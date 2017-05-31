Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Ночная жизнь в Оше – это больше, чем баня

    Интим-услуги в Оше, городе на юге Кыргызстана, по карману каждому, и все знают, где их получить, – в домах с надписью «сауна» или «баня».

    "Баня в Оше"; фото: Ц-1
    «Баня в Оше»; фото: Ц-1

    При упоминании сауны в Кыргызстане на ум сразу приходит не парилка, а девушки легкого поведения. Именно под прикрытием саун и бань в стране работает подавляющее большинство притонов и публичных домов.

    Сотрудники УВД Ошской области и города периодически проводят рейды по выявлению притонов. Они проверяет сауны и гостиницы.

    По данным правоохранительных органов, в 2017 году в Оше было выявлено пять саун, где работали проститутки. В прошлом году «рассекречено» 22 аналогичных заведения.

    Но зачастую владельцы притонов оказываются осведомленными о рейдах милиции и в эти дни не приглашают девушек и не обслуживают клиентов. А после ухода милиции всё возвращается на круги своя.

    Рейд журналиста

    Корреспондент Ц-1 решил посетить выявленные в этом году милицией сауны и бани в Оше в качестве возможного клиента, чтобы посмотреть, насколько эффективны рейды правоохранителей по борьбе с притонами в городе.

    «Альп Лагерь» является оздоровительным центром, он находится на юго-востоке Оша. Ранее это заведение посещало большое количество клиентов.

    Администраторы получали от клиентов по 1700 сомов за один час оказания интимной услуги девушки и отдельно – 500 сомов за постель, то есть клиенты платили за один час отдыха 2200 сомов (32,35 доллара США).

    Комната отдыха в «Альп Лагере»; фото: Ц-1
    Комната отдыха в «Альп Лагере»; фото: Ц-1

    После рейда милиции администраторы «Альп Лагеря» позиционируют свое заведение как оздоровительный центр. На вопрос о том, что раньше там работали девушки, администратор отвечает, что при желании может организовать одну из них, и добавляет, что цены остались прежними.

    Сауна «Бажалар» расположена в центре города, недалеко от мэрии. Это место известно как одно из самых элитных заведений в городе.

    Ворота открывает охранник, позже по просьбе выходит администратор. Молодой парень называет цены за интим-услуги, как и в вышеуказанном заведении, – это 1700 сомов и 500 – за постель, говорит, что может организовать девушек разных национальностей.

    «Я предлагаю вам отдыхать днем, а то вечерами очень много народа», – советует администратор сауны «Бажалар».

    Баня "Бажалар" в Оше; фото: Ц-1
    Баня «Бажалар» в Оше; фото: Ц-1

    Третье место – это сауна «Караалма», расположенная в центре города, недалеко от Центрального рынка.

    Это не сауна и не гостиница, а самый настоящий притон, причем с доступными ценами. Несмотря на то что в городе проводятся рейды, это место никогда не закрывается. Раньше здесь работали в основном девушки из Узбекистана.

    Одноэтажное скромное здание с решетками на окнах, внутри стоят парни-охранники, которые пропускают клиентов вовнутрь.

    Посетителями данного притона являются люди от мала до велика – от старшеклассников до пенсионеров.

    Один час отдыха стоит 600 сомов (почти 9 долларов). В коридоре ходят девушки, приглашающие к себе клиентов, чтобы вместе отдохнуть.

    Каждая пытается привлечь внимание к себе, одна девушка-узбечка говорит по-узбекски: «Келинг жоним, бирга дам оламиз» («Идемте, дорогой, отдохнем».)

    Здесь девушки работают круглосуточно и обслуживают клиентов, если честно, в антисанитарных условиях.

    Если хотите отдыхать с девушками в отдельной квартире, то придется доплатить 1500 сомов кассиру и оставить паспорт, чтобы заведение имело гарантии, что девушка вернется цела и невредима.

    Кто они, эти девушки?

    «В прошлом году мы расстались с мужем. Это изначально было понятно. Сейчас моему сыну четыре месяца. Родители не знают, что я занимаюсь этой работой. Я сейчас только ради моего сына живу. Зарабатываю только этим (проституцией). Никто мне не даст деньги. За час отдыха я получаю 1700 сомов», – говорит проститутка по имени Нодира.

    Она выглядит серьезной и скромной. Общается с осторожностью. Много курит. Из ее разговора можно было понять, что после рейдов милиции она, как и многие девушки, оставалась почти без клиентов, и ей не на что было кормить себя и сына.

    Вторая собеседница по имени Шахноза также работает более года в сфере оказания интим-услуг. Она довольно шустрая. Тоже разведена, воспитывает маленькую дочку. В отличие от Нодиры Шахноза удовлетворяет сексуальные нужды клиентов за 400 сомов.

    С помощью этих девушек удалось выйти на их «маму Розу», которой оказалась женщина по имени Нилуфар.

    Звоним ей и говорим, что нужны девушки для отдыха, вскоре перед нами оказываются две «гейши» в возрасте от 17 до 20 лет. Они говорят, что оказывают интимные услуги за час по 1500 сомов (22 доллара).

    В конце своего расследования корреспондент Ц-1 приходит к выводу, что с интим-услугами в Оше все в порядке.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ош
    Теги: Кыргызстан Ош притон проституция
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора
    Политика

    В Алматы открылся памятник казахским жертвам голодомора

    Изнемогающая от голода мать, держащая на руках умирающего сына, – эта скульптурная композиция была открыта сегодня в Алматы в память миллионов казахов, умерших от голодомора в 1931–1933 годах.

    Казахстан

    Новости из Кыргызстанa