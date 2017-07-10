Поборы в школах незаконны, говорят в мэрии Оша

В горуправлении образования Оша (юг Кыргызстана) заявили, что запрещено собирать деньги с родителей, однако поборы в школах продолжаются.

В разгар летних каникул в школах Оша идут ремонты, деньги на которые зачастую собирают с родителей учеников.

Разрешены только добровольные взносы

Представитель мэрии Оша, начальник горуправления образования Авазбек Асанов заявил Ц-1, что запрещено принуждать родителей учеников сдавать деньги на нужды школы, даже если это выглядит как взносы для создания попечительского совета либо благотворительного фонда.

«Если директор школы требует или классный руководитель собирает деньги – это нарушение», – поясняет Асанов. Однако, по его словам, если родительские комитеты, либо выпускники школы, либо частные спонсоры предлагают свою помощь: купить компьютеры, отремонтировать крышу, установить новые окна – это не запрещено.

Сколько денег дали из бюджета

По данным главного бухгалтера горуправления образования Темирбека Турдуева, из местного и государственного бюджетов на ремонт 54 ошских школ в этом году выделено 4,5 млн сомов (64,6 тысячи долларов США). В каждой школе проходит обучение две-три тысячи детей.

«Это косметический ремонт», – уточняет бухгалтер. Кроме того, еще шесть миллионов сомов (86,1 тысячи долларов) выделено на капитальный ремонт 14 школ города. До начала учебного года осталось полтора месяца, но работы в них еще не начались – только лишь проведены тендеры и определены подрядчики.

Учителя тоже говорят о поборах

Тем временем родители некоторых учащихся в Оше говорят, что деньги на ремонт в школах с них все же собирают. Их слова подтверждают и учителя, которые занимаются этим по указанию директоров школ.

Учительница старших классов средней школы № 26 в Оше Одина говорит, что в этом году в ее школе на ремонт собирали по 180 сомов с ученика (примерно 2,6 доллара).

«С тех, кто не может сдать, денег не требовали», – рассказывает педагог нашему корреспонденту и добавляет, что ремонтом класса во время каникул ей приходится заниматься самостоятельно.

Кроме денег на ремонт ученики этой школы ежегодно сдают по 200 сомов в фонд учебного заведения – это тоже обязательный взнос.

Учитель, работающий в школе имени М. Сабирова в Карасуйском районе Ошской области (попросил не упоминать его имя), рассказал, что ученики ежегодно сдают на ремонт по 300 сомов.

По его словам, директор оказывает давление на педагогов, которые не сумели собрать деньги с каждого ученика. Кроме того, детей обязывают на каникулах делать ремонт в школах: за каждым классом закреплены помещения и участки территории учебного заведения, которые нужно привести в порядок.

Сдают не только на ремонт

Мадина, мама пятерых детей, старший сын которой учатся в школе № 21 имени А. С. Пушкина, рассказывает, что еще в сентябре по просьбе директора сдавала 100 сомов (1,4 доллара) на ремонт школы.

«Мы каждый год сдаем деньги на разные потребности школы, – говорит она. – Такое впечатление, что родители полностью обеспечивают учебное заведение».

Кроме ремонта ученикам зачастую приходится покупать мел и губки для школьной доски, оплачивать работу уборщиц.

Руководство учебных заведений, где родителей школьников принуждают сдавать деньги, зачастую опровергают жалобы на поборы.

517 тысяч долларов – на школы и вузы

По официальным данным, в Кыргызстане насчитывается 2218 школ и 52 вуза. В 2017 году на финансирование сферы образования из республиканского бюджета Кыргызстана выделено порядка 36 млрд сомов (517 тысяч долларов).