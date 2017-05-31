Ночная жизнь в Оше – это больше, чем баня

Интим-услуги в Оше, городе на юге Кыргызстана, по карману каждому, и все знают, где их получить, – в домах с надписью «сауна» или «баня».

При упоминании сауны в Кыргызстане на ум сразу приходит не парилка, а девушки легкого поведения. Именно под прикрытием саун и бань в стране работает подавляющее большинство притонов и публичных домов.

Сотрудники УВД Ошской области и города периодически проводят рейды по выявлению притонов. Они проверяет сауны и гостиницы.

По данным правоохранительных органов, в 2017 году в Оше было выявлено пять саун, где работали проститутки. В прошлом году «рассекречено» 22 аналогичных заведения.

Но зачастую владельцы притонов оказываются осведомленными о рейдах милиции и в эти дни не приглашают девушек и не обслуживают клиентов. А после ухода милиции всё возвращается на круги своя.

Рейд журналиста

Корреспондент Ц-1 решил посетить выявленные в этом году милицией сауны и бани в Оше в качестве возможного клиента, чтобы посмотреть, насколько эффективны рейды правоохранителей по борьбе с притонами в городе.

«Альп Лагерь» является оздоровительным центром, он находится на юго-востоке Оша. Ранее это заведение посещало большое количество клиентов.

Администраторы получали от клиентов по 1700 сомов за один час оказания интимной услуги девушки и отдельно – 500 сомов за постель, то есть клиенты платили за один час отдыха 2200 сомов (32,35 доллара США).

После рейда милиции администраторы «Альп Лагеря» позиционируют свое заведение как оздоровительный центр. На вопрос о том, что раньше там работали девушки, администратор отвечает, что при желании может организовать одну из них, и добавляет, что цены остались прежними.

Сауна «Бажалар» расположена в центре города, недалеко от мэрии. Это место известно как одно из самых элитных заведений в городе.

Ворота открывает охранник, позже по просьбе выходит администратор. Молодой парень называет цены за интим-услуги, как и в вышеуказанном заведении, – это 1700 сомов и 500 – за постель, говорит, что может организовать девушек разных национальностей.

«Я предлагаю вам отдыхать днем, а то вечерами очень много народа», – советует администратор сауны «Бажалар».

Третье место – это сауна «Караалма», расположенная в центре города, недалеко от Центрального рынка.

Это не сауна и не гостиница, а самый настоящий притон, причем с доступными ценами. Несмотря на то что в городе проводятся рейды, это место никогда не закрывается. Раньше здесь работали в основном девушки из Узбекистана.

Одноэтажное скромное здание с решетками на окнах, внутри стоят парни-охранники, которые пропускают клиентов вовнутрь.

Посетителями данного притона являются люди от мала до велика – от старшеклассников до пенсионеров.

Один час отдыха стоит 600 сомов (почти 9 долларов). В коридоре ходят девушки, приглашающие к себе клиентов, чтобы вместе отдохнуть.

Каждая пытается привлечь внимание к себе, одна девушка-узбечка говорит по-узбекски: «Келинг жоним, бирга дам оламиз» («Идемте, дорогой, отдохнем».)

Здесь девушки работают круглосуточно и обслуживают клиентов, если честно, в антисанитарных условиях.

Если хотите отдыхать с девушками в отдельной квартире, то придется доплатить 1500 сомов кассиру и оставить паспорт, чтобы заведение имело гарантии, что девушка вернется цела и невредима.

Кто они, эти девушки?

«В прошлом году мы расстались с мужем. Это изначально было понятно. Сейчас моему сыну четыре месяца. Родители не знают, что я занимаюсь этой работой. Я сейчас только ради моего сына живу. Зарабатываю только этим (проституцией). Никто мне не даст деньги. За час отдыха я получаю 1700 сомов», – говорит проститутка по имени Нодира.

Она выглядит серьезной и скромной. Общается с осторожностью. Много курит. Из ее разговора можно было понять, что после рейдов милиции она, как и многие девушки, оставалась почти без клиентов, и ей не на что было кормить себя и сына.

Вторая собеседница по имени Шахноза также работает более года в сфере оказания интим-услуг. Она довольно шустрая. Тоже разведена, воспитывает маленькую дочку. В отличие от Нодиры Шахноза удовлетворяет сексуальные нужды клиентов за 400 сомов.

С помощью этих девушек удалось выйти на их «маму Розу», которой оказалась женщина по имени Нилуфар.

Звоним ей и говорим, что нужны девушки для отдыха, вскоре перед нами оказываются две «гейши» в возрасте от 17 до 20 лет. Они говорят, что оказывают интимные услуги за час по 1500 сомов (22 доллара).

В конце своего расследования корреспондент Ц-1 приходит к выводу, что с интим-услугами в Оше все в порядке.