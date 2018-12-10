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    Жизнь и смерть лидера узбекской общины КР Кадыржана Батырова

    Тело Кадыржана Батырова, последние годы жившего под тенью ошских событий 2010 года, упокоилось в Ташкенте: вернуться в Кыргызстан он не смог даже мертвым.

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    Кадыржану Батырову отказали в праве быть похороненным на Родине — в Кыргызстане; фото: открытый источник

    Кадыржан Батыров, экс-руководитель Узбекского национально-культурного центра имени Навои в Джалал-Абаде (Кыргызстан) умер на 62-м году жизни в Одессе от сердечного приступа 4 декабря.

    Похоронили его вопреки мусульманским обычаям только 8 декабря на кладбище в Зангиатинском районе Ташкента. Вернуться на родину в Кыргызстан, откуда он бежал в мае 2010 года, накануне кровавой межэтнической резни между кыргызами и узбеками, ему не позволили даже после смерти.

    В Кыргызстане Батырова заочно осудили за организацию ошской резни. Решением Джалал-Абадского городского суда Кадыржан Батыров признан виновным по статьям Уголовного кодекса КР: «Организация и участие в массовых беспорядках», «Сепаратистская деятельность» и «Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды» и приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

    Бишкек отказался впускать тело Кадыржана Батырова, чтобы не провоцировать новую волну противостояния между кыргызами и узбеками.

    Кроме того, ситуация осложнялась тем, что из Украины не летают прямые рейсы в Узбекистан, поэтому тело покойного пришлось вывезти в Москву, откуда оно и было доставлено в Ташкент.

    Но и в Ташкенте власти долго не давали согласия на проведение захоронения. По слухам, Бишкек требовал вернуть тело в Украину.

    В итоге родственники и друзья покойного несколько часов ждали на кладбище разрешения предать тело земле и начать похоронную церемонию.

    Соратник покойного лидера узбекской диаспоры КР Маматкадыр Карабаев, проживающий в Ташкенте, рассказал Ц-1 о роли и значении, которую имел при жизни Батыров для узбеков Кыргызстана.

    Год 2010-ый

    В мае 2010 года в воздухе Южного Кыргызстана запахло «жареным». Было очевидно, что отдельные кыргызские лидеры готовятся отомстить узбекам за вмешательство в политику страны.

    Узбекская диаспора, в основном проживающая на юге страны, поддержала Временное правительство Кыргызстана, пришедшее к власти после очередной революции и изгнания президента Курманбека Бакиева, и помогла выдавить последнего из родового гнезда в южном Джалал-Абаде.

    10 июня в Оше и других городах компактного проживания узбеков начались погромы и убийства, которые продолжались почти пять суток.

    Маматкадыр Карабаев рассказывает, что он помог Батырову добраться до границы с Узбекистаном. Но долго на исторической родине Кадыржан не задержался: от перспектив выдачи Кыргызстану его могло спасти только удостоверение политического беженца. Батырова взяла под защиту Швеция.

    Власти Кыргызстана считали тогдашнего лидера узбекской общины сепаратистом № 1. Батыров, напротив, остаток жизни пытался избавиться от клейма, доказывая, что его не было в стране во время трагических событий.

    «Геноцид узбекского народа»

    «Я устраивал митинги в Джалал-Абаде и требовал от властей Кыргызстана, чтобы они решили языковые вопросы узбеков. Также нас (узбеков) члены Временного правительства просили, чтобы мы помогли выгнать из страны сторонников Бакиева, и мы помогли», – заявлял Батыров в интервью «Озодлику».

    В сентябре 2016 года Кадыржан выступил в Варшаве на ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

    Он обвинил членов Временного правительства, руководившего страной сразу после событий 2010 года, в геноциде узбекского народа, живущего на юге Кыргызстана, заявив, что в этой республике «нет никакой демократии», и призвал участников совещания обратить внимание на дело осужденного правозащитника Азимжана Аскарова.

    «В 2010-м был организован геноцид узбекского народа на юге Кыргызстана. Но после проведения расследования ООН их выводы не понравились властям, и руководителя расследования выдворили из страны», – заявил Батыров.

    По мнению Карабаева, узбеки Кыргызстана остались беззащитными после смерти Батырова: еще один лидер узбекской общины – правозащитник Азимжон Аскаров отбывает пожизненный срок в тюрьме.

    «Я не верю, что узбеки могут жить в Кыргызстане нормально – все равно к ним отношение, как к преступникам», – говорит наш собеседник.

    Олигарх и бизнесмен

    После того как Батыров покинул страну в 2010 году и за день до возбуждения уголовного дела, экс-супруга лидера диаспоры Карамат Батырова продала контрольный пакет акций ОАО «Достук» кыргызстанскому космонавту № 1 Салижану Шарипову.

    Всего же власти Кыргызстана конфисковали у семьи Батырова более 28 объектов: среди которых Университет дружбы народов в Джалал-Абаде, скважина, жилые дома, сельскохозяйственные угодья и многое другое.

    «Он все делал для народа и с народом – и богатство он заработал своим трудом. Имущество семьи Батыровых разворовали в Кыргызстане, известный Университет дружбы народов расформировали, преподавателей уволили, а здание отдали подразделению МВД», – продолжает Карабаев.

    По его словам, и после выезда из страны Батыров продолжил заниматься бизнесом, привлекая многочисленных родственников и членов семьи, в том числе четверых сыновей.

    «В Украине у него работала авиакомпания «Батыр-авиа», также он взял в аренду много земли и занялся сельскохозяйственной деятельностью», – говорит Карабаев.

    Ц-1 нашел в украинских реестрах только одну компанию, зарегистрированную в Николаеве на Кадыржана Батырова, – «У-БАРАКА». Ее основной деятельностью определены грузовые автомобильные перевозки, а уставной капитал составляет всего две тысячи гривен (около 70 долларов США).

    Ошская резня: 74% убитых – узбеки

    По данным Международной независимой комиссии, которую возглавлял финн Киммо Кильюнен, опубликовавшей отчет в 2011 году, в ходе этнического конфликта на юге Кыргызстана погибли 470 человек.

    74% убитых составили узбеки, 25% – кыргызы и 1% – граждане других национальностей. Более 90% убитых – мужчины. Около 67% погибших имели огнестрельные ранения, среди узбеков – 90%.

    Но, анализируя данные о количестве проведенных в итоге арестов и осуждения на длительные сроки заключения за участие в конфликте, комиссия обращала особое внимание, что среди арестованных и обвиненных в убийствах подавляющее большинство – лица узбекской национальности.

    В декабре 2010 года, спустя шесть месяцев после кровавых столкновений в Оше, из 71 человека, осужденного или обвиненного в убийстве во время июньских событий, 59 были узбеками (83%) и 7 – кыргызами (9,8%).

    Маматкадыр говорит, что в Кыргызстане все еще не верят в смерть Кадыржана Батырова: «По телевизору идут передачи, что на самом деле он не умер, а это все – подстава и развод, чтобы попытаться вновь вернуться в страну…»

    Источник:Ц-1
    Темы: Ошские события 2010
    Теги: Азимжон Аскаров Кадыржан Батыров Кыргызстан ошские события
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