении человека во время беспорядков в Караколе (Иссык-Кульская область) в 2013 году. Верховный суд КР на днях оставил приговор без изменений. Жапаров будет отбывать срок до 2028 года.

    osh-2010-day-az
    Ош в июне 2010 года; фото: day.az

    «Аскаров говорит, что в стране сложилась такая обстановка, что вряд ли решение ООН по его делу будет выполнено», – говорит адвокат.

    На вопрос Ц-1, обсуждался ли вопрос о подаче прошения о помилования президенту Кыргызстана, адвокат отвечает, что Азимжон отказывается признавать вину и сознаваться в убийстве, которого не совершал.

    «Аскаров – человек, который не идет на компромиссы в принципиальных вопросах. Тем более что прошения о помиловании ранее подавали правозащитники и семья Аскарова, но их проигнорировали», – резюмирует адвокат.

    Средний сын Азимжона – Азизбек говорит, что с каждым годом все труднее бороться за освобождение отца.

    «Нам кажется, что мы уже все методы испробовали, но пока ничего не получилось. Иногда опускаются руки», – говорит он.

    Узбекистан не помог

    Хадича, жена правозащитника Азимжона Аскарова, с четырьмя детьми обращалась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву летом 2018 года с просьбой поспособствовать освобождению Аскарова. Но ответа из Администрации президента РУз так и не последовало.

    Хадича посещает мужа шесть раз в год. Женщина всегда старается привезти ему овощи и фрукты из собственного хозяйства. Она рассказала Ц-1, что супруг очень болеет, особенно жалуется на боли в суставах.

    Аскаров отбывает срок в СИЗО Бишкека, где находится в одиночной камере размером 1,5 на 3 метра. В помещении холодно и сыро – приходится отапливать ее обогревателем.

    Активист в заключении по-прежнему много рисует. Картины передает жене.

    «У нас возникла идея провести выставку работ отца. Последняя прошла в 2014 году в Бишкеке. Было бы хорошо, чтобы картины отца увидели и в других странах», – считает Азизбек.

    Политзаключенный № 1

    Азимжон Аскаров был приговорен осенью 2010 года к пожизненному заключению за убийство милиционера-кыргыза Мыктыбека Сулайманова во время межэтнического конфликта между кыргызами и узбеками, спровоцированного на юге КР.

    За прошедшие восемь он стал фигурой международного масштаба.

    В июле 2015 года Государственный департамент США наградил Аскарова премией «Защитник прав человека».

    В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека потребовал освободить Азимжона Аскарова. Эксперты ООН сослались на 41-ю статью Конституции Кыргызстана, которая гласит: в случае ущемления прав человека национальным судом, в стране действует примат международного права.

    В решении Комитета ООН по правам человека подчеркивается, что Кыргызстан нарушил несколько статей Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).

    Чуйский областной суд пересматривал дело Аскарова как раз по требованию ООН, но его мнение разошлось с заключением международной организации.

    Источник:Ц-1
    Темы: Азимжон Аскаров, Ошские события 2010
    Теги: Азимжон Аскаров Кыргызстан ошские события 2010
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Диаспора

    В Оше чиновницу осудили за разжигание вражды между кыргызами и узбеками

    Референт Счетной палаты Кыргызстана А.Ж.К. осуждена на пять лет за провокационную СМС-рассылку о якобы начавшемся в апреле 2018 года межэтническом конфликте на юге республики.

    Кыргызстан
    Диаспора

    Президент Кыргызстана – об Ошских событиях 2010 года

    «Июньская трагедия 2010 года должна стать для нас всех большим уроком», – заявил президент Сооронбай Жээнбеков в обращении к народу в связи с восьмилетней годовщиной межэтнических столкновений на юге Кыргызстана.

    Кыргызстан

    Выбор редактора

     Политика

    Узбекистан и Казахстан сорвали курултай «Бирдамлика» в Шымкенте

    Конференц-зал шымкентской гостиницы, где сегодня должен был начаться курултай «Бирдамлика», пуст: добраться или остаться в нем не смог ни один член узбекистанского оппозиционного движения.

    Узбекистан
    Политика

    В лидеры новой партии «Бирдамлик» будут баллотироваться четыре кандидата

    На курултае «Бирдамлика» в Шымкенте 15–16 ноября состоятся выборы председателя новообразованной из движения партии, баллотируются четыре претендента: двое мужчин и две женщины.

    Узбекистан
    Общество

    Аутсорсинг питания в детсадах Бухары — хорошо или плохо?

    Эксперимент по переводу на аутсорсинг системы питания в детсадах Бухары похож на весы. На одной чаше – улучшение качества детского рациона, на другой – неизбежное сокращение персонала.

    Узбекистан
    Политика

    Узбекистанское движение «Бирдамлик» готовится к курултаю… в Казахстане

    Движение «Бирдамлик», не добившись возможности для приезда в Узбекистан своего лидера, проведет на юге Казахстана курултай, на котором намерено преобразоваться в политическую партию.

    Узбекистан

    Новости из Кыргызстанa