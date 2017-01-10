Последнее слово Азимжона Аскарова: «Я прошу суд быть справедливым»

Пожизненно осужденный после ошских событий 2010 года кыргызстанский правозащитник Азимжон Аскаров в суде в Бишкеке объяснил свое осуждение недачей взятки.

В своем последнем слове 10 января в Чуйском областном суде осужденный Аскаров выступил эмоционально и кратко.

65-летний этнический узбек, руководитель правозащитной организации в Джалалабадской области «Петиция» сказал, что после межнационального конфликта на юге Кыргызстана в июне 2010 года в тюрьмы попали в основном те, кто не смог «заплатить милиционерам и прокурорам».

Аскаров вновь попросил проверить его показания на детекторе лжи, а если техника подтвердит виновность, то «публично предать его смертной казни».

На всех стадиях рассмотрения дела Аскарова его адвокат Нурбек Токтакунов говорил о невиновности подсудимого и заинтересованности сотрудников силовых структур в процессе. Он также указывал на то, что его подзащитного пытали в камере.

Но гособвинение продолжает настаивать на пожизненном заключении.

Приговор или новый вердикт?

Чуйский областной суд вынесет приговор Азимжону Аскарову 17 января. Все процедуры по доследованию дела были закончены 10 января.

Пересмотр же уголовного дела начался в Чуйском областном суде 4 октября. Решение о возобновлении процесса принял Верховный суд Кыргызстана.

Уголовное дело правозащитника Аскарова приобрело международный резонанс и переросло в политический процесс.

На кону уже не только судьба отдельно взятого человека, а репутация Кыргызстана.

Власти Кыргызстана вынуждены были заново рассмотреть это дело, после того как в апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека потребовал освободить правозащитника Аскарова. Местные суды осудили его на пожизненный срок осенью 2010-го за якобы соучастие в убийстве милиционера и разжигание межнациональной розни.

Напутствие президента судьям

В августе прошлого года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что он не против нового судебного процесса по делу Аскарова.

Но при этом намекнул, что защитникам Аскарова не стоит обольщаться, поскольку, по его мнению, в резолюции Комитета ООН по правам человека «нет такого решения, что надо освободить – и всё».

Позиция международных организаций по отношению к правозащитнику-узбеку повлияла в том числе и на решение кыргызстанских властей провести в стране конституционную реформу.

Глава Аппарата президента Фарид Ниязов пояснил, что поправки в Конституцию устранят «унизительную зависимость кыргызстанских судов перед международными организациями» и будет исключено «внешнее вмешательство в местное правосудие».

Ош-2010

Межэтнический конфликт между кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана начался 10 июня 2010 года. Предтечей к кровавой межэтнической резне стала очередная революция в Кыргызстане, когда в апреле был смещен президент Курманбек Бакиев.

По данным Международной независимой комиссии, которую возглавлял финн Киммо Кильюнен, опубликовавшей отчет в 2011 году, в ходе четырех дней этнического конфликта на юге Кыргызстана погибли 470 человек.

74% убитых составили узбеки, 25% – кыргызы и 1% – граждане других национальностей. Более 90% убитых – мужчины. Около 67% убитых имели огнестрельные ранения, среди узбеков – 90%.

Но, анализируя данные о количестве проведенных в итоге арестов и осуждений за участие в конфликте, комиссия обращала особое внимание, что среди арестованных и обвиненных в убийствах подавляющее большинство – лица узбекской национальности.

В декабре 2010 года, спустя шесть месяцев после кровавых столкновений в Оше, из 71 человека, осужденного или обвиненного в убийстве во время июньских событий, 59 были узбеками (83%) и 7 – кыргызами (9,8%).