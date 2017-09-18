Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Молодежь Бишкека против админресурса на президентских выборах

    В Бишкеке группа студентов провела флешмоб «Я не боюсь», призывая голосовать на президентских выборах за своего кандидата, а не за выбор ректора.

    На акции в Бишкеке "Я не боюсь"; фото: соцсети
    На акции в Бишкеке «Я не боюсь»; фото: соцсети

    Во время флешмоба, состоявшегося накануне в центре Бишкека на аллее Молодежи, несколько студентов с заклеенными глазами и ртами держали в руках фотографии ректора и преподавателя Кыргызской государственной юридической академии (КГЮА).

    Вторая группа молодежи, проходя как будто мимо, остановилась перед «слепыми и немыми» и сняла с их глаз и ртов черные повязки и пластырь.

    Как объяснили организаторы акции, студентов принуждают голосовать на назначенных на 15 октября выборах президента Кыргызстана за кандидата от партии власти.

    Почему они держали в руках фото именно руководителей КГЮА, объясняется просто: молодежь реагировала на опубликованную в Сети аудиозапись, в которой преподаватель этого учебного заведения агитировал голосовать за кандидата от властной Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), бывшего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

    «Потому что он нормальный…»

    В аудиозаписи студентка третьего курса КГЮА Чолпон Жээнбекова спорила с куратором, задаваясь вопросом, какой юрист выйдет из стен этого вуза, если у них на этапе учебы нарушаются права.

    Преподаватель на это отвечает: если студенты учатся в данном заведении и именно туда принесли свои паспорта, то обязаны голосовать за кандидата от партии власти Жээнбекова.

    «Почему Жээнбеков? Потому что он нормальный, достойный кандидат», – говорит куратор.

    На акцию молодежи из региона прилетел молодой депутат парламента Кыргызстана Жанар Акаев. Он также призывает людей не поддаваться административному ресурсу.

    По словам депутата, перед страной стоит важный выбор, и каждый должен отнестись ответственно. В итоге Акаев призвал студентов не бояться и выбирать своего президента.

    «Батыры»

    «Мы защитим каждого из вас, – обратился он к студентам. – Хоть один волос упадает с вашей головы, мы привлечем к ответственности того учителя. Вы не бойтесь, если кого-то отчислят, мы признаем этих студентов как батыров (героев)», – сказал депутат.

    Организатором флешмоба стал молодой активист Ренат Самудинов, бывший лидер молодежного крыла СДПК, недавно исключенный из партии.

    В акции приняла участие и член Центральной избирательной комиссии Атыр Абдрахматова, которая тоже призвала молодежь не бояться.

    Сбор паспортов, сказала она, ничего не решает. «Пусть заберут ваши паспорта, но главное – вы не должны нигде ставить вашу подпись», – советовала молодежи Абдрахматова.

    Источник:Ц-1
    Темы: Выборы президента КР - 2017, Выборы президента Кыргызстана
    Теги: Бишкек выборы в Кыргызстане 2017 Кыргызстан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

     Общество

    Коканд: по следам фейкового патологоанатома из Андижана

    Правозащитница Елена Урлаева встретилась в Коканде с соседями, родными, коллегами и преподавателями Умиджона Абдуназарова и убедилась, что он не имел никакого отношения к Андижанской бойне.

    Узбекистан
    Политика

    Сергей Дуванов / Ждать нельзя, требовать

    Название этой статьи, где каждый для себя ставит в нем запятую, – своеобразный маркер, разделяющий казахстанцев по их отношению к существующему политическому режиму. Моя позиция в этом плане давно определена...

    Казахстан

    Новости из Кыргызстанa