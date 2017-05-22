Мэр Оша и спикер Кыргызстана проверили, как строятся школы и больница

Глава кыргызского парламента и градоначальник Оша побывали на строительстве школ и больницы. Мэру на стройке расстелили ковер и поставили трибуну.

Мэр Оша Айтмамат Кадырбаев накануне выходных побывал на строительстве школы на 625 мест в самой густонаселенной части города – микрорайоне «Амир-Тимур».

Глава города заложил капсулу, символизирующую начало строительства учебного заведения. Специально для градоначальника рабочие расстелили на песке ковер, установили трибуну и подсоединили микрофон.

Проект строительства новой школы был подготовлен еще в феврале. Сметная стоимость работ – 234,5 млн сомов (около 3,4 млн долларов США).

В микрорайоне «Амир-Тимур» проживает около 60 тысяч человек, там расположено восемь школ, мест в которых на всех учеников не хватало.

Дорога в школу будет короче

Житель микрорайона Алишер Якубов радуется новой школе: «Нашим детям приходилось ходить в школу за два километра, новая будет гораздо ближе», – говорит он.

По словам градоначальника, за минувшие три года в Оше построены и сданы в эксплуатацию шесть детских садов и две школы.

Сейчас продолжается строительство еще двух детских садов, шести школ и спортивного интерната со столовой для школы бокса.

При финансовой поддержке КНР возводится современный больничный комплекс на 150 коек, при поддержке ФИФА строится футбольная академия, соответствующая международным стандартам.

Кадырбаев подчеркнул, что лично контролирует все объекты строительства и требует качественной работы.

«Разморозили» строительство школы

20 мая мэр Оша сопровождал в поездке по городу Чыныбая Турсунбекова, председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Вместе они побывали на строительстве общеобразовательной школы на 720 мест на территории средней школы № 20 по улице Урицкого, а также посмотрели, как возводится больница на 150 коек в микрорайоне «Ак-Тилек».

Школу начали строить еще в 2013 году, но работы были заморожены из-за отсутствия финансирования. Недавно они возобновились. Площадь территории школы составляет 1,9 га, здания – 3700,2 кв. м. Общая сметная стоимость составляет около 244 млн сомов (около 3,5 млн долларов). Строительство финансируется из республиканского бюджета.

Глава кыргызского парламента пообещал ускорить выделение средств, чтобы завершить работы в срок.

Новая больница – за счет Китая

Больничный комплекс, который возводится при поддержке Китая, будет состоять из трех корпусов, объединенных общей галереей. Ожидается, что лечебное учреждение будет обеспечено современной медтехникой, автопарком машин «скорой помощи» и будет обслуживать население всего южного региона.

Общая площадь строительства составляет 23,5 тыс. квадратных метров. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2018 года. Стоимость объекта – 25 млн долларов США.