Кыргызстан: выйти замуж за насильника, чтобы избежать позора

Прокуратура Нарынской области Кыргызстана не сумела привлечь к ответственности 20-летнего мужчину, насиловавшего 15-летнюю девочку: ее выдали за него замуж.

Семья юной жертвы, забеременевшей и родившей в январе 2016 года ребенка от насиловавшего ее мужчины, считает, что спасла ее от позора.

По настоянию родных девочки суд города Нарына прекратил рассмотрение дела против 20-летнего жителя горного аула, ставшего за это время ее мужем.

А когда Нарынская прокуратура попыталась обжаловать это решение в суде высшей инстанции, то родные и тут добились прекращения дела.

Следственные органы в Нарыне все же пока не готовы оставить в покое своего подозреваемого. Он остается под следствием по другому делу – о насилии против девочки с ограниченными физическими возможностями.

Родителей теперь уже его жены мало интересуют эти факты из биографии зятя, они считают, что он с ними «расплатился», взяв в жену свою жертву.

Три-четыре случая в месяц…

О подобных фактах насилия над детьми в Кыргызстане говорилось на презентации в июне специального доклада омбудсмена страны Кубата Оторбаева, основанного на исследовании Института уполномоченного по правам человека, а также представителей гражданского сектора.

В докладе нет статистики по фактам насилия, так как точных данных о насилии против малолетних детей в Кыргызстане нет.

Во-первых, преступление имеет латентный характер из-за нежелания родителей пострадавших детей предавать огласке случившееся.

Во-вторых, власти также пытаются скрыть реальные масштабы проблемы. Тем не менее новостные сайты КР сообщают о таких фактах со средней периодичностью три-четыре случая в месяц по стране.

Страдают бедные

Как показал анализ 104 семей, в которых есть пострадавшие от насилия дети, 68% из них живут за чертой бедности, у 10% нет постоянного дохода.

Чаще всего к физическому и сексуальному насилию подвергаются девочки в возрасте от семи до 16 лет.

Исследования показали, что в основном дети подвергаются насилию со стороны родных и знакомых людей. Зачастую это дети, чьи родители, оставив их на попечение родственников, сами уехали на заработки.

Оторбаев отметил, что нередко родители и родные ребенка, который подвергся насилию, выступают против наказания насильника.

Насилуют необразованные

В ходе исследования была собрана информация о 122 лицах, совершивших насилие в отношении детей.

Изучение их персон показало, что в 70% случаев насильником выступал мужчина, чаще всего в возрасте от 25 до 44 лет. Среди женщин, совершивших насилие в отношении ребенка, наиболее часто встречающийся возраст – от 17 до 44 лет.

Исследование показало, что в 43% случаев лицом, совершившим насилие в отношении ребенка, являлся член семьи, в которой проживал несовершеннолетний.

77% насильников причисляют себя к представителям определенной религии, однако не совершают каких-либо присущих их вере религиозных обрядов, 11% не исповедуют никакую религию.

Каждый второй насильник имеет полное среднее образование – 11 классов средней школы, а каждый пятый – неполное среднее образование (9 классов).

Более чем в половине случаев насильник является безработным (58%). Почти каждый пятый из исследованных насильников ранее привлекался к уголовной ответственности. В основном это мужчины.

Из 21 насильника, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, 18 человек (86%) отбывали наказание в местах лишения свободы.

В 12 случаях (9,8%) лицом, совершившим насилие в отношении ребенка, был сотрудник детского образовательного учреждения (учитель, воспитатель).

Смысла судиться нет

В большинстве случаев возбужденные уголовные дела прекращаются в связи с примирением сторон.

Главным фактором здесь выступает нищета пострадавших, которые предпочитают взять деньги и простить своих обидчиков.

С другой стороны, малоимущим гражданам труднее добиться правды через суд. Об этом говорит тот факт, что часто люди обращаются в Институт омбудсмена с просьбой промониторить их судебные процессы.

Как показали исследования, из 96 дел по сексуальным преступлениям прекращались на стадии следствия – 27 дел (57%), в суде – 43% дел.

«Мне один из жителей Кочкорского района (Нарынская область) как-то говорил, что люди, которые живут в достатке, имеют деньги и власть, обычно договариваются и в суде, и в милиции, и в прокуратуре. А люди, которые без денег и без работы, – приходят за помощью к нам, в Институт омбудсмена…» – сказал Кубатбек Оторбаев, презентуя свой доклад.