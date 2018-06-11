Президент Кыргызстана – об Ошских событиях 2010 года

«Июньская трагедия 2010 года должна стать для нас всех большим уроком», – заявил президент Сооронбай Жээнбеков в обращении к народу в связи с восьмилетней годовщиной межэтнических столкновений на юге Кыргызстана.

10 июня в Оше прошли траурные мероприятия. В них приняли участие представители правительства во главе с заместителем премьер-министра Кубатбеком Бороновым, органы местного самоуправления, а также члены проживающих в КР диаспор.

Участники митинга-реквиема возложили цветы к памятнику «Слезы матерей» и почтили память погибших молитвой.

Президент Сооронбай Жээнбеков не смог принять участие в траурных мероприятиях: в это время он находился в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Однако кыргызстанский лидер отправил обращение к народу.

«Это печальное испытание истории еще раз доказало, что ради светлого будущего нашей любимой Отчизны мы должны жить в мире и согласии, укреплять межэтническую дружбу и единство народа, – написал глава государства. – Каждое этническое сообщество, сохраняя и развивая свою культуру, язык, обычаи и обряды, вносит вклад в развитие нашей страны. Сохраняя этническое многообразие, укрепляя единство, мы формируем общекыргызстанскую гражданскую идентичность».

В начале июня 2010 года в южных регионах Кыргызстана вспыхнули межэтнические столкновения между кыргызами и узбеками. Жертвами конфликта стали более четырехсот человек, десятки тысяч укрылись в соседнем Узбекистане.