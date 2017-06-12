Ош отмечает седьмую годовщину межэтнической резни

Вместе с Южным Кыргызстаном седьмую годовщину кровавых событий июня 2010 года отмечал Генсек ООН Антониу Гутерриш, сказавший о восстановлении межэтнического согласия в стране.

Прибывший 11 июня в Ош Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в памятных мероприятиях об ошских событиях 2010 года. Конфликт, разгоревшийся 10 июня между кыргызами и узбеками Южного Кыргызстана и продолжавшийся почти пять суток, унес жизни 470 человек и оставил без крова сотни семей.

Гутерриш, выразив соболезнования родным и близким погибших, акцентировал внимание на том, что с 2010 года ситуация в Кыргызстане изменилась в лучшую сторону.

По его словам, жители Оша смогли восстановить стабильность и межнациональное согласие. Он видит, что народ Кыргызстана и власти прилагают все усилия для сохранения стабильной ситуации в стране.

Вместе с тем Генсек ООН подчеркнул, что меры, направленные на укрепление согласия в обществе, должны проводиться регулярно.

«Сейчас в современном мире многонациональность, многокультурность становятся достижением всего человечества. И мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить и сохранить это богатство всего человечества», – сказал он.

До приезда в Ош Генсека ООН, 10 июня, город посетил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он возложил цветы к монументу «Слезы матери».

«Эти события унесли жизни наших граждан. В мае–июне 2010 года начали усиливаться сепаратистские силы, особенно на юге страны, что привело к межэтническому столкновению, – сказал Жээнбеков. – Но Кыргызстан смог пережить сложные для себя дни. Благодаря единству народа нам удалось избежать развала страны и сохранить стабильность».

Основные жертвы – узбеки, большинство наказанных – тоже

По данным Международной независимой комиссии, которую возглавлял финн Киммо Кильюнен, опубликовавшей отчет в 2011 году, в ходе этнического конфликта на юге Кыргызстана погибли 470 человек.

74% убитых составили узбеки, 25% – кыргызы и 1% – граждане других национальностей. Более 90% убитых – мужчины. Около 67% погибших имели огнестрельные ранения, среди узбеков – 90%.

Но, анализируя данные о количестве проведенных в итоге арестов и осуждения на длительные сроки заключения за участие в конфликте, комиссия обращала особое внимание, что среди арестованных и обвиненных в убийствах подавляющее большинство – лица узбекской национальности.

В декабре 2010 года, спустя шесть месяцев после кровавых столкновений в Оше, из 71 человека, осужденного или обвиненного в убийстве во время июньских событий, 59 были узбеками (83%) и 7 – кыргызами (9,8%).

Нет надежды

Многие жертвы тех событий говорят, что по сей день не смогли добиться правды.

Жительница Оша Розахон Касымова потеряла мужа Абдурахима Касымова в июне 2010 года. С началом резни он спешно отправил ее и их восьмерых детей к знакомым на соседней улице, а сам остался охранять дом.

«11 и 12 июня 2010 года мы с ним говорили по сотовому. А когда я позвонила ему 13 июня, вместо мужа ответил незнакомый голос и обматерил меня на кыргызском языке. Связь с мужем оборвалась», – рассказывает женщина Ц-1.

После того как резня прекратилась, по словам женщины, она пыталась отыскать мужа, но тщетно.

Однажды возле ее дома остановилась машина, из которой вышли двое мужчин, представившиеся сотрудниками уголовного розыска. Поговорили с женщиной и уехали.

4 сентября 2010 года Розахон пригласили в милицию. Сообщили, что ее муж был убит еще 13 июня, тело длительное время находилось то в одном морге, то в другом и было захоронено вместе с другими неопознанными телами на кладбище в селе Учар.

7 сентября была произведена эксгумация тела Касымова. Лицо и кожа обожжены, уничтожены особые приметы (родимые пятна). Череп был проломлен. Ноги обмотаны проволокой. Тело было завернуто в кусок полиэтиленовой клеенки длиной около полуметра.

Розахон опознала его по зубам. У нее сохранились фотографии эксгумации. До сих пор женщина не показывает их детям: не хочет, чтобы в них родилась ненависть и злоба.

Женщина перезахоронила тело мужа на другом кладбище.

Сегодня она говорит, что писала заявления в правоохранительные органы, но по сей день убийц ее мужа не нашли.

«Мы не говорим, что это сделал узбек или кыргыз…»

Сын Шани Топчубаевой – 24-летний Мирбек Арзыбаев – пропал во время июньских событий 2010 года. Он до сих пор считается без вести пропавшим, и о его судьбе ничего неизвестно. В семье Мирбек был единственным кормильцем.

Топчубаева, как и другие родственники погибших и пропавших без вести во время трагических событий в Оше, получила в качестве компенсации однокомнатную квартиру.

«Задержан человек по имени Бахтияр Эргашев, ударивший ножом моего сына. Состоялось четыре судебных заседания в горсуде, но решений нет, – рассказывает Топчубаева. – Мы не говорим, что это сделал узбек или кыргыз. Сделали, те люди, которые хотели столкновений между братскими народами».