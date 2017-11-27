«Логика диктует Жээнбекову максимальный отход от Атамбаева»

О новом президенте КР, его планах и дальнейшем развитии республики с Ц-1 говорит Дмитрий Орлов, гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток – Запад».

– Сооронбай Жээнбеков неоднократно говорил о том, что продолжит курс Атамбаева как во внутренней, так и во внешней политике. Что вы думаете по этому поводу?

– Один из законов объективного анализа гласит: возможно всё, что не исключено. Ситуация с Сооронбаем Жээнбековым – как раз тот самый случай.

Но вряд ли Жээнбекову хочется отработать свое президентство с имиджем «марионетки Атамбаева». Если он не показывает своих амбиций сейчас, это еще не значит, что их у него вообще нет.

Логика обстоятельств как раз диктует Сооронбаю Жээнбекову максимальный отход от Атамбаева. Потому что так называемое общественное мнение будет приписывать Жээнбекову не только курс Атамбаева, но и его эмоции – всё, что он наговорил за время своего руководства.

– В отношении многих оппозиционных лидеров в Кыргызстане возбуждены уголовные дела. Текебаев, Бабанов, Исаев… Многие говорят, что таким образом Атамбаев «расчистил путь» своему преемнику на первые несколько лет работы. Как вы считаете, осталась ли в Кыргызстане конструктивная оппозиция?

– Всех, кого вы перечислили, можно было бы считать оппозиционерами только в том случае, если бы они предлагали радикально изменить государственный строй. Если они этого не предлагают, значит, существующая система их устраивает.

Поэтому нельзя считать оппозиционерами тех, кто всего лишь хочет видеть во главе существующей системы себя любимого, продолжая прежний курс.

Это тем более не является «зачисткой политического поля для преемника». К тому же все трое в свое время побывали во власти, а Текебаев – и вовсе один из создателей данной системы.

Что касается настоящей оппозиции, то в Кыргызстане ее в организованном виде нет. И это для страны очень плохо: нет буфера между властью и народом.

Оставлять их наедине друг с другом очень опасно. Тем более в нынешних условиях, когда в стране слишком много нерешенных проблем в экономике и «социалке».

Хотя надо особо отметить, что социальный заказ в обществе на оппозицию есть. Люди готовы пойти за теми, кто предложит что-то принципиально новое. Но те, кто мог бы это новое предложить, сейчас разрозненны.

Единственная организованная сила, которая вполне может помериться с властью и влиянием, – это радикалы, именующие себя исламистами. Но я не уверен, что большинство хочет именно такой оппозиции.

– На инаугурацию Жээнбекова не приехал ни один из лидеров государств. Ваше мнение: не является ли это показателем того, что соседние государства не поддерживают Жээнбекова? Или вовсе считают, что Атамбаев своей мирной передачей власти подает «дурной» пример в регионе, где такого никогда не происходило?

– Cлучай Атамбаева – это не первая мирная передача власти в регионе, а третья. Если не считать случая Розы Отунбаевой. Мы забываем о том, что Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев после смерти предшественников – Сапармурата Ниязова и Ислама Каримова – пришли к власти вполне себе мирным и демократическим путем – через выборы.

Поэтому случай Атамбаева вряд ли можно считать прецедентом.

Что касается инаугурации, то список приглашенных гостей составляет уходящий президент. Трудно сказать, что побудило Атамбаева не приглашать никого из лидеров соседних государств, но их отсутствие на инаугурации – еще не повод говорить о том, что они не поддерживают Жээнбекова.

Новый президент им, кстати, пока ничего не сделал: ни хорошего, ни плохого. Думается, у них еще будет время познакомиться на саммитах в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и ЕАЭС.

– Возможна ли в Кыргызстане новая революция? Способен ли Жээнбеков удержать власть? И есть ли мировые игроки, которые будут действовать против новоизбранного президента?

– Независимо от того, как называется правитель: президент, хан или диктатор, удержание им власти всегда зависит от трех составляющих.

Первая: будет он справляться с обязанностями в рамках своих полномочий или нет. Дело в том, что в нынешних условиях всенародная избираемость президента Атамбаеву дурную службу уже сослужила.

Поскольку власть у нас персонифицирована, именно его считают ответственным за все плохое, что случилось со страной. Хотя совсем немногое из того, что нужно было исправлять, входило в круг его конституционных полномочий.

Но народ не живет по Конституции – власть он всегда признает, так сказать, явочным порядком.

Отсюда – вторая составляющая удержания президентом власти: народная поддержка. Если народ почувствует, что Жээнбеков – его президент, люди его поддержат. Пока что Жээнбеков для народа – никакой, а дальше будет видно.

Третья составляющая – элитный консенсус по вопросу Жээнбекова. То есть признают ли его элиты. Если нет хотя бы одной из этих трех составляющих – у Жээнбекова будут сложности, которые не всегда заканчиваются хорошо.

– Какие варианты решения кыргызско-казахстанского кризиса вы видите? Придется ли Жээнбекову ехать «на поклон» к Назарбаеву?

– Тут только один вариант: договариваться и начинать всё с чистого листа, скажем так. Даже такие проблемы, какие есть сейчас, не нужны никому. Потому что подрывают доверие между соседями. А отсутствие доверия – это не есть хорошо.

Впрочем, Жээнбеков сразу после выборов уже заявил, что уважает Назарбаева. То есть как минимум одна предпосылка, для того чтобы договориться, уже есть.

– Отношения с Россией за время правления Атамбаева значительно потеплели. Атамбаев Путина называет своим лучшим другом, да и Владимир Владимирович всегда с теплотой отзывался об Атамбаеве. Передача власти Жээнбекову не усложнит отношения с главным стратегическим партнером?

– А почему она должна их усложнить? Так совпало, что Россия, как вы сами отметили, – главный стратегический партнер Кыргызстана: Бишкеку с Москвой ссориться не с руки.

Спору нет, есть силы, желающие, чтобы Кыргызстан и Россия перессорились. И если предпосылки для ссоры двух государств где-то и существуют, то только в головах тех, для кого, чем хуже обстановка в Евразии – тем лучше.

Но поскольку у народов России и Кыргызстана здравый смысл преобладает, любая попытка поссорить обе страны заведомо провальна.

Андрей Назаров, Бишкек