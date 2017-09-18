Молодежь Бишкека против админресурса на президентских выборах

В Бишкеке группа студентов провела флешмоб «Я не боюсь», призывая голосовать на президентских выборах за своего кандидата, а не за выбор ректора.

Во время флешмоба, состоявшегося накануне в центре Бишкека на аллее Молодежи, несколько студентов с заклеенными глазами и ртами держали в руках фотографии ректора и преподавателя Кыргызской государственной юридической академии (КГЮА).

Вторая группа молодежи, проходя как будто мимо, остановилась перед «слепыми и немыми» и сняла с их глаз и ртов черные повязки и пластырь.

Как объяснили организаторы акции, студентов принуждают голосовать на назначенных на 15 октября выборах президента Кыргызстана за кандидата от партии власти.

Почему они держали в руках фото именно руководителей КГЮА, объясняется просто: молодежь реагировала на опубликованную в Сети аудиозапись, в которой преподаватель этого учебного заведения агитировал голосовать за кандидата от властной Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), бывшего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

«Потому что он нормальный…»

В аудиозаписи студентка третьего курса КГЮА Чолпон Жээнбекова спорила с куратором, задаваясь вопросом, какой юрист выйдет из стен этого вуза, если у них на этапе учебы нарушаются права.

Преподаватель на это отвечает: если студенты учатся в данном заведении и именно туда принесли свои паспорта, то обязаны голосовать за кандидата от партии власти Жээнбекова.

«Почему Жээнбеков? Потому что он нормальный, достойный кандидат», – говорит куратор.

На акцию молодежи из региона прилетел молодой депутат парламента Кыргызстана Жанар Акаев. Он также призывает людей не поддаваться административному ресурсу.

По словам депутата, перед страной стоит важный выбор, и каждый должен отнестись ответственно. В итоге Акаев призвал студентов не бояться и выбирать своего президента.

«Батыры»

«Мы защитим каждого из вас, – обратился он к студентам. – Хоть один волос упадает с вашей головы, мы привлечем к ответственности того учителя. Вы не бойтесь, если кого-то отчислят, мы признаем этих студентов как батыров (героев)», – сказал депутат.

Организатором флешмоба стал молодой активист Ренат Самудинов, бывший лидер молодежного крыла СДПК, недавно исключенный из партии.

В акции приняла участие и член Центральной избирательной комиссии Атыр Абдрахматова, которая тоже призвала молодежь не бояться.

Сбор паспортов, сказала она, ничего не решает. «Пусть заберут ваши паспорта, но главное – вы не должны нигде ставить вашу подпись», – советовала молодежи Абдрахматова.