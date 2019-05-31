Ошские события 2010 года. Почему Азимжон Аскаров в тюрьме

Межэтническую резню на юге КР 2010 года пожизненно осужденный правозащитник Азимжон Аскаров сравнивает с провокацией Красной Армии 1922 года и называет имена ее главных зачинщиков в своем откровенном обращении из неволи.

68-летний руководитель правозащитной организации «Воздух» из Южного Кыргызстана Азимжон Аскаров осенью 2010 года был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В основу приговора легло обвинение, что якобы Аскаров принимал участие в убийстве капитана милиции Мыктыбека Сулайманова, этнического кыргыза, во время межнационального конфликта, продолжавшегося между кыргызским и узбекским населением юга страны 10–15 июня 2010 года.

С момента осуждения Аскаров отрицал свою вину в убийстве милиционера, а в последнем письме из неволи, переданном через супругу Хадичу, правозащитник в более чем откровенной форме рассказывает, кто именно стоял за убийством Сулайманова, а также виновен в кровавом сталкивании кыргызов и узбеков Южного Кыргызстана.

«Я чист перед Аллахом, перед жителями Базар-Коргона, перед семьей Сулайманова. Я прошу Аллаха, чтобы те, кто совершил убийство Сулайманова, скорее получили Божью кару», – заявляет Аскаров в своем послании.

Письмо Азимжона Аскарова в 11 страниц и превышающее 5 тысяч слов адресовано начальнику Базар-Коргонского районного отдела внутренних дел (РОВД) Азизбеку Осконбаеву. Только этого чиновника, в отличие от многих других, по словам Аскарова, он не проклинает ежедневно в своих молитвах.

Почему? Аскаров напоминает Осконбаеву, что благодаря его вмешательству его не били и не пытали в СИЗО Джалал-Абада, куда он был доставлен через месяц после ареста.

Но тем не менее правозащитник не освобождает начальника РОВД от обвинений в том, что тот заранее знал о готовящейся провокации против узбеков и не предпринял ничего для предотвращения трагедии.

Убийства и погромы в Оше, Джалал-Абаде и других местах компактного проживания узбеков в 2010 году Аскаров сравнивает с провокацией, устроенной в Базар-Коргоне Красной Армией в 1922-м. Тогда в смерти русского милиционера обвинили «узбекских басмачей» – и был получен приказ на расстрел населения, а вскоре улицы Базар-Коргона были усыпаны трупами местных жителей.

«Через 90 лет, в 2010 году, именно руками силовиков, по такому же сценарию повторилось убийство милиционера, для того чтобы очернить жителей Базар-Коргона и, обвинив в этом злодеянии невинных узбеков, скрыть тяжкие преступления группы Азимбека Бекназарова и генерала Мирослава Ниязова», – пишет Азимжон Аскаров.

Про убийство милиционера

Капитан Мыктыбек Сулайманов был убит 13 июня 2010-го. Толпа людей забила его до смерти на мосту в Базар-Коргонском районе. Тело закопали неподалеку. Обнаружить останки милиционера удалось только спустя три недели.

По подозрению в причастности к этому преступлению были задержаны около десятка человек, в том числе правозащитник Азимжон Аскаров.

В ходе судебных процессов Аскаров отрицал свою вину и утверждал, что признательные показания из него и других подозреваемых выбивали под пытками. Он заверял, что даже не был на месте преступления, а истинная причина уголовного дела в его отношении – это правозащитная деятельность.

На протяжении многих лет Аскаров помогал людям, преимущественно узбекской национальности, пострадавшим от действий милиции. Именно эта помощь, по заверениям Аскарова, впоследствии и привела к уголовному делу против него и пожизненному приговору.

«Я просто перешел дорогу нечистым на руку сотрудникам милиции», – заявлял он в суде.

«Я подвергся преследованиям исключительно из-за использования своего права и права национальных меньшинств на свободу слова, которое гарантировано Международным пактом о гражданских и политических правах, участником которого является КР», – пишет он в обращении.

Затем Аскаров в очередной раз рассказывает свое видение кровавых событий июня 2010 года и говорит о том, как погиб капитан Сулайманов.

«В Чуйском областном суде, держа на руках Священный Коран и хлеб, я поклялся в том, что я не был на месте преступления и, если я там был, то пусть проклинает Аллах меня. Я перед Аллахом и перед народом не виноват», – пишет правозащитник.

Но, по словам Аскарова, суду не нужна была правда о событиях.

«Тогда была команда куратора силовых структур и судов Азимбека Бекназарова найти меня хоть из-под земли и закрыть навсегда, чтобы мой голос не был слышен никому. А экс-президент Роза Отунбаева, пригласив на совещание Временного правительства генерального прокурора Кубатбека Байболова и председателя Верховного суда Фирузу Джамашеву, дала жесткий приказ: по любым обвинениям осудить Аскарова пожизненно», – заявил он.

Истинными виновниками убийства капитана Сулайманова правозащитник называет его же коллег – милиционеров.

«Это убийство милиционера было необходимо, для того чтобы очернить жителей Базар-Коргона и, обвинив в этом преступлении невинных узбеков, скрыть тяжкие преступления», – пишет он.

По информации Аскарова, 6 июня в стенах РОВД Базар-Коргона был убит таксист. В этом убийстве были замешаны четыре сотрудника милиции. Мыктыбек Сулайманов, став случайным свидетелем данного преступления, хотел раскрыть его.

«И он для РОВД стал опасным человеком», – утверждает правозащитник.

«Вам и другим милиционерам известно, кто совершил это убийство, – пишет Аскаров, обращаясь к главе РОВД. – А свидетели этой трагедии, не один, а несколько человек, сразу покинули страну».

После трагедии мать Сулайманова, выступая на «Седьмом канале», обвинила в убийстве сына именно его коллег, но со временем организованная ложь и деньги сделали свое дело, и родственники погибшего стали обвинять узбеков в этом убийстве, продолжает Аскаров.

Про пытки

По словам Азимжона, сразу после задержания он и другие подозреваемые подверглись жестоким пыткам со стороны сотрудников милиции.

«Милиционеры страшно избивали меня, передо мной поставили список влиятельных людей Базар-Коргона, я должен был указать пять человек и заявить, что они распространяли автоматы. Но в течение двух дней не было и слова о Сулайманове. Главное требование тогда было, чтобы я давал показания против предпринимателя Дилшода, сына Абдуллажана», – пишет он.

«Только в конце второго дня мне начали предъявлять обвинения о том, что якобы я был на мосту. На третий день, всего окровавленного и с четырьмя сломанными ребрами, меня перевели из «обезьянника» в ИВС. Я не мог ложиться и даже сидеть. Сокамерники из матраса сделали приспособление, похожее на стульчик. Мне пришлось спать сидя», – рассказывает далее Аскаров.

Под пытками Аскаров дал признательные показания, которые впоследствии станут основой для обвинительного приговора.

Суды

По утверждениям правозащитника, процессы во всех судебных инстанциях велись однобоко и с нарушениями. Судьи не принимали во внимание показания свидетелей защиты, а также факты, указывающие на невиновность подсудимого.

«Видимо, они боялись потерять свои кресла, – предполагает правозащитник. – Потому что им было дано прямое указание от лично посетившей тогда юг председателя Верховного суда Фирузы Джамашевой. А в ходе последнего рассмотрения моего дела в Чуйском областном суде прямое указание давал уже тогдашний президент Алмазбек Атамбаев. Из его выступления по моему делу можно было определить, что приговор на 100 процентов останется без изменения».

Зато охотно верили свидетелям обвинения, которые уверяли, что именно Аскаров руководил толпой, забившей насмерть капитана Сулайманова.

«Якобы они среди большой толпы бунтовщиков увидели меня с расстояния 150–200 метров и точно уловили мои слова, – пишет Аскаров. – Я просил у суда вынести постановление о проведении проверки на полиграфе – детекторе лжи. И я сказал, что, если он признает меня виновным, буду просить себе публичную смертную казнь. Но у дежурных судей не было воли рассмотреть уголовное дело справедливо и беспристрастно».

Вину за июньские события 2010 года, когда в Кыргызстане в ходе межнациональных столкновений погибли более четырехсот человек, Аскаров возлагает на Временное правительство республики, пришедшее к власти после свержения президента Курманбека Бакиева в ходе революции 7 апреля того года.

«Во всем этом было виновато вооруженным путем захватившее власть Временное правительство, – пишет он. – Для меня непонятно, кто избрал их Временным правительством. Они сами себя избрали и узурпировали власть».

По словам Аскарова, во время июньских событий государство не смогло обеспечить фундаментальные права граждан для всестороннего и беспристрастного расследования и справедливого правосудия по этим событиям, независимо от этнической принадлежности человека.

«Прошло девять лет, но бездушная власть не думает о судьбе сотен незаконно осужденных узбеков, – пишет он. – Госдеп США и Евросоюз, вместо того чтобы потребовать от КР выполнения рекомендаций Комитета ООН и других международных организаций, щедро награждает страну новыми грантами. Это и дает возможность КР не выполнять рекомендации ООН и других международных органов».

Поддержка международного сообщества

Большое количество международных организаций, среди которых и Комитет ООН по правам человека, неоднократно призывало власти Кыргызстана к пересмотру дела Азимжона Аскарова. Однако эти рекомендации пока игнорируются.

«После оглашения решения Комитета ООН по правам человека о пересмотре моего дела, государственная машина во главе с теперь экс-президентом Атамбаевым начала контратаку на Конституцию, заявляя, что, если мы срочно не изменим Основной закон, тогда «такие преступники», как Аскаров, получив через Комитет ООН оправдательный вердикт, выйдут на свободу», – заявил Аскаров.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане