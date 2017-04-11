Кыргызстан готов вынести приговор лидерам «Народного парламента»

Суд Первомайского района Бишкека 17 апреля огласит приговор группе бывших чиновников и депутатов, обвиняемых в подготовке госпереворота в Кыргызстане.

Суд, начавшийся в сентябре 2016 года и проводившийся в закрытом режиме, готов к завершению. В следующий понедельник, 17 апреля, как сообщают адвокаты подсудимых, будет оглашен приговор.

Лидеры неформального «Народного парламента» и движения «Эл куну» Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Дастан Сарыгулов и Эрнст Карыбеков были арестованы весной 2016 года.

Их обвиняют по статьям Уголовного кодекса Кыргызстана: «Приготовление к насильственному захвату власти» и «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти».

В основу дела против них легла аудиозапись телефонного разговора и видеозаписи, появившиеся в 2016 году в Интернете.

Судя по записям, обвиняемые делили между собой государственные посты, по версии следствия – «в случае захвата власти».

Тогда КТРК – главный телеканал страны и другие провластные СМИ – в течение недели крутили эти видеозаписи в своем эфире, открыто обвиняя арестованных в попытке захвата власти.

Для защиты лидеров «Народного парламента» был создан Комитет защиты политических заключенных.

В Комитете уверены, что Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сфальсифицировал уголовное дело, допустив при этом более десяти нарушений статей Уголовно-процессуального кодекса и шести статей Конституции.

Государственное обвинение просит для подсудимых от 12 до 22 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главный обвиняемый, 70-летний Дастан Сарыгулов, который известен как лидер и проводник идей тенгрианства, семь лет руководил крупнейшим госпредприятием «Кыргызалтын», также был госсекретарем. Для него обвинение просит дать 12 лет лишения свободы.

Дело вызвало в кыргызстанском обществе большой резонанс, адвокаты подсудимых говорят о несостоятельности и самих обвинений, и следствия, у которого нет доказательств вины подсудимых.

С момента начала судебного разбирательства, с сентября 2016 года по март 2017 года защита подала шесть жалоб Генеральному прокурору, написала пять ходатайств в следственный орган. Суду и гособвинению в ходе процесса было приведено 10 возражений и 15 ходатайств по пробелам следствия.

Как отмечает один из защитников подсудимых Сапар Аргымбаев, подсудимым также предъявлено обвинение в насильственном удержании власти и насильственном изменении конституционного строя.

«Субъектами преступления в насильственном удержании власти могут быть только высшие должностные лица, которые препятствуют передаче власти людям, избранным на основании Конституции. Как могут трое безработных и один пенсионер удерживать власть, которой они не обладают, или насильственно изменять Конституцию?» – задается вопросом Комитет по защите прав политических заключенных. – Абсурдность этих обвинений очевидна любому человеку, даже не юристу».